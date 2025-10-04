search
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur

0
0
Publicat:

După valul de comentarii stârnit de propunerea lui Titi Aur privind RCA pe CNP pentru utilizatorii de trotinete electrice, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat pentru „Adevărul” că tema are o bază reală și trebuie privită în context european.

Trotinete electrice, persoane pe trotinete
Sursă foto: Shutterstock

„Discuția despre obligativitatea unei asigurări de răspundere civilă pentru utilizatorii de trotinete electrice este una legitimă și necesară. În primul rând, trebuie spus că România are obligația de a transpune în legislația națională Directiva europeană 2021/2118/CE, care extinde sfera de aplicare a asigurării RCA la anumite vehicule ușoare, inclusiv trotinetele și bicicletele electrice, atunci când îndeplinesc criterii tehnice clare de viteză și greutate”, a precizat Alexandru Petrescu.

Oficialul a explicat că există deja un proiect de modificare a Legii RCA, în prezent în dezbatere la Camera Deputaților, care introduce astfel de ajustări. Pragurile vizate sunt clare: trotinetele care depășesc 25 km/h sau, în cazul celor mai lente, cele cu o masă constructivă de peste 25 kg. „Aceste praguri urmăresc să diferențieze între mijloacele de mobilitate cu risc redus și cele care, prin caracteristicile lor, pot produce accidente cu consecințe mai grave”, a adăugat Alexandru Petrescu.

„RCA-ul se asociază vehiculului, nu CNP-ului”

Întrebat despre ideea ca polița RCA să fie legată direct de CNP, șeful ASF a subliniat că un asemenea model nu se regăsește în prezent în Europa și ar presupune o reformă structurală a întregului sistem.

„Trebuie însă precizat că, în sistemul european și în România, principiul de bază este că RCA se asociază vehiculului și, implicit, proprietarului acelui vehicul. Acest model permite trasabilitatea și responsabilizarea, inclusiv prin sistemul Bonus-Malus, care ține cont de istoricul de daune și, treptat, de comportamentul utilizatorului în trafic. Ideea de a avea o poliță RCA legată de CNP, așa cum a fost vehiculată în spațiul public, ar presupune o schimbare structurală a întregului sistem și nu poate fi analizată separat doar pentru categoria trotinetelor.”

Accent pe protecția victimelor și pe educație rutieră

În viziunea ASF, centrul oricărei discuții trebuie să rămână protecția celor afectați de accidente. „Din perspectiva ASF, principiul fundamental rămâne protecția terților păgubiți. Oricine este rănit într-un accident trebuie să aibă garanția unei despăgubiri rapide și corecte. Intenția noastră este să găsim echilibrul între protecție fermă acolo unde riscurile sunt ridicate și simplitate pentru utilizatorii de trotinete lente, unde pericolul este mult mai mic. De aceea, definirea exactă a pragurilor tehnice și a procedurilor de control este esențială.”

Totodată, Alexandru Petrescu a punctat că nu doar legislația face diferența, ci și pregătirea utilizatorilor: „Dincolo de dezbaterea strict tehnică legată de RCA, credem că orice demers care crește siguranța rutieră este binevenit. De la reguli clare de circulație, la cursuri sau forme de pregătire suplimentară pentru cei care utilizează trotinete electrice. Toate acestea pot contribui la un trafic mai sigur și la protecția atât a utilizatorilor, cât și a celor din jurul lor.”

„Un cadru adaptat noilor forme de mobilitate urbană”

De asemenea, oficialul a arătat deschiderea ASF față de reglementări echilibrate: „ASF va sprijini orice reglementare care aduce claritate, echitate și protecție reală pentru participanții la trafic. Credem că soluția corectă este un cadru normativ adaptat noilor forme de mobilitate urbană, dar care să fie aplicabil, proporțional și acceptat de către public.”

Amintim că, de curând, Titi Aur, fost pilot de raliuri și expert în conducere defensivă, a atras atenția asupra numărului mare de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice: peste 1.500 de victime și nouă decese, potrivit datelor recente, și a venit cu o propunere controversată.

El a susținut că persoanele care conduc trotinete ar trebui să încheie obligatoriu asigurare RCA pe numele lor, nu pe vehicul, iar polița să se scumpească după fiecare accident. Totodată, a cerut introducerea unui chestionar rutier pentru utilizatorii de trotinete, astfel încât aceștia să dovedească măcar cunoștințele de bază.

„Dacă trotinetele electrice vor fi asigurate, nu vor responsabiliza pe cei de la ghidon neapărat, pe când dacă e pe CNP, te face mai responsabil. Că ai 14-16 ani sau 40 de ani, vrei să mergi cu trotineta îți faci un RCA pentru trotinetă, bicicletă electrică. (…) Dacă faci un accident are cine să plătească, dar să fie obligat în același timp când faci acest RCA să faci un chestionar măcar să știi să mergi pe dreapta, să știi ce înseamnă stop, trecerea de pietoni”, a declarat Titi Aur.

