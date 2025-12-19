search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat vineri, la ceremonia de preluare a mandatului de către Marcel Ciolacu în fruntea Consiliului Județean Buzău, că pentru el începe o perioadă dificilă la București, în contextul în care fostul premier nu va mai fi alături de el în activitatea politică din Capitală.

Ciolacu a precizat că nu mai are ambiții politice. FOTO captură video FB
Ciolacu a precizat că nu mai are ambiții politice. FOTO captură video FB

„Pentru mine de azi începe o nouă etapă la București, una care va fi dificilă, pentru că am venit în 2012 la București împreună cu Marcel (…) Am cam avut același traseu în cariera politică, ne-am sprijinit reciproc. Pentru mine începe o perioadă dificilă, pentru că nu va mai fi lângă mine acolo, dar sunt convins că va începe o perioadă foarte bună pentru județul Buzău. Vorbim de un nou început pentru județul Buzău. Marcel Ciolacu chiar este omul care știe cel mai bine cum să valorifice potențialul județului. (…) E un lider care știe să asculte fiecare voce și să transforme ideile bune în soluții concrete”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Marcel Ciolacu a câștigat alegerile parțiale din 7 decembrie pentru președinția Consiliului Județean Buzău cu 52% din voturi. Vineri, 19 decembrie, acesta a depus jurământul și a declarat că mandatul său va fi unul axat pe rezultate, nu pe experimente.

„Astăzi nu preiau doar un mandat, preiau o datorie şi o obligaţie faţă de oamenii locului unde m-am născut. Am crescut şi am învăţat ce înseamnă comunitatea. Buzău, la fel ca şi pentru mulţi dintre dumneastră, este acasă. Şi acasă nu promiţi, acasă faci. Un judeţ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajease şi efort fizic”, a spus Ciolacu.

Noul președintele CJ Buzău a precizat că nu mai are ambiții politice, ci administrative, și că își dorește un județ în care tinerii să rămână, părinții să se simtă în siguranță, iar vârstnicii să aibă acces la servicii medicale decente.

El a anunțat că va colabora cu primarii din toate localitățile și că dezvoltarea județului trebuie să pornească de la municipiul Buzău, considerat „punctul de sprijin economic” al întregii zone.

Marcel Ciolacu a mulțumit, totodată, lui Sorin Grindeanu și lui Marian Neacșu pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului, amintind de proiectele majore de infrastructură deblocate în perioada în care a fost prim-ministru, inclusiv Autostrada Moldovei.

„Buzăul nu mai are timp de experimente. Avem nevoie de rezultate. De aceea voi lucra în parteneriat cu primarii din toate localităţile. Cum este normal, toate proiectele de dezvoltare trebuie să pornească de la municipiul Buzău. Municipiul Buzău înseamnă punctul de sprijin economic al întregului judeţ”, a concluzionat Marcel Ciolacu.

