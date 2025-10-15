De ce cresc prețurile la polițele RCA. Explicații oficiale

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, a explicat miercuri la Digi24 motivele pentru care cresc prețurile polițelor RCA și a clarificat propunerile de modificare a legii RCA.

„Cert este că se plătește mai mult decât trebuie și toată diferența aceea o împărțim cu toții cei care cumpărăm asigurări RCA și uităm de fiecare dată că cel care plătește despăgubire este asigurătorul, nu altcineva. Din acest motiv, întâi se face avizarea daunei, se face constatarea, se face ofertarea și acceptarea ei, după care se accesează serviciul de reparații și serviciul de închiriere a vehiculului, iar cel care face oferta trebuie să fie responsabil, adică asiguratorul, că sumele sunt suficiente pentru rezolvarea problemei”, a spus Mititelu la Digi24.

Oficialul ASF a ținut să clarifice și o serie de informații vehiculate recent privind proiectul de modificare a legii RCA, explicând că dreptul asiguraților de a alege liber service-ul auto nu este afectat.

„Dreptul de a alege în service-ul rămâne unul neafectat și de altfel este protejat și de legea noastră și este protejat și de directiva europeană. Valoarea de despăgubire, și în prezent și în viitor, tot între asigurator și beneficiarul despăgubirii se va stabili la propunere asiguratorului și cu acceptul beneficiarului. Ceea ce ar fi urmat să aibă loc ca modificare în acest sistem prin acele amendamente, care au fost deocamdată eliminate și probabil vor fi parte dintr-un viitor proiect de lege de amendare a legii RCA. Era vorba de introducerea unor reguli suplimentare prin care să facem procesul mai eficient și mai echilibrat”, a explicat vicepreședintele ASF.

Guvernul a adoptat modificări importante la Legea RCA, care schimbă modul în care șoferii își gestionează asigurările auto.

Noua lege va permite suspendarea poliței RCA atunci când vehiculul este radiat temporar, cu condiția ca acesta să fie imobilizat într-un spațiu privat. De asemenea, verificarea existenței RCA va putea fi realizată automat, prin sisteme electronice de control al traficului, fără oprirea vehiculelor, o măsură ce vizează reducerea birocrației și creșterea eficienței controale...