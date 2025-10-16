Reprezentanții service-urilor avertizează: „Păgubitul va fi pus la coplata pagubelor RCA”. Expert: „Modificările ridică multe semne de întrebare”

Reprezentanții service-urilor din România trag un semnal de alarmă conform căruia la presiunea companiilor de asigurare, Parlamentul va adopta modificări la Legea RCA care îl vor pune pe păgubit în dezavantaj major. Ce spun asigurătorii și experții consultați de „Adevărul”.

Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 (RCA) este în dezbatere parlamentară, cu scopul declarat de a transpune Directiva (UE) 2021/2118 și de a corecta anumite dezechilibre din piața de asigurări.

Criticii proiectului spun că multe dintre modificări sunt defavorabile șoferilor și păgubiților, favorizând asigurătorii și, în plus, pot atrage proceduri de infringement din partea UE.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis, marți, Camerei Deputaților și mai multor comisii parlamentare un memoriu în care solicită respingerea oricăror amendamente contrare regulilor și principiilor în materie de asigurări pentru răspundere civilă auto.

COTAR arată că Senatul în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat în data de 25 martie 2024 proiectul de lege PL-x nr. 216/2024, într-o formă care este în concordanță cu normele europene pe care le conține Directiva (UE) 2021/2118.

„Susținem astfel prin prezentul Memoriu adoptarea Proiectului de lege în forma transmisă de Senat, însă solicităm respingerea oricăror amendamente la nivelul Camerei Deputaților, subsecvente adoptării PL-x nr. 216/2024 de către Senat, amendamente care în mod vădit ar exceda scopului legitim amintit și ar fi nocive pentru piața de asigurări RCA din România”, arată memoriul.

Confederația atrage atenția că „anumite companii de asigurări exercită mari presiuni asupra autorităților și decidenților pentru a include în PL-x nr. 216/2024 anumite modificări care au fost propuse și respinse în anul 2024, care nu au fost incluse în forma adoptată de către Senat”.

COTAR enumeră câteva dintre amendamentele „promovate în mod repetat de către asigurătorii RCA, care excedează Directivei și încalcă în mod grav și ireversibil interesele consumatorilor de asigurări din România”.

Valoarea despăgubirii stabilită prin convenție între asigurător și asigurat

Stabilirea valorii despăgubirii prin convenție încheiată între asigurător și persoana prejudiciată ar încălca libertatea contractuală a asiguraților, principiu de bază în materie contractuală.

„Obligarea persoanei prejudiciate să încheie o convenție cu asigurătorul RCA este lipsită de sens și contravine principiului acordării despăgubirii integrale și la timp, instituind o condiție absolut neîntemeiată”, arată Confederația.

În cazul în care o asemenea propunere ar fi implementată, dreptul persoanelor păgubite de a se adresa unității reparatoare pe care o consideră potrivită va fi limitat în mod considerabil, ceea ce va avea numeroase consecințe nocive pentru consumatorii de asigurări, aflați într-o poziție de vădită inferioritate față de asigurători, în calitate de profesioniști, mai arată COTAR.

De asemenea, arată sursa citată, „asigurătorii nu au dreptul conferit de lege (și nici posibilitatea obiectivă) de a stabili soluțiile tehnice finale și cuantumul despăgubirilor, unitățile reparatoare fiind singurele în măsură să stabilească soluțiile tehnice finale.”

Se dă și un exemplu: este posibil ca un asigurat să prefere să își repare mașina la un service apropiat de locuința sa. „În cazul implementării acestei măsuri, dreptul de opțiune al asiguratului ar fi, practic, inexistent dacă respectivul service nu este într-o relație de parteneriat cu asigurătorul RCA. De asemenea, comportamentul asigurătorilor RCA va fi susceptibili de încălcări ale dreptului concurenței și principiului egalității, prin tratamentul discriminatoriu care va fi aplicat în funcție de „preferințele” și interesele proprii derivate din relația cu anumite unități reparatoare” – arată COTAR.

