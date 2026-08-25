Un român de 52 de ani a fost arestat în Spania, după ce a încercat să fure un iaht de lux în valoare de peste un milion de euro dintr-un port din Mallorca. Bărbatul a vrut apoi să scape de autorități, într-o urmărire desfășurată atât pe apă, cât și din aer.

Un român de 52 de ani a fost arestat în Spania. Foto: captură video X

Incidentul a avut loc duminică dimineață, când serviciul de urgență 112 din Spania a alertat Garda Civilă cu privire la dispariția unei ambarcațiuni aparținând unei companii de charter din Puerto Sóller. Firma a colaborat cu anchetatorii, iar cu ajutorul sistemului GPS aceștia au reușit să urmărească poziția iahtului, care se îndepărta de Mallorca.

Autoritățile au mobilizat două ambarcațiuni ale Serviciului Maritim și un elicopter pentru a localiza și intercepta vasul. La bord se aflau românul și o femeie. Urmărirea s-a îndreptat spre Tagomago, o insulă aflată în apropiere de Ibiza, relatează Majorca Daily Bulletin.

A încercat să lovească bărcile Gărzii Civile

Polițiștii i-au cerut în repetate rânduri bărbatului să oprească și să închidă motoarele, însă acesta a ignorat ordinele și a continuat să fugă. Potrivit anchetatorilor, în timpul urmăririi, românul a făcut mai multe manevre prin care a încercat să lovească ambarcațiunile Gărzii Civile.

Ofițerii au fost nevoiți să păstreze distanța față de iaht, continuând în același timp să-l urmărească din aer și de pe apă. Urmărirea a durat aproximativ 30 de minute, elicopterul oferind sprijin echipajelor maritime.

În cele din urmă, autoritățile au reușit să intercepteze ambarcațiunea, iar românul a fost arestat. Femeia care se afla la bord a fost, de asemenea, prezentă în momentul opririi vasului.

Bărbatul este cercetat pentru furt, rezistență la autoritate și agresarea oamenilor legii. Garda Civilă continuă ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost furată ambarcațiunea și a acțiunilor suspectului în timpul urmăririi.

Iahtul, evaluat la peste un milion de euro, a fost furat de la o companie de charter din Puerto Sóller, iar ulterior a fost urmărit pe apele din arhipelagul Baleare.