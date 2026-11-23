Primul tunel de autostradă forat din România, Tunelul Momaia, situat pe traseul Autostrăzii Sibiu–Pitești, a fost finalizat, iar deschiderea sa pentru circulație se apropie.

Tunelul Momaia Foto: CNAIR

Construit prin Noua Metodă Austriacă (NATM), pe sub dealul Momaia, tunelul are o lungime de aproximativ 1.350 de metri și este alcătuit din două galerii unidirecționale separate, câte una pentru fiecare sens de circulație. Fiecare galerie dispune de două benzi, iar viteza maximă admisă în interiorul tunelului va fi de 80 km/h.

Potrivit CNAIR, siguranța participanților la trafic va fi asigurată printr-un sistem complex de monitorizare, care cuprinde peste 2.500 de puncte de supraveghere și control. Acestea includ senzori de fum și incendiu, sisteme de ventilație și iluminat, precum și camere video inteligente, capabile să identifice obiectele de pe carosabil și să declanșeze măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi sau a întregii galerii.

Cele două galerii sunt conectate prin două galerii pietonale, destinate evacuării persoanelor în situații de urgență, și printr-o galerie rutieră, rezervată accesului autovehiculelor de intervenție.

Ce reguli trebuie să respecte șoferii în Tunelul Momaia

În videoclipurile publicate, CNAIR le recomandă conducătorilor auto să fie atenți la semafoare, panourile cu mesaje variabile și anunțurile transmise în interiorul tunelului. De asemenea, șoferii trebuie să respecte limita de viteză, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite oprirea sau depășirea în zonele în care aceste manevre sunt interzise.

Autoritățile au prezentat și instrucțiuni pentru situațiile în care traficul se blochează. În acest caz, conducătorii auto trebuie să aprindă luminile de avarie și să păstreze o distanță de cel puțin cinci metri față de mașina din față. Dacă staționarea se prelungește, motorul poate fi oprit, însă șoferii sunt îndemnați să rămână în vehicule și să urmeze indicațiile dispeceratului tunelului, potrivit Mediafax.

Ce trebuie să faci în cazul unei pene sau al unui accident

În cazul unei defecțiuni sau al unui accident, șoferii trebuie să aprindă luminile de avarie și, dacă este posibil, să părăsească tunelul. Dacă acest lucru nu este posibil, vehiculul trebuie oprit cât mai aproape de marginea din dreapta, motorul oprit, iar cheia lăsată în contact.

Conducătorii auto trebuie să îmbrace vesta reflectorizantă, să coboare din mașină pe partea dinspre trotuar și să se deplaseze către cea mai apropiată nișă SOS, de unde pot solicita ajutor prin intermediul telefonului de urgență sau apelând numărul 112.

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Cum trebuie să procedezi dacă mașina ia foc

În cazul izbucnirii unui incendiu la propriul autovehicul, recomandarea CNAIR este ca șoferul să încerce să iasă cu mașina din tunel. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să oprească pe partea dreaptă, să oprească motorul și să lase cheia în contact.

Toți ocupanții vehiculului trebuie să coboare imediat. Incendiul trebuie anunțat de la cea mai apropiată nișă SOS, iar stingerea focului este recomandată numai dacă acesta este de mici dimensiuni și intervenția nu implică riscuri. Dacă incendiul nu poate fi controlat, persoanele trebuie să se îndepărteze imediat și să se refugieze prin cea mai apropiată galerie pietonală.

CNAIR a prezentat instrucțiuni și pentru șoferii care observă un incendiu la un autovehicul aflat în fața lor. Aceștia nu trebuie să întoarcă și nici să circule cu spatele. Recomandarea este să oprească, să aprindă luminile de avarie, să oprească motorul și să părăsească imediat vehiculul, luând telefonul, dar lăsând bagajele în mașină.

Evacuarea trebuie făcută pe jos, în direcția opusă fumului, către cea mai apropiată ieșire de urgență, urmând indicatoarele verzi. După traversarea galeriei pietonale, persoanele trebuie să se îndrepte către ieșirea din galeria vecină și să aștepte instrucțiunile echipelor de intervenție în zona mediană, între cele două portaluri ale tunelului.

14 angajați vor asigura funcționarea permanentă a tunelului

Tunelul Momaia face parte din Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, un tronson de aproximativ 10 kilometri care asigură legătura dintre Curtea de Argeș și Tigveni.

După finalizarea lucrărilor, funcționarea și monitorizarea permanentă a tunelului vor fi asigurate de un colectiv format din 14 angajați, organizați în ture de câte opt ore.

Deschiderea Tunelului Momaia va marca un moment important pentru infrastructura rutieră din România, acesta fiind primul tunel de autostradă realizat prin forare, cu două galerii separate pentru cele două sensuri de circulație.

Gafă a ministrului Transporturilor: cum a botezat tunelul Momaia

Ştefan Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a vizitat recent șantierul Secțiunii 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Într-un discurs despre stadiul lucrărilor, ministrul a greşit numele tunelului Momaia, pe care l-a redenumit „Momoa". O confuzie care pare să trimită la actorul Jason Momoa, cunoscut pentru rolurile din „Aquaman”, „Game of Thrones” și „Dune”.

„Am fost și în tunelul «Momoa», care are o distanță de 1,35 kilometri. Am văzut și toate sistemele de siguranță. Sunt undeva în jur de 2500, un sistem complex care va asigura traficul pe toată perioada”, a declarat Ștefan Ovidu Popa în candrul conferinței de presă organizată pe șantierul autostrăzii.