În calitate de entități private cu scop lucrativ, interesul primordial al asigurătorilor este acela de a obține un profit. „Din acest motiv, asemenea propuneri prin care asigurătorii devin singurele entități care pot încheia contracte cu partea prejudiciată, în ceea ce privește cuantumul despăgubirilor, creează premisele unor abuzuri din partea asigurătorilor RCA, ceea ce, subsecvent, aduce atingere drepturilor asiguraților”, arată sursa citată.

Cel mai probabil, în practică, vor apărea, conform COTAR, două situații:

- situația în care asigurătorii vor încheia parteneriate cu unități reparatoare ce practică prețuri scăzute și condiții defavorabile persoanelor prejudiciate;

- asigurătorii nu își vor da acordul pentru reparații la anumite unități reparatoare cu care nu au încheiate convenții; acest scenariu va întârzia în mod substanțial procesul de reparare a autovehiculului și va încălca în mod grav dreptul la despăgubire al persoanei prejudiciate.

„Amendamentele propuse în anul 2024 și orice propuneri similare, care ar prevedea o convenție între asigurătorul RCA și persoana prejudiciată, riscă să aibă și un impact anticoncurențial grav”, mai arată Confederația.

Asigurătorii RCA ar urma să fie puși în poziția de a impune persoanelor prejudiciate ca urmare a unor evenimente rutiere ce fac obiectul polițelor de asigurare RCA, alegerea anumitor unități reparatoare auto (partenere), în detrimentul altora.

În plus, despăgubirile pentru lipsa de folosință a unui vehicul avariat ar urma să poată fi stabilit, în cuantum, tot exclusiv prin convenție între asigurătorul RCA și persoana prejudiciată.

Diminuarea și/sau înlăturarea penalităților de întârziere

O altă presupusă măsură criticată de COTAR este introducerea unei limitări sau înlăturarea penalităților de întârziere. „S-ar acorda un regim preferențial asigurătorilor, care vor fi ținuți să plătească o rată a dobânzii foarte scăzută în cazul în care întârzie plata despăgubirilor”, arată sursa citată.

Având în vedere nivelul nejustificat de mic al penalităților de întârziere, s-ar face loc abuzurilor din partea asigurătorilor care vor fi tentați să întârzie cu plata despăgubirilor, având în vedere că nu sunt expuși unor pierderi foarte mari.

Totodată este posibil ca persoanele prejudiciate să nu își poată repara autovehiculele avariate până la plata despăgubirilor, soluție în mod vădit inechitabilă, arată sursa citată.

COTAR critică de asemenea instituirea unui „prețuri/costuri de piață, în înțelesul dat acestora prin modificările propuse în anul 2024, persoanele prejudiciate ca urmare a evenimentelor auto vor fi puse în imposibilitatea reparării corespunzătoare și integrale a prejudiciului cauzat prin accident. Mai mult, prin aplicarea unor costuri de piață, dreptul la despăgubiri al asiguraților ar fi limitat în mod nepermis, tot excedentul urmând a fi suportat de asigurat, obligat astfel la o co-plată (o expropriere efectivă aplicată consumatorilor).”

Confederația critică și potențialul amendament ca prevede că s-ar limita valoarea despăgubirilor pentru lipsa de folosință a autovehiculului: „În cazul în care s-ar adopta un amendament care să permită asigurătorilor să stabilească prin convenție cu asigurații valoarea despăgubirilor pentru lipsă de folosință, aceștia s-ar afla într-o poziție mult mai avantajoasă, în calitatea lor de profesioniști, fiind astfel predispuși să comită abuzuri.”

Un alt argument susținut de către asigurători în fața instanțelor de judecată privește existența unui pretins abuz de drept comis de unitățile reparatoare atunci când stabilesc prețurile orei de manoperă, susținând că sunt cu mult peste valoarea medie de pe piață.

„Instanțele de judecată au infirmat aceste argumente, considerând că abuzul de drept ar fi incident numai în două situații, și anume: (a) prețul este unul fictiv sau (b) unitatea reparatoare respectivă practică un preț mai mare numai prin raportare la un anumit client”, arată COTAR.

Se încalcă Constituția și legile europene: păgubiții puși la coplată

Confederația susține că amendamentele amintite încalcă mai multe legi precum – Constituția, legea concurenței, Codului civil și Legea nr. 237/2015 referitoare la competențele societăților de asigurare, legislației europene în domeniul asigurărilor RCA și chiar a Tratatul Privind Funcţionarea Uniunii Europene.

