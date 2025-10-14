search
Marți, 14 Octombrie 2025
PSD respinge modificările la Legea RCA care ar limita drepturile asiguraților: „Nu trebuie realizată pe seama și în dauna plătitorilor”

Publicat:

Partidul Social Democrat a anunțat că va vota împotriva amendamentelor aduse Legii RCA, care, potrivit formațiunii, ar reduce semnificativ drepturile și beneficiile asiguraților. Social-democrații spun că susțin o legislație echitabilă, în care interesele șoferilor și ale persoanelor asigurate sunt protejate.

PSD respinge modificările la Legea RCA FOTO: Arhivă
PSD respinge modificările la Legea RCA FOTO: Arhivă

„Deputații PSD vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, prin care sunt limitate drastic drepturile și beneficiile asiguraților”, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de Presă al partidului.

Reprezentanții PSD subliniază că orice modificare legislativă în domeniul asigurărilor auto trebuie să aibă ca scop protejarea persoanelor care plătesc polițele RCA. „PSD consideră că orice intervenție legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să își propună îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor”, se precizează în comunicat.

Asiguratorii nu trebuie să fie avantajați

Potrivit PSD, formațiunea va respinge „amendamentele introduse la Camera Deputaților care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate”.

Totodată, partidul susține transpunerea în legislația națională a modificărilor aprobate la nivel european, prin Directiva 2021/2118/CE, însă atrage atenția că acest proces nu trebuie folosit ca pretext pentru introducerea unor prevederi injuste. „Această obligație a statului român nu trebuie folosită pentru a se strecura în lege prevederi care favorizează asiguratorii în dauna asiguraților”, avertizează PSD.

Prețuri corecte și relații echilibrate între service-uri și asiguratori

PSD mai afirmă că susține „principiul practicării unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector de activitate”. Cu toate acestea, social-democrații subliniază că „normalizarea raporturilor dintre firmele de asigurări și service-urile auto nu trebuie realizată pe seama și în dauna plătitorilor de RCA”.

