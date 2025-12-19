Conference League: cine merge mai departe și când se va decide tabloul optimilor

Faza principală a Conference League s-a încheiat, iar tabloul optimilor de finală începe să prindă contur. După șase partide de foc în fiecare grupă, avem deja stabilite cele opt echipe calificate direct și 16 formații care vor lupta pentru ultimele locuri printr-un play-off suplimentar.

Francezii de la Strasbourg au încheiat grupa pe primul loc, cu 16 puncte, singura echipă care a atins această performanță. Polonezii de la Rakow îi urmează pe doi, cu 14 puncte.

Un grup de cinci echipe a terminat cu câte 13 puncte: AEK Atena, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Șahtior Donețk și Mainz. Ultimul loc direct în optimi a revenit ciprioților de la AEK Larnaca, cu 12 puncte.

Cine va juca în play-off

Lausanne se află pe primul loc sub linia calificării directe, cu 11 puncte, dar un golaveraj mai slab decât cel al echipei elene. Urmează un grup de cinci echipe cu câte 10 puncte: Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje și Alkmaar.

Mai jos, cu 9 puncte fiecare, se află Fiorentina, Rijeka și Jagellonia, iar cu 8 puncte vin Omonia Nicosia, Noah și Drita. Ultimele locuri sunt ocupate de KuPS, Shkendija, Zrinjski și Sigma Olomouc, toate cu câte 7 puncte. Universitatea Craiova a încheiat cu același punctaj, însă golaverajul mai slab a făcut ca oltenii să rateze play-off-ul.

Când are loc tragerea la sorți și meciurile play-off

Tragerea la sorți pentru șaisprezecimile de finală va avea loc pe 16 ianuarie 2026. Meciurile din play-off sunt programate pentru 19 și 26 februarie, iar pe 27 februarie va avea loc tragerea la sorți pentru următoarele faze ale competiției.