„Regulile de armonizare a legislației în Uniunea Europeană nu permit stabilirea unor standarde mai joase decât cele stabilite prin directive, acestea fiind acte obligatorii cu aplicabilitate generală. Din această perspectivă, îngrădirea dreptului persoanelor prejudiciate la repararea integrală a prejudiciului și obligarea acestora la o CO-PLATĂ contravine nepermis cu prevederile Directivei RCA și cu principiile de drept unionale”, arată COTAR.

În acest context, COTAR solicită parlamentarilor să mențină proiectul de lege nr. PL-x nr. 216/2024 în forma adoptată de Senat, cu respectarea scopului urmărit de acest Proiect, și să voteze respingerea oricăror amendamente suplimentare care ar putea fi propuse la nivelul Camerei Deputaților.

Singurii beneficiari ai acestui demers, arată COTAR, sunt firmele de asigurări care vor putea amâna plata despăgubirilor într-o manieră mult mai abuzivă decât în prezent.

Confederația susține că acest „cadou legislativ” va avea ca efect dublarea profiturilor companiilor de asigurări, care de 3 ani de zile ar fi la cote considerate istorice.

COTAR mai susține că în ultimii 5 ani tarifele polițelor RCA au crescut inexplicabil cu 300% sub „atenta supraveghere a Autorității de Supraveghere Financiară”.

Patronatul Operatorilor de Service Auto: „Șoferul/pagubitul se trezește cu o despăgubire mai mică”

În aceeași direcție s-a pronunțat și Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA).

Reprezentantul POSA, Marius Lazăr a explicat: „Prin introducerea expresiei „despăgubirea se stabilește prin convenție între asigurător și persoana prejudiciată”, se elimină practic rolul service-ului din procesul de stabilire a valorii reparației. În teorie, această formulă pare simplă și logică si suna bine: doi parteneri — păgubitul și asigurătorul — stabilesc valoarea daunelor. În realitate însă, șoferul român păgubit nu are expertiza tehnică necesară pentru a negocia un deviz de reparație complex. Nu știe să analizeze manopera, costul pieselor originale vs. aftermarket, orele de vopsitorie sau diferențele între procedurile de reparatie ale producătorilor.”

Cine profită de această situație? „Asigurătorul, care deține toate instrumentele de evaluare (Audatex, GT Motive, DAT...), și care își impune propriile „valori de piață”. Cine pierde? Șoferul/păgubitul, care se trezește cu o despăgubire mai mică, dar și service-ul, care trebuie să repare mașina la costuri subevaluate — fără să mai aibă posibilitatea legală de a negocia sau explica devizul. Impact concret: un păgubit fără sprijinul unui service va fi pus în situația de a semna convenția la o sumă mai mică, crezând că „așa e corect”. În lipsa unei convenții, despăgubirea poate fi blocată, iar litigiile în instanță durează ani de zile”, a explicat Lazăr.

Reacția companiilor de asigurare

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) susțin la unison, într-un comunicat, că proiectul de modificare a Legii RCA nu avantajează asigurătorii.

„În locul unor discuții constructive axate pe interesele șoferilor și ale victimelor accidentelor, observăm cu îngrijorare că atenția publică este mutată spre interesele comerciale ale service-urilor. Legea RCA trebuie să protejeze participanții la trafic și victimele accidentelor, nu profiturile unora dintre reparatori”, se arată în comunicatul UNSAR și BAAR.

Asigurătorii acuză service-urile că stabilesc costuri arbitrare pentru manoperă.

„Despăgubirea plătită de o societate de asigurare trebuie să corespundă unor costuri reale existente pe piață, nu unor costuri stabilite arbitrar doar pentru că sumele urmează să fie achitate de un asigurător”.

Cele două organizații se plâng de faptul că România se află printre țările cu cea mai mare frecvență a daunelor RCA din Europa Centrală și de Est, 5,6%, față de media de 3% în alte state. În plus, valoarea totală a despăgubirilor RCA ar fi depășit 7,9 miliarde de lei în 2024.

