Alianța militară Rusia-Coreea de Nord se adâncește. Zelenski: Moscova „împărtășește toate tehnologiile” dronelor cu Phenianul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că Rusia ar fi putut transfera Coreei de Nord tehnologia folosită pentru dezvoltarea dronelor cu motor cu reacție, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: EPA-EFE

Zelenski a fost întrebat de jurnaliști dacă Moscova a împărtășit Phenianului tehnologia care stă la baza dronelor cu reacție de ultimă generație. „Da, desigur”, a răspuns președintele ucrainean, conform Reuters.

„Rusia împărtășește Coreei de Nord toate tehnologiile. Nu știu despre cele balistice și altele, dar cred că da, deoarece Coreea de Nord i-a ajutat cu rachetele”, a adăugat Zelenski.

Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni utilizarea dronelor cu motor cu reacție în atacurile asupra Ucrainei. Kievul nu dispune, până în prezent, de suficiente mijloace eficiente pentru a contracara acest tip de armament, avioanele de luptă fiind printre puținele opțiuni disponibile pentru interceptarea lor.

Relația militară dintre Moscova și Phenian s-a consolidat semnificativ de la începutul războiului din Ucraina. Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze de artilerie și, ulterior, rachete balistice pe care armata rusă le folosește în mod regulat în atacurile asupra orașelor ucrainene.

În schimbul sprijinului militar oferit Moscovei, Coreea de Sud și statele occidentale se tem că Phenianul ar putea primi din partea Rusiei tehnologii și expertiză pentru dezvoltarea propriilor capacități militare. Mii de soldați nord-coreeni au fost, de asemenea, trimiși în Rusia, unde au dobândit experiență de luptă în contextul războiului din Ucraina.

Tensiunile dintre Kiev și Seul au crescut după ce Zelenski a anunțat, luna trecută, în cadrul Adunării Generale a ONU, că Ucraina a transferat către Coreea de Sud doi militari nord-coreeni capturați în timp ce luptau pentru Rusia.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a amenințat vineri cu măsuri împotriva Ucrainei, în cazul în care Kievul nu recunoaște existența unui acord de confidențialitate despre care Seulul susține că a reglementat transferul celor doi prizonieri și nu își prezintă scuzele.

Zelenski a explicat că Ucraina a procedat la transfer la solicitarea Coreei de Sud. „Coreea de Sud ne-a cerut să le predăm soldații nord-coreeni. Apropo, conform constituției lor, aceștia sunt cetățenii lor... așa că le-am predat acești doi bărbați”, a declarat președintele ucrainean.