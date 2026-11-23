Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac va fi construit din nou în această iarnă, după ce temperaturile ridicate au dus la anularea proiectului în sezonul trecut. Organizatorii nu au anunțat o dată pentru finalizarea lucrărilor.

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac Foto: Facebook

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, va fi construit din nou în această iarnă, după un sezon de pauză. Reprezentanții obiectivului turistic au făcut anunțul luni, într-o postare pe Facebook, precizând că lucrările depind de condițiile meteorologice.

„Pornim construcția Hotelului de Gheață. Se construiește și iarna aceasta, la Bâlea Lac, lângă cabană. Lucrările depind de vreme – revenim cu detalii pe măsură ce prinde formă”, au transmis reprezentanții obiectivului turistic.

Potrivit organizatorilor, în sezonul trecut, construcția hotelului a fost anulată din cauza temperaturilor ridicate, care nu au permis desfășurarea lucrărilor în condiții optime.

Deocamdată, reprezentanții hotelului nu au anunțat o dată exactă pentru finalizarea construcției. Calendarul lucrărilor va depinde de vremea de la Bâlea Lac.

În fiecare an, hotelul este construit în căldarea glaciară de la Bâlea Lac. Deja sute de turiști români și străini l-au ales drept destinație de vacanță.

Hotelul a fost inaugurat pentru prima oară la 1 februarie 2006 și este situat la peste 2.000 de metri altitudine, fiind primul hotel de gheaţă din sud-estul Europei.