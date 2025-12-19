Testamentul Rodicăi Stănoiu: ce avere îi revine iubitului cu peste 50 de ani mai tânăr, deși nu au fost căsătoriți

Marius Calotă, juristul mai tânăr cu peste 50 de ani decât Rodica Stănoiu, va primi cea mai mare parte a averii fostului ministru al Justiției, decedat la vârsta de 86 de ani. El respinge informațiile conform cărora ar fi fost căsătoriți.

Fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Testamentul său menționează nouă persoane ca beneficiari ai averii, printre care și Marius Calotă, jurist cu peste 50 de ani mai tânăr decât defuncta.

Calotă ar urma să primească cea mai mare parte a moștenirii. Aceasta include vila din Pipera cu toate bunurile interioare, o vilă la Năvodari și două autoturisme, pe care le folosește în prezent.

În plus, i se va atribui un loc de veci, cu condiția să se ocupe de întreținerea acestuia, precum și 5% din fondurile existente în conturile fostului ministru. Celelalte bunuri vor fi împărțite între rudele Rodicăi Stănoiu, inclusiv o rudă din Filiași, județul Dolj.

Împărțirea averii se face “conform testamentului olograf din data de 11.02.2025 pus la dispoziție de testator, procesat și autentificat la o societat profesională notarială …. cu sediul în Mun.București, Sector 5, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva societăți profesionale notariale și 3 (trei) duplicate din care 1 (un) exemplar va rămâne în arhiva societății profesionale notariale și două exemplare au fost înmânate testatorului”, transmite Gândul.

Într-o reacție publică, Marius Calotă a respins informațiile conform cărora ar fi fost căsătorit cu Rodica Stănoiu.

„S-a afirmat în mod fals că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Nu există niciun document care să ateste acest lucru. Informația a fost preluată și publicată în mai multe publicații online, fiind prezentată drept adevărată”, a precizat acesta, subliniind că fostul ministru „i-a fost ca o mamă”.

Referitor la ceremonia de înmormântare, care a avut loc pe 5 decembrie, Calotă a declarat că slujba a respectat dorințele defunctei și tradițiile creștine. „Orice informație despre o presupusă slujbă pe «repede înainte» este falsă. Ceremonia s-a desfășurat conform obiceiurilor și a inclus interpretarea de colinde”, a completat acesta.

În ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență București, pe 30 septembrie, în urma unei căzături accidentale.

Ulterior, a fost transferată pe secția de neuropsihiatrie a Spitalului Obregia, la solicitarea nepoatei sale și împotriva voinței defunctei. Calotă susține că internarea a fost nelegală și că nu a existat niciun pericol iminent pentru sănătatea sa. De asemenea, acesta a infirmat informațiile potrivit cărora Rodica Stănoiu ar fi suferit de demență sau alte afecțiuni psihiatrice.

Marius Calotă a mai subliniat că viața sa personală nu trebuie să facă obiectul dezbaterilor publice și că informațiile lansate în presă privind presupuse relații anterioare urmăresc senzaționalul.

„Subsemnatul nu sunt persoană publică și nici nu doresc să fac parte din viața publică. Aspectele ce privesc viața personală a subsemnatului (precum supravegherea deplasărilor de pe parcursul unei zile, dublate de aprecieri eronate ale jurnaliștilor) nu sunt destinate dezbaterii publice”, a mai precizat fostul partener al Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce nepoții îi vor ridica trupul de la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Totodată, au început și audieri în dosarul privind moartea sa.

Corpul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției a fost deshumat luni, după ce procurorii au deschis un dosar penal legat de circumstanțele morții ei. Medicii legiști nu au găsit leziuni care să fie în legătură directă cu decesul și au constatat că în cazul Rodicăi Stănoiu moartea nu a fost una violentă.