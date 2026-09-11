Guvernul a aprobat bugetul Metrorex înaintea opririi anunțate a metroului

Guvernul a aprobat, vineri, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al „Metrorex”- S.A. Veniturile totale estimate în acest an la 1,797 miliarde lei sunt în scădere cu 23,19%, comparativ cu cele realizate în anul 2025 iar veniturile din exploatare deţin o pondere de aproximativ 99,997%, în cadrul veniturilor totale.

Metroul bucureștean Foto: Shutterstock

Guvernul a adoptat o hotărâre de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

„Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” - S.A., aprobat prin Hotărâre de Guvern, va asigura desfăşurarea activităţii economice a societăţii şi îndeplinirea obligaţiilor către terţi. Veniturile totale estimate în acest an la 1,797 miliarde lei sunt în scădere cu 23,19%, comparativ cu cele realizate în anul 2025. În structură, veniturile din exploatare deţin o pondere de aproximativ 99,997%, în cadrul veniturilor totale”, transmite Guvernul.

De asemenea, veniturile din subvenţii, în valoare de 761,49 milioane lei, sunt în scădere cu 12,77% faţă de cele realizate la data de 31.12.2025, scrie News.

„Cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, alocată societăţii în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 - legea nr. 43/2026, este în valoare de 761,49 milioane lei, după reţinerea procentului de 10% din suma de 846,1 milioane lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensaţie fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1,276 miliarde lei”, menţionează Guvernul.

Veniturile din producţia vândută se estimează că vor creşte cu 9,55%, iar cele din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul) sunt estimate, în anul 2026, în creştere cu 7,84% faţă de cele realizate la 2025.

„Fundamentarea societăţii are la bază prognoza indicatorilor de trafic prevăzuţi în Contractul de servicii publice pentru perioada 2025–2029 şi în Planul de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, precum şi estimările privind evoluţia cererii de transport. Evoluţia pozitivă este determinată de creşterea estimată a numărului de călători transportaţi, de la 153,27 milioane călători în anul 2025 la aproximativ 165,5 milioane călători în anul 2026”, arată comunicatul Guvernului.

Potrivit Guvernului, veniturile din subvenţii pentru investiţii sunt estimate în anul 2026 la valoarea de 308, 1 milioane lei. Cheltuielile totale, în valoare de 2,093 miliarde lei, în anul 2026, sunt programate în scădere cu 21,08% faţă de cele realizate la data de 31.12.2025. Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,070 miliarde lei, sunt estimate în anul 2026, în creştere cu suma de 38,4 milioane lei faţă cele realizate în anul 2025.

„Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973,8 milioane lei sunt mai mari cu 3,71% faţă cele realizate în anul 2025. Pierderile estimate în anul 2026, în valoarea de 295, 5 milioane lei sunt în scădere cu 5,31% faţă de 2025”, arată Guvernul.

Sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2026, în valoare de 1,958 miliarde lei sunt majorate cu 78,77%, faţă de cele realizate la data de 31.12.2025.

Vor fi efectuate cheltuieli de investiţii pentru: Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon - Secţiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor, Magistrala 6 - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni, achiziţie de trenuri şi echipamente asociate şi extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul.

Avertisment sindical: Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie

Metroul din București s-ar putea opri după 16 septembrie, dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a avertizat, miercuri, președintele Uniunii Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon.

Potrivit lui Marian Artimon, Metrorex ar fi primit în acest an doar 740 de milioane de lei din necesarul de 1,27 miliarde de lei prevăzut în contractul de servicii publice de transport.

Liderul sindical susține că problema este amplificată de întârzierea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei. În lipsa acestuia, Metrorex nu ar fi putut primi subvenția aferentă lunii septembrie.