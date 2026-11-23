Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni că PSD își propune ca pensiile să fie majorate în 2027 cu procentul stabilit de lege, estimat la aproximativ 7,3%. În paralel, social-democrații susțin prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care primesc ajutor pentru plata facturilor la energia electrică.

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Adevărul

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea conducerii PSD cu reprezentanții sindicatelor. Ministrul a precizat că nu au existat discuții despre acordarea unor ajutoare financiare punctuale, însă există susținere pentru continuarea schemei destinate persoanelor cu venituri mici.

„Obiectivul nostru principal este să facem majorarea pensiilor cu procentul pe care îl prevede legea. Discuţii despre ajutoare one-off nu au existat, însă există o discuţie despre prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, în ceea ce priveşte electricitatea. Sunt foarte optimist că asta se va întâmpla”, a declarat Florin Manole.

În ceea ce privește sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili pentru plata facturilor la energie electrică, ministrul Muncii a spus că există disponibilitate pentru menținerea măsurii, cel puțin pentru o perioadă. Deocamdată, Guvernul nu a stabilit însă nici durata prelungirii, nici valoarea ajutorului și nici pragurile de venit pentru beneficiari.

Florin Manole a subliniat că nu poate anunța în acest moment o decizie în numele întregului Executiv. Propunerile urmează să fie discutate cu premierul și ministrul Finanțelor.

„Nu vreau să angajez guvernul acum, dar disponibilitatea pentru prelungirea, pentru o anumită perioadă, a acelei scheme de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, există şi un angajament luat cu Banca Mondială la sfârşitul anului trecut referitor la această temă”, a spus Manole.

Ministrul a fost întrebat și despre avertismentul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit căruia România nu își permite modificări fiscale majore și trebuie să manifeste prudență, în contextul propunerilor privind reducerea taxelor pe muncă, în special pentru salariul minim.

Florin Manole a spus că este de acord cu necesitatea unei abordări prudente, dar a atras atenția că deciziile trebuie să țină cont și de puterea de cumpărare a angajaților și pensionarilor. El a precizat că propunerile sindicatelor și patronatelor trebuie analizate împreună cu Ministerul Finanțelor și premierul.

„Cred că trebuie să manifestăm prudenţă, e corect ce spune Ministrul Finanţelor, dar trebuie să manifestăm şi atenţie referitor la puterea de cumpărare şi la corecta remunerare a cetăţenilor sau la corecta compensare a celor care după 2 ani de îngheţare au puterea de cumpărare diminuată drastic”, a mai afirmat Manole.

Ministrul a susținut astfel că prudența în cheltuirea banilor publici trebuie însoțită de măsuri care să protejeze veniturile populației, în condițiile în care, după doi ani de înghețare a unor venituri, creșterea prețurilor a afectat puterea de cumpărare.