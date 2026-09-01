 SURSE Pe cine vrea Nicușor Dan la Externe și Apărare. USR, din nou în fața unei mari dileme | adevarul.ro
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SURSE Pe cine vrea Nicușor Dan la Externe și Apărare. USR, din nou în fața unei mari dileme

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Indiferent de numele viitorului prim-ministru, președintele Nicușor Dan va alege titularii de la Externe și Apărare, două portofolii aflate într-o relație strânsă cu atribuțiile președintelui - șef al diplomației și comandant suprem al Armatei.

Ca alternativa, Nicusor Dan se gandeste la doi fosti ambasadori
Ca alternativa, Nicusor Dan se gandeste la doi fosti ambasadori Foto: INQUAM

Nicușor Dan încearcă în aceste zile să o convingă pe Oana Țoiu să continue ca ministru de Externe și în viitorul Executiv, chiar dacă USR va trece în opoziție, susțin surse politice pentru Adevărul. În ultimul an, Nicușor Dan și Oana Țoiu au avut o colaborare foarte bună, explică surse din conducerea USR.

Însă Oana Țoiu nu vrea, momentan, să se dezică de USR, partid aflat într-o relație complicată cu șeful statului. Pe de o parte, USR “a sacrificat-o” pe Elena Lasconi pentru a-l susține pe Nicușor Dan în cursa prezidențială. Apoi, Nicușor Dan a impus USR la guvernare, dar parteneriatul s-a rupt după amendamentul depus de PSD care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandat de primar cu doi ani înainte de alegeri.

Luca Niculescu
Luca Niculescu Foto: FB

În cazul în care Oana Țoiu va refuza oferta președintelui de a continua ca ministru, Nicușor Dan îl preferă la Externe pe Luca Niculescu, fost ambasador al României la Paris, în prezent secretar de stat în MAE și negociator pentru aderarea la OCDE. Și Luca Niculescu a avut o relație apropiată cu șeful statului în ultimul an.

De partea cealaltă, la Apărare, actualul ministru Radu Miruță este unul dintre apropiații președintelui Nicușor Dan. Însă, la fel ca Oana Țoiu, nici Radu Miruță nu vrea să încalce direcția impusă de partid și e pregătit să renunțe la funcție. „Nicușor Dan pune presiune ca Miruță și Țoiu să rămâne miniștri, dar asta ar însemna o trădare față de Fritz. E o ofertă otrăvită. Nu cred că cei doi vor accepta, deși sunt foarte apropiați de Nicușor Dan”, explică surse din conducerea USR.

Dan Neculăescu
Dan Neculăescu Foto: MAE

În cazul în care USR își păstrează decizia de a trece în opoziție, alesul lui Nicușor Dan pentru funcția de ministru al Apărării este Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO. De altfel, Neculăescu a fost propus la Apărare și în Guvernul Veștea, care în final a picat la vot în Parlament.

„A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile”

Preşedintele Nicuşor Dan a recunoscut marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, în fața şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare româneşti din străinătate, aflaţi în aceste zile la Bucureşti, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, că actuala criză politică i-a depășit previziunile. „Îmi pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca, în relația cu viitorul Guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate, și pe partea de finanțare, și pe partea de sedii administrative ale României în afară, și politică externă, inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm, deci sper că, pe partea administrativă, vom avea niște progrese în cursul anului care urmează”, a spus președintele.

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