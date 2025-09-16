search
Marți, 16 Septembrie 2025
Vicepreședintele ASF, despre ridicarea plafonării pentru polițele RCA: „Creșterile nu sunt generale și nu sunt atât de mari"

Publicat:

Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, a explicat că majorările tarifelor RCA, după ridicarea plafonării, nu sunt „spectaculoase”, iar ajustările observate sunt determinate de motive obiective.

ASF colectează în prezent date pentru o nouă analiză a pieței. FOTO: arhivă
ASF colectează în prezent date pentru o nouă analiză a pieței. FOTO: arhivă

„Din analizele pe care le-am făcut și sunt pe date certe, pentru că am colectat datele privind polițele încheiate în luna iulie 2025 și le-am raportat la ce date aveam despre luna iunie 2025, dar chiar și față de perioada de acum 12 luni, adică august 2024, evoluția pe ansamblu nu este deloc așa de mare sau creșterile nu sunt generale și nu sunt atât de mari așa cum le-ați prezentat. Per total, dacă ar fi doar iulie-iunie 2025, deși nu este chiar o comparație corectă 100%, întrucât au structuri diferite, aceste portofolii sunt alte mașini, cu alte cuvinte, o analiză mai apropiată, mai corectă de ar fi fost între iulie 2025 și august 2024. Ei bine, per total portofoliu, absolut toate tipurile de vehicule, creșterea nu a fost, a primei medii, cu mai mult de 1%. Iar dacă mergem în detaliu și ne uităm pe câteva categorii de vehicule, ei bine, la autoturisme, persoane fizice, în perioada menționată, creșterea a fost undeva la 3%”, a spus Sorin Mititelu la Digi24.

Acesta a precizat că în interiorul segmentelor mari există diferențe notabile:

„Am observat o evoluție, o ușoară creștere la autoturisme persoane fizice în București-Ilfov, o scădere la mijloacele de transport marfă, ușoară scădere, dar aici evoluțiile sunt influențate destul de mult de mecanismul asiguratului cu risc ridicat. O ușoară scădere în anumite segmente la autoturisme persoane fizice în restul țării. Deci acestea sunt câteva tendințe la nivel de segment, însă per total, evoluțiile n-au fost majore. N-a fost acea creștere anunțată ca fiind una spectaculoasă, pentru că nu avea de ce să fie”.

Vicepreşedintele ASF a subliniat că sistemul este „destul de echilibrat” și că nu a avut loc o creștere spectaculoasă a tarifelor. ASF colectează în prezent date pentru o nouă analiză a pieței, iar rezultatele vor fi prezentate în a doua parte a lunii.

Oficialul ASF le recomandă șoferilor să evite pe cât posibil accidentele rutiere și să compare ofertele tuturor asigurătorilor pentru a găsi cea mai bună poliță:

„Nu există varianta în care este un element care poate fi modificat sau poate fi influențat astfel încât să obții o primă specială. Primele nu sunt pe persoană, sunt pe segment”, a adăugat vicepreședintele ASF.

Economie

