Probleme la două puncte de frontieră din Republica Moldova după ce un pod strategic din Ucraina a fost atacat cu drone

Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie funcționează parțial. Măsura a fost luată după ce podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropierea graniței Republicii Moldova, care asigură traversarea peste fluviul Nistru, a fost atacat cu drone.

Conform responsabililor Poliției de Frontieră din Republica Moldova, la ora 12:13 a fost reluată parțial activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe, care a fost, joi, 18 decembrie, ținta unui atac cu drone. Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor.

La scurt timp, mai exact la ora 12:30, în cadrul punctelor de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a început circulația persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova.

„Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina). În vederea asigurării securității cetățenilor, autoritățile de frontieră recomandă evitarea deplasărilor în această direcție”, au menționat funcționarii moldoveni.

În după amiaza zilei de joi, podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropiere de granița Republicii Moldova și care asigură traversarea peste fluviul Nistru, a fost atacat cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră de la Chișinău. În rezultat, activitatea a puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost oprită.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, în timpul unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, când drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în apropiere de localitatea Maiaki-Udobnoe.

În consecință, podul a fost grav distrus, o femeie a decedat în drum spre spital, iar trei copii care se aflau într-o mașină pe pod au suferit traumatisme și au fost internați.

La finalul lunii noiembrie, două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.

Cele două aparate au pătruns în spațiul aerian moldovean pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, în zona din stânga Nistrului, fără a fi detectate de radar. Ulterior, autoritățile de frontieră din Ucraina au informat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova că dronele au fost observate la Velikaia Kosnița (Ucraina) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat în repetate rânduri, dintr-o parte în alta.

Pe 25 noiembrie, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, șase drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele, de fabricație rusească și inscripționată cu simbolul „Z” – folosit de armata rusă în războiul din Ucraina și interzis în Moldova –, s-a prăbușit în nordul țării, pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.