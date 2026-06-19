Biletele la metrou nu se mai scumpesc la 7 lei. Ministrul Transporturilor a anulat ordinul de majorare

Tariful biletelor de metrou nu va crește de la 1 iulie și nici în perioada imediat următoare, după ce Ministerul Transporturilor a decis anularea ordinului care prevedea o scumpire de la 5 lei la 7 lei. Ministrul interimar Radu Miruță afirmă că măsura nu este doar o amânare, ci o blocare a procesului de majorare, precizând totodată că viitorul ministru al Transporturilor va avea „un drum mult mai lung de făcut” dacă va dori să mai crească prețul biletelor.

„Am suspendat două luni această creştere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute şi de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acţiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control. Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie de a recupera banii care sunt la prima mână şi anume penalităţile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex. Sunt de zeci de milioane de euro”, a declarat Miruță.

Ordinul de majorare, anulat înainte să producă efecte

Ministerul Transporturilor a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru abrogarea actului normativ care ar fi introdus noile tarife. Documentul precizează că ordinul anterior, care stabilea creșterea prețului și modificarea ofertei tarifare metropolitane integrate, nu a intrat în vigoare și nu a produs efecte juridice, după ce termenul de aplicare a fost deja prorogat.

În aceste condiții, autoritățile au considerat abrogarea soluția legislativă necesară pentru eliminarea unui act normativ neaplicat, dar existent în fondul legislativ.

Miruță: „Nu se mai pune problema amânării din lună în lună”

Ministrul interimar al Transporturilor a subliniat că decizia nu este doar o simplă amânare, ci o oprire a procesului de majorare în forma actuală. El a explicat că măsura vine după verificări privind modul de cheltuire a banilor la Metrorex și după decizia Consiliului de Administrație de a aviza anularea creșterii tarifare.

„Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună şi am închis definitiv acest subiect. Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare”, a afirmat Miruță.

Oficialul a adăugat că, în eventualitatea în care un viitor ministru ar dori să reia procesul de majorare, acesta va avea „un drum mult mai lung de făcut”, deoarece nu mai este vorba doar de schimbarea unui ordin de ministru, ci și de o nouă decizie instituțională la nivelul Consiliului de Administrație.

Control la Metrorex și recuperarea unor sume de zeci de milioane de euro

Ministerul Transporturilor a trimis Corpul de control la Metrorex, iar din raportul preliminar reiese, potrivit ministrului, că există probleme semnificative în gestionarea banilor publici. În acest context, a fost dispusă și recuperarea penalităților de întârziere datorate de diverse companii, sume estimate la zeci de milioane de euro.

„Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou”, a transmis Miruță, care a legat decizia de necesitatea unei analize mai ample asupra modului în care este administrat operatorul de transport subteran.

Decizia Consiliului de Administrație și cadrul administrativ al retragerii majorării

Potrivit documentelor publicate de Ministerul Transporturilor, Consiliul de Administrație al Metrorex a avizat anularea aplicării ordinului de majorare a tarifelor, într-o ședință din 18 iunie 2026. Hotărârea a fost adoptată cu patru voturi pentru și a avut în vedere menținerea tarifelor actuale pentru a asigura continuitatea serviciului public și predictibilitatea pentru călători.

În aceste condiții, procesul de majorare a tarifelor la metrou rămâne suspendat, iar actualele prețuri de 5 lei continuă să fie aplicate, în timp ce autoritățile anunță o nouă analiză a politicii tarifare.