Citește și: De ce sunt polițele RCA din România mai scumpe decât în restul Europei. Firmele de asigurare: prețul are legătură cu „numărul mare de accidente”

În paralel, Primăria Capitalei pregătește un regulament pentru folosirea trotinetelor electrice, care ar putea fi adoptat până la sfârșitul anului. 

Totodată, pe rețele sociale și pe forumuri, subiectul a aprins discuțiile. Pe Reddit România, utilizatorii au împărtășit experiențe personale din trafic, opinii pro și contra, dar și ironii legate de propunerea RCA pe CNP.

Realitatea din trafic pe Reddit

Un utilizator scrie: „La drept vorbind, nu ar strica un altfel de chestionar. Sunt o grămadă de Gigei care, de exemplu, nu înțeleg că nu au prioritate în momentul în care ajung într-o intersecție unde au cedează, iar din dreapta vine o altă mașină care are Stop.”

Altul observă lipsa controalelor: „Văd mereu trotinetiști în Arad mergând pe șosea. Unii au 16 ani. Poliția e în vacanță.” Replica-i vine imediat: „Dacă pistă de bicicliști nu e, sunt obligați să meargă pe stradă.”

Între responsabilitate și sancțiuni

Discuția online merge și mai departe: cum să fie pedepsiți cei care abuzează de trotinete?

„De ce nu obligă producătorii să facă niște sisteme de limitare a vitezei, care nu se pot dezactiva de oricine, în spatele blocului? (…) Pentru început, ar trebui niște sancțiuni serioase pentru posesorii care nu respectă legea. Să le facă sistem cu puncte, ca la permis, la a treia abatere, sau la abateri grave, confiscată drăcia, și confiscată de fiecare dată când este găsită fără limitare”, scrie un utilizator.

Altul propune măsuri minime de siguranță: „Hai măcar să începem cu o cască înșurubată de cap și miiiinim o vestă reflectorizantă capsată de piele, că efectiv sunt niște puncte negre printre mașini bară la bară, ce rar apucă să-i vadă la o schimbare de bandă mai din unghi. Sigur mor dacă îi lovești… și se distrug aiurea multe vieți.

„Asimilați cu mopedele” sau… „RCA și pentru pietoni”?

Pentru unii, soluția e radicală: trotinetele ar trebui tratate ca mopede. „E un început. În viitor ar trebui asimilate mopedelor, cu tot ce presupune asta: înmatriculare, școală de șoferi, RCA, vârstă minimă. Deja au devenit pericol public, multe merg cu viteză mai mare ca scuterele și merg zici că sunt în GTA.”

„De ce nu și pentru pietoni? De la naștere, dacă tot ai CNP, bagi și un RCA. Bebelușii ăia în cărucioarele lor, adevărate pericole,” glumește cineva. Sau chiar: „Hai să facem și permis de pieton, că și ca pieton trebuie să știi regulile, zebră, stop, semafoare.”

Dincolo de glume, tema ascunde drame reale. „Și persoanele care au murit că au fost lovite de cineva cu trotineta? Îi ajută dacă primește ăla o amendă?”, întreabă cineva.

Un alt participant completează: „Dacă mă accidentează un șofer, există RCA. Dacă mă accidentează un biciclist sau trotinetist, trebuie să îl buzunăresc. Ți se pare normal, este?”

Citește și: Mașina înaintea sănătății. „Românii sunt de zece ori mai dispuși să-și asigure autoturismul decât propria viață”

Altcineva îi răspunde prin: „Când ai ceva de pierdut, mereu o să respecți regulile. Dacă știi că faci accident și apoi trebuie să dai mai mulți bani la asigurare, te duci mai atent pe trotinetă. Asta e ceva simplu de înțeles.”

O problemă mai mare: lipsa aplicării legii

Mulți consideră că problema nu e lipsa legilor, ci lipsa aplicării lor. „Alea care merg cu viteză mai mare de 25 km/h sunt ilegale și acum. La fel și vârsta minimă, există. Mai multe legi nu o să-i facă pe polițiști să nu doarmă în papuci”, spune un utilizator.

Un altul punctează că: „Fără amenzi serioase, calculate în funcție de venituri/avere, ca să ardă pe fiecare la fel de rău, și date fără să ții cont de funcție și relații, nu rezolvi nimic pe străzile românești.”

Propunerea lui Titi Aur a deschis cutia Pandorei: între cei care cer reguli drastice, cei care fac haz de necaz și cei care atrag atenția asupra realităților din trafic, o concluzie rămâne evidentă. Trotinetele electrice nu mai sunt un moft urban, ci un mijloc de transport care cere reglementări clare și aplicate.

Întrebarea este: va reuși România să găsească echilibrul între siguranță, libertate și responsabilitate, sau vom continua să lăsăm străzile să regleze singure, prin accidente și conflicte, ceea ce ar trebui să fie o politică publică coerentă?

Societate

