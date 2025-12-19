A murit mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta trece din nou prin momente grele, la câteva luni după pierderea lui Felix Baumgartner

Momente grele pentru Mihaela Rădulescu. Mama vedetei a murit vineri, 19 decembrie, la câteva luni după pierderea partenerului său de viață, Felix Baumgartner.

Mama sa, Marilena Țiganu, profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, s-a stins din viață vineri, 19 decembrie 2025.

Potrivit unor surse apropiate familiei, starea de sănătate a Marinelei Țiganu se agravase în ultimele zile, iar fiica sa a revenit de urgență în România pentru a fi alături de ea.

În ultimele săptămâni, Mihaela Rădulescu ar fi fost prezentă frecvent la spital, însoțită de un membru al familiei, pentru a fi aproape de mama sa în aceste momente critice, scrie BZI.ro

Moartea Marilenei Țiganu survine la scurt timp după o altă pierdere dureroasă din viața vedetei.

În luna iulie a acestui an, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, Felix Baumgartner, a murit într-un tragic accident de parapantă în Italia.

Sportivul a decedat la vârsta de 56 de ani, într-un incident produs în timpul unei curse cu parapanta la Porto Sant’Elpidio.

Baumgartner, cunoscut internațional pentru saltul său din stratosferă în 2012, rămâne o figură emblematică în lumea sporturilor extreme.