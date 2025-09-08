search
Luni, 8 Septembrie 2025
Discuții pe tema tarifelor RCA: două patronate cer ASF predictibilitate şi preţuri competitive

Publicat:

Două patronate au transmis Autorității de Supraveghjere Financiară (ASF) date referitoare la inechităţile de pe piaţa de asigurări RCA, cerând predictibilitate și prețuri competitive.

Un șofer ține polița de asigurare cu o mână, deasupra volanului
ASF și patronatele discută pe tema tarifelor RCA

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) şi ai Asociaţiei pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizaţi (ASTRA) au transmis ASF date referitoare la inechităţile de pe piaţa de asigurări RCA, de la funcţionarea defectuoasă a stabilirii primei recomandate prin BAAR până la practicarea pe piaţă a unor preţuri extrem de diferite pentru asiguraţi, teoretic, cu acelaşi risc, de la 3.000 la 17.000 de lei/an pentru un camion cu masa autorizată între 16 şi 21 de tone.

În prezent doar 10 societăţi de asigurări sunt prezente pe piaţa RCA, un al 11-lea jucător, Interamerican, deja prezent pe piaţa românească, urmând să fie pe deplin operaţional cu un produs RCA până la sfârşitul acestui an. Extinderea concurenţei pe piaţa asigurărilor este aşteptată să aducă tarife mai competitive, fiind aşteptaţi şi alţi jucători din domeniu, mai ales în condiţiile ridicării plafonării preţurilor la RCA. Cauza principală pentru valoarea mare a poliţelor la asigurările pentru camioane este raportul daunalităţii la camioane, care în prezent este de 17%, ceea ce înseamnă că un camion din şase produce o daună despăgubită prin asigurarea RCA. O soluţie identificată pentru disiparea riscului pe industrie şi obţinerea unor preţuri mai competitive o reprezintă creşterea acoperirii, în prezent 25% din camioanele de 16-21 tone neplătind RCA", se menţionează într-un comunicat al CONAF.

În cadrul discuţiilor, reprezentanţii ASF au subliniat că încearcă să amelioreze tarifele RCA pentru asiguraţii de risc ridicat care apelează la BAAR prin modificarea metodologiei actuale şi solicitarea ofertelor de asigurare de la toţi cei zece asigurători activi pe piaţa RCA şi alegerea celor mai mici trei oferte pentru calculul primei de asigurare şi selectarea asigurătorului care va face poliţa prin BAAR.

De asemenea, o altă măsură corectă o reprezintă actualizarea factorului N din calculul primei de asigurare, după o metodologie mult mai obiectivă, ţintind o reducere sub nivelul actual de 36%, bazată pe rata daunalităţii. Propunerile fac parte dintr-un set de recomandări pentru societăţile de asigurări (sub forma unui Ghid de bune practici), care ar urma să fie finalizat şi agreat de piaţă cel târziu până la finalul anului. În acelaşi timp, un proiect de lege, aflat de aproape un an în Parlament, include mai multe măsuri care ar putea conduce la o piaţă mai echilibrată a RCA: preţurile pentru asigurările pentru camioane pe persoană fizică să nu mai fie tratate diferenţiat faţă de cele pe persoană juridică, iar criteriul codului CAEN să fie înlocuit de cel al numărului de kilometri efectuaţi anual", conform organizaţiei patronale.

Citește și: Guvernul Bolojan, acuzat de scumpirea RCA cu 19% după expirarea plafonării

Alte propuneri

Pe lista propunerilor se află şi plata în rate a asigurării RCA, posibilitatea suspendării efectelor contractelor RCA pe perioada în care vehiculele nu sunt utilizate, controlul mai bun al valabilităţii poliţelor RCA, prin interoperabilitatea bazelor de date ale CNAIR, Poliţiei Rutiere, ARR etc., creşterea amenzilor pentru circularea pe drumurile publice fără poliţă RCA sau ofertarea obligatorie a franşizei de către asigurătorii RCA, alegerea acesteia fiind opţională pentru asigurat.

Faptul că 40% dintre poliţele RCA pentru camioane se fac prin BAAR arată un dezechilibru structural al pieţei. Acest mecanism ar trebui să fie soluţie de ultimă instanţă, nu opţiunea principală. Transportatorii au nevoie de transparenţă deplină: toate ofertele, toate criteriile, aceleaşi reguli pentru toţi. ASF are responsabilitatea să garanteze că acelaşi risc înseamnă acelaşi preţ, indiferent de cod CAEN sau de artificii birocratice. Doar aşa putem vorbi de o competiţie reală şi de prime sustenabile. L-am asigurat pe domnul Sorin Mititelu, vicepreşedinte ASF, că membrii CONAF şi ai ASTRA vor rămâne parteneri de dialog deschis şi constructiv. Credem că doar printr-un dialog sustenabil, bazat pe transparenţă şi reguli aplicate uniform, putem corecta distorsiunile din piaţa RCA. Reducerea daunalităţii şi recalibrarea tarifului de referinţă nu mai pot fi amânate. Numeroşi operatori de transport riscă să nu mai poată susţine operaţional activitatea curentă, cu efect direct asupra continuităţii serviciilor de transport şi implicit asupra economiei naţionale. Acestea sunt condiţiile minime pentru ca piaţa RCA să devină una predictibilă şi corectă, în beneficiul transportatorilor şi al întregii economii", a declarat, în comunicatul citat, Cristina Chiriac, preşedinta CONAF.

În context, CONAF şi Astra au solicitat continuarea dialogului cu ASF pentru a găsi şi alte soluţii de reducere a preţurilor la RCA, măsuri de echilibrare a pieţei RCA şi de sprijinire a transportatorilor, pentru a evita consecinţe sociale şi economice negative, astfel încât transportatorii români să-şi menţină competitivitatea pe plan european, unde deţin un onorant loc 3 în topul naţiunilor care efectuează cele mai mari volume de transport marfă în trafic internaţional.

O delegaţie a ASTRA, membră CONAF, s-a întâlnit, vineri, 5 septembrie, cu prim-vicepreşedintele ASF, Gabriel - Ioan Avrămescu, şi vicepreşedintele Sorin Mititelu, pentru a căuta soluţii urgente de reducere a primelor de asigurare RCA pentru camioane.

CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizaţie care susţine şi promovează antreprenoriatul românesc, atât pe plan intern, cât şi internaţional.

Asociaţia pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizaţi este o organizaţie patronală nou-înfiinţată, dedicată reprezentării intereselor transportatorilor rutieri din România, afiliată la CONAF. Organizaţia are peste 250 de membri, companii care cumulează peste 15.000 de angajaţi.

Economie

