O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din Ungaria

O româncă și-a pierdut viața pe o autostradă din Ungaria, în timp ce se întorcea acasă din Germania, după ce a fost obligată să coboare dintr-un microbuz care o transporta împreună cu alți muncitori. Incidentul a avut loc în toiul nopții, iar femeia a fost lovită mortal de un autoturism.

Cazul a fost făcut public de Adriana Mureșan, fondatoarea organizației ROomenia Voluntari în Europa, care a atras atenția asupra circumstanțelor tragice în care femeia și-a pierdut viața.

Potrivit martorilor, microbuzul transporta pasageri români spre țară, iar șoferul a cerut o sumă suplimentară de 50 de euro pe drum, pe care unii dintre călători, inclusiv victima, au refuzat să o achite. Aceștia au fost obligați să coboare în condiții periculoase pe marginea unei autostrăzi din Ungaria.

Maria Bardaș, care avea probleme de vedere la un ochi, a încercat să traverseze autostrada și a fost lovită de un autoturism, murind pe loc. Fiica victimei, Ioana Țîr, a cerut ajutor pe grupul „Voluntari în Europa”, spunând că nu știe în ce zonă s-a produs accidentul și unde se află mama ei.

„Ioana a scris în Voluntari în Europa pentru că nu știa unde este corpul mamei ei decedată în Ungaria, în urma unui accident de trafic. Deși victima murise în 3 decembrie, familia a fost anunțată abia pe 11. Victima plecase din Germania spre România, împreună cu concubinul, cu un microbuz, și prețul inițial fusese 150 de euro de persoană. Însă în Ungaria, șoferul a mai cerut 50 euro în plus, deci total 200/persoană. Cei doi au refuzat să plătească și șoferul i-a dat jos în toiul nopții, pe autostradă. Mama Ioanei nu vedea cu un ochi. Era obosită, speriată, nervoasă…și a încercat să traverseze autostrada. A fost lovită de o mașină. A murit pe loc!”, a scris Adriana Mureșan, pe FB.

Cazul ridică semne de întrebare asupra siguranței transportului internațional neautorizat de persoane, unde pasagerii pot fi expuși unor riscuri majore din cauza practicilor abuzive ale șoferilor.

„Pentru toți cei care călătoresc cu microbuze, transport ilegal, „șoferi de ocazie”, pirați ai drumurilor: NU coborâți din vehicul, indiferent de presiuni. Sunați imediat la 112. Cereți intervenția poliției. Cereți bilet, chitanță, acte. Cereți datele firmei. Spuneți familiei cu cine și cu ce călătoriți, trimiteți poze cu mașina și șoferul .Evitați transportul ilegal, oricât de mic ar fi prețul”, a mai transmis Adriana Mureșan, fondatoarea organizației ROomenia Voluntari în Europa.

Autoritățile din Ungaria au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.