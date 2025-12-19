Câștigurile mici la Loto nu mai pot fi ridicate din agenții. Ce s-a schimbat la Loteria Română

Câștigurile de până în 100 de lei nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto, a informat Loteria Română, precizând că noua regulă este deja în vigoare din data de 11 decembrie 2025.

„Începând cu 11.12.2025, câștigurile de până la 100 RON sunt plătite automat, direct în contul folosit pentru achiziție. Plata este inițiată în prima zi după extragere, imediat ce primim lista oficială a câștigătorilor de la Loteria Română. Astfel, aceste câștiguri nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto, deoarece plata se face exclusiv prin platformă.

Singurele excepții sunt situațiile în care tranzacția nu poate fi finalizată cu succes (cardul este expirat sau blocat, contul de pe platformă este șters, etc.). În astfel de cazuri, premiul poate fi ridicat ulterior din agențiile Loto.

Pentru câștigurile mai mari de 100 RON, procedura rămâne neschimbată. Premiile se ridică din agențiile Loto, pe baza biletului câștigător în format PDF disponibil în contul tău, în termen de cel mult 90 de zile de la extragere”, se arată în informare.

Până acum, plata câștigurilor se făcea doar prin intermediul unei instituții financiare sau al unui procesator de plăți.

„Plata câștigurilor în limita a 100 lei inclusiv, se face doar către titularul contului de utilizator de pe care s-a achiziționat biletul și în același cont bancar din care s-a făcut plata biletelor.

Plata câștigurilor de peste 100 lei, aferente biletelor electronice jucate, se face prin intermediul unităților teritoriale sau a sediului central al C.N. „Loteria Română” S.A. conform prevederilor companiei”, se arată în regulament.

În situația în care plata câstigurilor sub 100 lei nu a fost efectuată din diferite motive în contul bancar al clientului, plata se va putea realiza prin intermediul unităților teritoriale sau la sediul central al C.N. „Loteria Română” S.A.

În cazul în care pentru biletele susceptibile de a fi câștigătoare sunt necesare cercetări și expertize de specialitate, plata câștigurilor se va efectua numai după finalizarea acestor operațiuni.