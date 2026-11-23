Grupul ucrainean Interpipe, controlat de miliardarul Victor Pinchuk, a reluat producția la fabrica de țevi din Roman, preluată de la ArcelorMittal. Compania a decis să contracteze un credit de până la 20 de milioane de euro.

Interpipe a reluat producția la fabrica din Roman pe 14 aprilie 2026. Foto: interpipe.biz

Grupul ucrainean Interpipe, controlat de miliardarul Victor Pinchuk, pregătește o nouă finanțare pentru fabrica de țevi din Roman, județul Neamț, preluată de la ArcelorMittal. Compania a decis să contracteze un credit de până la 20 de milioane de euro de la Black Sea Trade and Development Bank, potrivit Profit.ro.

Împrumutul este prevăzut pentru Interpipe Roman S.A., societatea care operează fabrica. Un convocator publicat în august 2026 de Monitorul de Roman arată că acționarii au fost chemați să aprobe contractarea unui credit de maximum 20 de milioane de euro. Pe ordinea de zi au fost incluse și constituirea unor garanții mobiliare și imobiliare în favoarea băncii, precum și împuternicirea directorului general pentru negocierea și semnarea documentelor necesare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fusese programată pentru 29 septembrie, cu o a doua convocare pe 2 octombrie. Profit.ro a relatat pe 23 noiembrie că Interpipe a decis să contracteze finanțarea.

Fabrica din Roman a reluat producția la două săptămâni după preluare

Interpipe a finalizat achiziția fostei fabrici ArcelorMittal Tubular Products din Roman la 31 martie 2026. Unitatea produce țevi fără sudură și reprezintă primul pas al grupului ucrainean în extinderea capacităților sale industriale în Uniunea Europeană.

Producția a fost reluată pe 14 aprilie, după ce noul proprietar a întâmpinat dificultăți în aprovizionarea cu semifabricate. Luca Zanotti, directorul general al Interpipe, a explicat într-un interviu publicat pe site-ul companiei că fabrica a fost preluată fără stocuri de țaglă, materialul semifabricat folosit pentru fabricarea țevilor.

Primele operațiuni au fost reluate la laminorul plug de 16 inch. Fabrica dispune de trei linii de laminare pentru țevi fără sudură, însă în ultimii ani funcționase doar una.

Conducerea grupului a explicat că, în prima etapă, prioritatea este creșterea aprovizionării cu semifabricate. Ritmul de laminare și finisare a produselor va depinde de cererea pieței.

„Avem un plan de investiții rațional, bazat pe informațiile colectate în timpul procesului de verificare. Mai întâi trebuie să observăm procesul operațional, calitatea produselor și reacția clienților, iar apoi să trecem la o planificare mai precisă”, a declarat Zanotti.

Țagla pentru fabrica din România vine din Ucraina

Interpipe Roman este aprovizionată în prezent cu țaglă de la uzina Interpipe Steel din Ucraina și din surse externe. Grupul investește însă în oțelăria din Dnipro pentru a putea acoperi integral necesarul fabricii românești din propria producție.

Ucrainenii de la Interpipe au cumpărat uzina ArcelorMittal Tubular Products din Roman

„În prezent, țagla este livrată parțial de la uzina noastră principală Interpipe Steel și parțial din surse externe, însă investim deja în oțelăria noastră din Dnipro pentru a putea acoperi 100% din necesarul de oțel din propria topitorie”, a declarat Luca Zanotti.

Directorul general a precizat că grupul nu intenționează să mute producția din Ucraina în România sau să reducă volumele fabricilor ucrainene în favoarea unității din Roman.

În schimb, compania vrea să valorifice experiența angajaților români care lucrează de ani de zile în fabrică și să creeze un schimb de cunoștințe între echipele din România și Ucraina. În ceea ce privește instalațiile existente, obiectivul inițial este optimizarea lor și trecerea la practici de producție mai eficiente.

Interpipe livrează produse în peste 70 de țări

Interpipe este un producător ucrainean de țevi de oțel și produse feroviare, cu aproximativ 9.500 de angajați. Produsele grupului ajung în peste 70 de țări, prin intermediul unei rețele de birouri comerciale din Europa, America de Nord și Orientul Mijlociu.

În 2025, compania a livrat 470.000 de tone de țevi și 89.000 de tone de produse feroviare, comercializate sub marca KLW.

Printre proiectele internaționale ale grupului se numără și furnizarea de țevi pentru două sonde geotermale din Austria, cu adâncimi de aproximativ 3.300 de metri. Proiectul vizează exploatarea unor ape termale cu temperaturi de până la 125 de grade Celsius.

În primul trimestru din 2026, Interpipe a transferat aproximativ 1,2 miliarde de grivne către bugetele publice și fondurile extrabugetare din Ucraina. Din această sumă, 889 de milioane de grivne au reprezentat plăți către bugetul de stat, 182 de milioane către bugetele locale, iar alte 159 de milioane de grivne au fost contribuții sociale.

Victor Pinchuk, avere estimată la 2,8 miliarde de dolari

Interpipe este controlată de omul de afaceri ucrainean Victor Pinchuk, fondatorul grupului industrial și de investiții cu același nume.

Potrivit Forbes Ucraina, averea lui Pinchuk era estimată în martie 2026 la 2,8 miliarde de dolari, față de 3,2 miliarde de dolari în anul precedent. El ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai bogați ucraineni, după Rinat Ahmetov, a cărui avere era estimată la 7,8 miliarde de dolari.

Pinchuk este și fondatorul EastOne Group, o companie internațională de investiții cu sediul la Londra, și principalul acționar al StarlightMedia, unul dintre cele mai mari grupuri media din Ucraina.