Negrescu: „Modificările aduse în legislația RCA ridică multe semne de întrebare”

Adevărul a discutat cu consultantul economic Adrian Negrescu despre disputa dintre cele două părți.

„Modificările aduse în legislația RCA ridică multe semne de întrebare în privința libertății asiguratului de a-și căuta cele mai bune servicii, atunci când vorbim de reparații auto, de vopsitorie, piese, timpul de reparație, care, din păcate, în România crește foarte mult având în vedere penuria de piese și costurile din ce în ce mai mari cauzate de inflație. Din punctul meu de vedere, pare că această lege avantajează foarte mult companiile de asigurări, cele care vor decide, într-un fel sau altul, care este valoarea despăgubirii pe care o pot oferi clienților”, susține consultantul.

Dacă păgubiții, în termen de 60 de zile, nu contestă această valoare, devizul de lucru rămâne stabilit și se pune problema dacă cu acea sumă se poate asigura reparația mașinii, pe fondul inflației, pe fundul scumpirii materialelor a pieselor de schimb, explică Negrescu.

„Aici cred că legiuitorul trebuie să găsească o cale de mijloc și nu cred că acea comisie creată în cadrul ASF de negociere practic între asigurători și clienți și service-uri va rezolva caz cu caz fiecare problemă în parte. Mi-e teamă că având în vedere că avem cea mai mare rate de accidente din Uniunea Europeană și Biroul de Asigurări este, în momentul de față, supraalimentat cu zeci de mii de dosare, mi-e teamă că acea comisie va rezolva într-adevăr problemele dintre asigurători, asigurați și service-uri”, arată expertul.

El crede că trebuie să ne inspirăm mai mult din legislația internațională, din legislația europeană și să încercăm să creăm un fel de compromis între cererile asigurătorilor și cererile celor din service-uri respectiv asigurători.

„Adevărul este la mijloc, trebuie găsit un compromis”

Negrescu crede că într-adevăr unele service-uri impun niște costuri de reparație exagerat de mari. „Iar din această perspectivă, firmele de asigurare, multe dintre ele ajungeau în blocaj financiar urmare a acestor cereri care de multe ori erau supraevaluate din partea service-urilor auto. Da, aici cred că trebuie găsită o reglementare la nivelul întregii industriei de service-uri din România, în așa fel încât tarifele orare de și zona asta de service-uri să fie oarecum reglementată. În momentul de față e o junglă totală în care fiecare își pune ce prețuri vrea, când vrea și în ce condiții consideră necesare să repare mașinile oamenilor. ”

Legat de presupusele profituri record ale asigurătorilor, Negrescu spune: „Firmele de asigurări din România au prețuri foarte mari, dar atenție, mare parte din aceste tarife reflectă rata mare de accidente din România și volumul uriaș de plăți pe zona asigurărilor, cum nu se întâmplă nicăieri în lumea europeană. Dar, pe de altă parte, și transportatorii au dreptate în sensul că aceste asigurări foarte, foarte scumpe, îi face necompetitiv la nivelul serviciilor de transport pe care le practică atât pentru firmele românești cât și pentru cele europene. În condițiile în care creșterile de prețuri la asigurări continuă, mai ales în zona asta inflaționistă în care ne aflăm, mi-e teamă că la un moment dat vom vedea din ce în ce mai mulți oameni care vor risca și vor circula cu mașinile fără RCA, ceea ce va putea crea mari probleme în cazul unor accidente.”

Pe de altă parte, firmele de asigurare din România nu o duc chiar atât de bine, spune consultantul financiar. „Uitați-vă la falimentele in serie pe care le-am avut in ultimii ani, uitați-vă la cât de greu se dezvoltă aceasta piață asiguratorilor din România si cât de putini jucători străini atrag in tara noastră. In Polonia, de exemplu, sunt de 5 ori mai mulți asiguratori decât in Romania. Semn că acolo regulile sunt foarte clare iar potențialul de a face profit este mult mai mare decât in tara noastă, în acest sector, mai ales pe asigurările RCA, pare din ce în ce mai mic ca urmare a acestei mari probleme care este reprezentată de rata foarte, foarte mare de accidente din țara noastră care implică, bineînțeles, și plata asigurărilor RCA. ”