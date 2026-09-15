Radu Miruță acuză Metrorex că a vrut un buget cu pierderi mai mari decât cele de anul trecut: „L-am întors de mai multe ori”

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, susține că managementul Metrorex i-a transmis în repetate rânduri spre aprobare un proiect de buget care prevedea pierderi mai mari decât cele înregistrate anul trecut. Ministrul afirmă că a refuzat să aprobe documentul în forma propusă și că varianta revizuită, aprobată ulterior de Guvern, reduce pierderile companiei cu 100 de milioane de lei.

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță. Foto: Cătălin Mănescu

Miruță a transmis că salariile angajaților Metrorex au fost plătite după aprobarea noului buget și că nu a acceptat nici majorarea tarifului pentru călătoria cu metroul.

„Am întors bugetul de mai multe ori. Și de fiecare dată venea înapoi aproape la fel. N-a rămas așa”, a scris ministrul pe Facebook, susținând că asupra sa s-ar fi făcut presiuni prin invocarea riscului ca angajații să rămână fără salarii sau ca activitatea metroului să fie oprită.

Miruță: „Varianta anterioară presupunea o pierdere chiar mai mare”

Potrivit ministrului, forma de buget aprobată de Guvern zile trecute reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei.

„Forma de buget acceptată în ultimele zile ale săptămânii trecute reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei. A fost aprobată de Guvern vineri, iar astăzi s-au plătit salariile. Varianta anterioară presupunea o pierdere chiar mai mare decât cea de anul trecut. Am refuzat-o. Metrorex are de recuperat pierderi imense”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul susține că societatea ar putea obține venituri suplimentare din mai multe surse, printre care penalități, contracte de publicitate, închirierea unor spații comerciale, parcări și exploatarea unor clădiri.

El a făcut referire și la penalitățile pe care Metrorex le-ar putea încasa de la compania Alstom pentru întârzierile în livrarea trenurilor de metrou. În același timp, aceste sume nu sunt în prezent certe, în condițiile în care nu există titluri executorii pentru încasarea lor, iar Metrorex are, la rândul său, datorii către Alstom pentru mentenanța trenurilor.

Ministrul respinge majorarea prețului călătoriei

Radu Miruță afirmă că soluția pentru problemele financiare ale Metrorex nu ar trebui să fie, în primă etapă, majorarea prețului călătoriei.

„Mai întâi trebuie să scoatem banii de unde ei există. Abia apoi, dacă mai e nevoie, cerem mai mulți bani de la oameni. Dar cifrele arată că nu e”, a transmis ministrul.

Acesta susține că aspectele privind veniturile suplimentare și modul de administrare a companiei au fost constatate și într-un raport întocmit în urma unui control efectuat la Metrorex.

Miruță: Conducerea nu poate fi schimbată imediat

Întrebat, în mesajul său, de ce actuala conducere a Metrorex nu este demisă dacă managementul companiei ar fi luat decizii greșite, ministrul afirmă că procedura de schimbare este una de durată.

„Și de ce nu dați conducerea afară dacă face tâmpenii, probabil că vă întrebați. Pentru că și-au făcut legea astfel încât asta să ia un pic de timp. Altfel, fără toate etapele derulate, riscăm ca tot din bani publici să fie plătite despăgubiri pe contractele făcute de băieții care știu doar să trăiască din banii publici, nu să-i protejeze și să-i cheltuiască cu cap in interesul cetățeanului”, a susținut Miruță.