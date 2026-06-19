search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Biletele la metrou nu se mai scumpesc la 7 lei. Ministrul Transporturilor a anulat ordinul de majorare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tariful biletelor de metrou nu va crește de la 1 iulie și nici în perioada imediat următoare, după ce Ministerul Transporturilor a decis anularea ordinului care prevedea o scumpire de la 5 lei la 7 lei. Ministrul interimar Radu Miruță afirmă că măsura nu este doar o amânare, ci o blocare a procesului de majorare, precizând totodată că viitorul ministru al Transporturilor va avea „un drum mult mai lung de făcut” dacă va dori să mai crească prețul biletelor.

Cineva validează cartela la metrou
Tariful biletelor de metrou nu va crește de la 1 iulie și nici în perioada următoare. FOTO Facebook

„Am suspendat două luni această creştere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute şi de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acţiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control. Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie de a recupera banii care sunt la prima mână şi anume penalităţile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex. Sunt de zeci de milioane de euro”, a declarat Miruță.

Ordinul de majorare, anulat înainte să producă efecte

Ministerul Transporturilor a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru abrogarea actului normativ care ar fi introdus noile tarife. Documentul precizează că ordinul anterior, care stabilea creșterea prețului și modificarea ofertei tarifare metropolitane integrate, nu a intrat în vigoare și nu a produs efecte juridice, după ce termenul de aplicare a fost deja prorogat.

În aceste condiții, autoritățile au considerat abrogarea soluția legislativă necesară pentru eliminarea unui act normativ neaplicat, dar existent în fondul legislativ.

Miruță: „Nu se mai pune problema amânării din lună în lună”

Ministrul interimar al Transporturilor a subliniat că decizia nu este doar o simplă amânare, ci o oprire a procesului de majorare în forma actuală. El a explicat că măsura vine după verificări privind modul de cheltuire a banilor la Metrorex și după decizia Consiliului de Administrație de a aviza anularea creșterii tarifare.

„Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună şi am închis definitiv acest subiect. Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare”, a afirmat Miruță.

Oficialul a adăugat că, în eventualitatea în care un viitor ministru ar dori să reia procesul de majorare, acesta va avea „un drum mult mai lung de făcut”, deoarece nu mai este vorba doar de schimbarea unui ordin de ministru, ci și de o nouă decizie instituțională la nivelul Consiliului de Administrație.

Control la Metrorex și recuperarea unor sume de zeci de milioane de euro

Ministerul Transporturilor a trimis Corpul de control la Metrorex, iar din raportul preliminar reiese, potrivit ministrului, că există probleme semnificative în gestionarea banilor publici. În acest context, a fost dispusă și recuperarea penalităților de întârziere datorate de diverse companii, sume estimate la zeci de milioane de euro.

„Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou”, a transmis Miruță, care a legat decizia de necesitatea unei analize mai ample asupra modului în care este administrat operatorul de transport subteran.

Decizia Consiliului de Administrație și cadrul administrativ al retragerii majorării

Potrivit documentelor publicate de Ministerul Transporturilor, Consiliul de Administrație al Metrorex a avizat anularea aplicării ordinului de majorare a tarifelor, într-o ședință din 18 iunie 2026. Hotărârea a fost adoptată cu patru voturi pentru și a avut în vedere menținerea tarifelor actuale pentru a asigura continuitatea serviciului public și predictibilitatea pentru călători.

În aceste condiții, procesul de majorare a tarifelor la metrou rămâne suspendat, iar actualele prețuri de 5 lei continuă să fie aplicate, în timp ce autoritățile anunță o nouă analiză a politicii tarifare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ipocrizia USR în Justiție a devenit proverbială. „Fără penali”, doar până când procurorii ajung la ușa lor. Valuri de atacuri la adresa Justiției de la membrii USR, după ce Fritz a fost declarat în conflict de interese
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Oficial: Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic! Anunțul clubului elen
fanatik.ro
image
Schimbări la Congresul PNL. Cum va arăta noua structură de conducere a liberalilor
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Și-a dat demisia, după ce a anunțat în direct moartea tatălui lui Leo Messi, în timpul Cupei Mondiale
digisport.ro
image
Arnold Schwarzenegger și iubita cu 27 de ani mai tânără au atras toate privirile. Apariție rară împreună, după mai bine de un deceniu de relație
click.ro
image
Cablul submarin care leagă Egiptul de Siria a fost tăiat. Damascul acuză o „campanie sistematică de sabotaj”
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
Semafor radar, instalat pe drumul spre Poiana Braşov. Sistemul îi obligă pe vitezomani să frâneze
observatornews.ro
image
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
cancan.ro
image
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Ce obiect nu trebuie să lipsească din mașină când mergi în Bulgaria. Fără el poți fi amendat
playtech.ro
image
Ce cadou neașteptat a primit Georgiana Lobonț de la Dennis Man. Surpriză mare la nunta fotbalistului român
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul
digisport.ro
image
Prima decizie favorabilă pentru Andreea Bostănică în conflictul cu Iuliana Beregoi. Ce a stabilit instanța:. „Eu nu am zis nimic fals, nimic neadevărat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa! Construirea ei a durat 4 ani, dar așteptarea a meritat. Are buncăr, cinema și piscină. E mai ceva ca în filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cod galben ANM de caniculă în zeci de județe! Temperaturile ajung la 36 de grade în mai multe zone HARTĂ
mediaflux.ro
image
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Cât costă un pepene în Honolulu: „Doamne ferește dacă am mai văzut așa prețuri!”. Cristi și Raluca fac înconjurul lumii în 30 de zile
click.ro
image
Nicolai Tand, mărturisire emoționantă despre părinții săi. Ce le-ar găti dacă i-ar mai avea alături: „Mânca de trei ori pe zi”
click.ro
image
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
Budinca cu orez si stafide Sursa fogto shutterstock 2375644625 jpg
Gustul copilăriei: budincă de orez cu stafide, așa cum o știi și o iubești
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce îi reproșează Ioana Ginghină, Nicoletei Luciu. Ce a deranjat-o pe actriță: „Asta m-a durut”
image
Cât costă un pepene în Honolulu: „Doamne ferește dacă am mai văzut așa prețuri!”. Cristi și Raluca fac înconjurul lumii în 30 de zile

OK! Magazine

image
Regina britanică nu se spăla și se îmbuiba cu zahăr. Duhnea și avea dinții cariați, după ce căzuse în patima dulce

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Boala care îl determină pe Tom Hanks să se mențină slab