Andrei Caramitru, mesaj dur: Statul român, „un tată bețiv și violent” care nu și-a recunoscut crimele

Analistul Andrei Caramitru lansează un mesaj dur la adresa statului român, pe care îl compară cu „un tată bețiv și violent” care a comis, de-a lungul timpului, abuzuri grave împotriva propriilor cetățeni. Acesta susține că statul nu și-a recunoscut niciodată crimele și nu și-a cerut scuze, iar lipsa asumării vinovăției continuă să producă efecte negative în societate.

Într-o postare publicată vineri, 19 decembrie, Andrei Caramitru face o paralelă între dinamica unei familii traumatizate și relația statului cu cetățenii săi. „Într-o familie, dacă tatăl e bețiv și violent și a comis și infracțiuni grave față de familia lui în timp – familia și în special copiii vor fi traumatizați pe viață. Mai ales dacă nu există nici un fel de scuză, de semn că tatălui îi pare rău, că își dorește să se schimbe – ci din contră refuză cu obstinație că ar fi făcut vreo nefăcută, ba mai mult se și laudă cu propriile crime”, scrie analistul.

Potrivit acestuia, exact acest tipar se regăsește și în istoria recentă a României, unde statul a refuzat constant să admită abuzurile comise împotriva populației.

Momentele de dezastru ale statului român

Caramitru enumeră mai multe episoade istorice pe care le consideră definitorii pentru comportamentul abuziv al statului. „E exact ce se întâmplă cu statul român, care refuză isteric, cu obstinație, să accepte că a comis crime și că a fost abuziv și violent cu propriul popor”, afirmă el.

Analistul arată că, în ultimii 100 de ani, doar aproximativ ultimii 25 pot fi considerați „cât de cât mai normali”. El amintește perioada Antonescu și a regimului legionar, „când statul român, prin instituțiile sale, a comis genocid în masă asupra cetățenilor români de etnie evrei (inclusiv copii și femei) și a comis atrocități imense contra civililor în Odessa”.

De asemenea, face referire la perioada comunistă, „când sute de mii de civili români fără nici o vină au fost torturați, închiși, omorâți de statul român prin instituțiile sale. Când populația a fost înfometată și terorizată de statul român. Stat român care a tras în propriul popor, în tineri, la Revoluție”.

„Statul nu și-a cerut niciodată scuze”

În analiza sa, Andrei Caramitru susține că nici după 1989 statul nu și-a asumat responsabilitatea pentru violențele comise. El amintește mineriadele, când „alți tineri și oameni simpli au fost bătuți și unii omorâți în stradă”, dar și „furtul la o scară industrială, inimaginabilă”.

„Dar statul niciodată nu și-a cerut scuze. Nu a recunoscut ce s-a întâmplat. Și nu a condamnat vinovații («vina» a fost aruncată asupra șefilor – Antonescu și Ceașcă – de parcă generalii, miniștrii, toată elita statului, nu ar fi colaborat și executat fără probleme)”, afirmă analistul. În opinia sa, lipsa acestei asumări a dus la „explozia de ceaușism, de cegism, de antisemitism, de ură aruncată tocmai de hoți și de foștii torționari împotriva oamenilor simpli”.

„Tatăl abuziv trebuie să își recunoască vina”

În final, Andrei Caramitru avertizează că societatea românească riscă să repete același ciclu distructiv dacă statul nu își recunoaște greșelile. „Ne întoarcem spre același ciclu dezastruos. Ne degradăm din ce în ce, până nu va rămâne nimic din noi… Efectiv nu se mai poate așa ceva”, spune el.

Analistul consideră că este nevoie de „un reset masiv”, posibil doar prin asumarea vinovățiilor: „Tatăl abuziv trebuie să își recunoască vina și să se plece să fie judecat de copiii săi. Pentru a le da o șansă lor și copiilor lor pe mai departe”.