Amenințarea lui Putin pentru Europa și liderii săi: „Tâlharii vor suporta consecințe dure”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat dur față de intenția liderilor Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția postbelică a Ucrainei, calificând această măsură drept „un jaf”.

Întrebat despre planul Bruxelles-ului, care nu s-a materializat în principal din cauza opoziției Belgiei, liderul de la Kremlin a declarat că europenii s-au temut de posibilele consecințe.

„Indiferent ce fură, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să dea înapoi și, cel mai important lucru, vom merge în instanță pentru a ne proteja interesele. Vom face tot posibilul să găsim o jurisdicție care să fie independentă de contextul politic”, a spus Putin.

Potrivit liderului rus, europenii s-au temut că, dacă pun „jaful în aplicare, consecințele ar putea fi cu adevărat dure pentru tâlhari”.

În ceea ce privește evoluția conflictului din Ucraina, Vladimir Putin s-a declarat încrezător în succesul trupelor ruse.

„Am primit de la liderii militari rapoarte care indică faptul că forțele Moscovei s-au deplasat deja spre vest cu 1,5 kilometri și continuă să avanseze pe câmpul de luptă”, a spus Putin.

Președintele rus a acuzat Kievul că ar refuza să pună capăt războiului pe cale pașnică și a reluat teoria conform căreia ar fi existat o lovitură de stat în 2014. „Practic refuză să termine acest conflict prin mijloace pașnice. A avut loc o lovitură de stat în 2014 în Ucraina și ei au dezlănțuit războiul în 2022”, a adăugat Putin.