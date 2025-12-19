Bătaie pentru „Regele TikTok-ului” în centrul Timișoarei, între nevastă și amantă. Victima a fost stropită cu un lichid și lăsată fără telefon

O confruntare violentă a avut loc în centrul Timișoarei, în parcarea unui hotel, după ce o femeie și-a atacat presupusa rivală în dragoste. Incidentul a fost filmat de un martor, iar Poliția au deschis o anchetă penală.

Potrivit relatărilor, soția furioasă ar fi așteptat-o pe femeia de 35 de ani la ieșirea din clădire și, fără avertisment, a agresat-o fizic. „A pus-o la pământ, a lovit-o cu pumnii și a tras-o de păr, sub o rafală de înjurături”, spun martorii. Încăierarea a fost întreruptă de intervenția unui bărbat aflat în trecere, potrivit opiniatimisoarei.

Tânăra agresată nu a depus plângere la Poliție, însă oamenii legii s-au autosesizat abia după ce imaginile au devenit publice.

„Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 16 noiembrie 2025, în jurul orei 08:45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost abordată de două femei. În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras telefonul mobil. În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, două tinere de 27 și 25 de ani, fiind reținute pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt”, au transmis reprezentanții Poliției.

Potrivit unor surse, tânăra agresată este vedetă de TikTok, iar motivul conflictului ar fi legat de Alin Borcan, cunoscut drept „Regele TikTok-ului”.

Alin Borcan a fost implicat într-un scandal în martie, când polițiștii au percheziționat locuința sa din Dumbrăvița. Bărbatul a fost sancționat conform Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, după ce a ieșit în fața casei pe jumătate dezbrăcat, ținând în mână o armă tip airsoft. Obiectul a fost confiscat de oamenii legii.



