Provocarea zilei pentru minte ageră: cât de repede rezolvi noua integramă de la „Adevărul”?

„Adevărul” aduce în mediul online una dintre rubricile îndrăgite de cititori din ediția tipărită. „Jocurile zilei” le oferă celor care vor să-și pună mintea la încercare o serie de provocări care pot fi rezolvate direct de pe telefon, tabletă sau computer.

Integrama de azi are tema „Cercuri”. Foto: captură ecran

De la Sudoku și Caută minele, până la integrame, rebusuri și quiz-uri de cultură generală, secțiunea propune zilnic jocuri pentru diferite niveluri de dificultate. Cititorii își pot alege provocarea în funcție de timpul disponibil și de tipul de exercițiu pe care vor să îl încerce.

Integrama de luni, 5 octombrie, are tema „Cercuri”

Printre provocările propuse luni, 5 octombrie, se numără o nouă integramă interactivă, dedicată celor care vor să-și testeze atenția, vocabularul și logica.

Integrama are tema „Cercuri” și păstrează formatul clasic, cu săgeți care indică direcția de completare și definiții scurte.

Jocul poate fi completat AICI.

Printre indiciile propuse jucătorilor se numără:

„Măsură agrară”

„Guri de foc”

„Patine de asfalt”

„Peisaj de basm”

Careul combină zone ușoare cu definiții care necesită mai multă atenție, astfel încât provocarea să fie potrivită atât pentru cei care sunt la început, cât și pentru pasionații de integrame.

Jocuri pentru o pauză scurtă

Rubrica „Jocurile zilei” include și alte provocări, precum Caută minele, Quiz, Rebus și Sudoku. Astfel, cititorii pot alterna jocurile în funcție de preferințe sau pot încerca mai multe dintre ele.

Jocurile pot fi o variantă pentru o scurtă pauză în timpul zilei sau pentru momentele de relaxare de acasă. În plus, nu este necesară instalarea unei aplicații.

Toate jocurile pot fi accesate direct din browser, de pe telefon, tabletă, laptop sau computer, fără cont și fără limitări, gratuit.

„Jocurile zilei” transformă astfel câteva minute libere într-un exercițiu pentru atenție, vocabular, logică și cultură generală.