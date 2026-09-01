România va primi din Slovacia radare de joasă altitudine și personal pentru operarea acestora. Anunțul ministrului interimar al Apărării

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți că Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze, în urma demersurilor făcute de partea română pentru întărirea capacității de supraveghere la granița estică.

Ministrul interimar al Apărării,Radu Miruţă și omologul slovac, Robert Kaliňák Foto: Facebook / Radu Miruţă

„Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea și guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze”, a transmis Radu Miruță într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Apărării a precizat că sprijinul Slovaciei reprezintă un răspuns la apelurile făcute de România atât la nivelul NATO, cât și al Uniunii Europene, pentru consolidarea capacității de supraveghere de la granița estică.

„Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică. Este un răspuns care mă bucură dupa intalniri în care am cerut, am explicat și am argumentat”, a afirmat Miruță.

Potrivit ministrului interimar, acordul vine și după ce România a demonstrat, prin programele SAFE, că Ministerul Apărării Naționale și-a îndeplinit într-un timp scurt obiectivele asumate.

„Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul a precizat că i-a mulțumit personal omologului său slovac, Robert Kaliňák, în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, desfășurată în Irlanda.

„I-am mulțumit personal ministrului Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, din Irlanda, și am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state”, a transmis Miruță.

În același mesaj, ministrul interimar al Apărării a susținut că România a demonstrat că este un partener serios și că și-a îndeplinit propriile responsabilități înainte de a solicita sprijin.

„România a dovedit ca este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile. Și da, lecții nefăcute de ani buni, au fost făcute în doar câteva luni”, a concluzionat Radu Miruță.

Anunțul vine după o serie de incidente în care mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al României. Pe 25 iulie, o dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc în Delta Dunării, fiind a doua astfel de intervenție în mai puțin de 24 de ore. În același context, Radu Miruță a declarat că România are nevoie de capabilități suplimentare pentru combaterea dronelor și a criticat lipsa investițiilor din anii anteriori.