search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Câștigurile mici la Loto nu mai pot fi ridicate din agenții. Ce s-a schimbat la Loteria Română

0
0
Publicat:

Câștigurile de până în 100 de lei nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto, a informat Loteria Română, precizând că noua regulă este deja în vigoare din data de 11 decembrie 2025.

Agebție Loto
Câștigurile de până în 100 de lei nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto. Foto arhivă

„Începând cu 11.12.2025, câștigurile de până la 100 RON sunt plătite automat, direct în contul folosit pentru achiziție. Plata este inițiată în prima zi după extragere, imediat ce primim lista oficială a câștigătorilor de la Loteria Română. Astfel, aceste câștiguri nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto, deoarece plata se face exclusiv prin platformă.

Singurele excepții sunt situațiile în care tranzacția nu poate fi finalizată cu succes (cardul este expirat sau blocat, contul de pe platformă este șters, etc.). În astfel de cazuri, premiul poate fi ridicat ulterior din agențiile Loto.

Pentru câștigurile mai mari de 100 RON, procedura rămâne neschimbată. Premiile se ridică din agențiile Loto, pe baza biletului câștigător în format PDF disponibil în contul tău, în termen de cel mult 90 de zile de la extragere”, se arată în informare.

Până acum, plata câștigurilor se făcea doar prin intermediul unei instituții financiare sau al unui procesator de plăți.

„Plata câștigurilor în limita a 100 lei inclusiv, se face doar către titularul contului de utilizator de pe care s-a achiziționat biletul și în același cont bancar din care s-a făcut plata biletelor.

Plata câștigurilor de peste 100 lei, aferente biletelor electronice jucate, se face prin intermediul unităților teritoriale sau a sediului central al C.N. „Loteria Română” S.A. conform prevederilor companiei”, se arată în regulament.

În situația în care plata câstigurilor sub 100 lei nu a fost efectuată din diferite motive în contul bancar al clientului, plata se va putea realiza prin intermediul unităților teritoriale sau la sediul central al C.N. „Loteria Română” S.A.

În cazul în care pentru biletele susceptibile de a fi câștigătoare sunt necesare cercetări și expertize de specialitate, plata câștigurilor se va efectua numai după finalizarea acestor operațiuni.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
stirileprotv.ro
image
Un angajat IT a fost dat afară după ce s-a mutat la șase ore distanță de locul de muncă. Ce despăgubiri uriașe a solicitat nedreptățitul
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Europarlamentar român, despre negocierile de la Bruxelles: Viktor Orban şi Robert Fico ţin mai mult cu Rusia
observatornews.ro
image
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Mihaela Rădulescu, din nou în doliu. Vedete este distrusa de durere la câteva luni după Felix Baumgartner
playtech.ro
image
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
S-a schimbat radical prognoza! Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Zodia pentru care problemele se vor termina. După Luna Nouă din 20 decembrie va cunoaște fericirea și începe un nou capitol
click.ro
image
Rețeta de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii a Ornelei Pasăre! În ce loc de vis va ajunge solista de Sărbători?
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
Cum s-au reconectat Kate Middleton și Prințul William după boala ei. "O tratează ca pe mireasa lui", după 20 de ani împreună

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?