Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
Publicat:

Șantierul celui mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești s-a animat în așteptarea instalației de foraj care va săpa galeriile de aproape doi kilometri. Constructorii și-au mobilizat muncitorii și utilajele la cele două portaluri ale tunelului Poiana, care leagă Vâlcea și Argeș.

Lucrări la portalul nordic al tunelului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Nouă tuneluri, cu o lungime totală de aproape 8,5 kilometri, vor fi construite pe tronsoanele Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești, aflate în șantier, cu termen de finalizare 2027 - 2028.

Lungimea celor trei segmente de autostradă care traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, trecând prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, este de aproximativ 80 de kilometri, așadar zece la sută din traseul ei este proiectat ca treceri pe sub munți și dealuri.

Tunelul Poiana pregătit pentru excavare

Tunelul Poiana, cel mai lung segment subteran al Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești, va avea 1,7 kilometri și este cuprins în Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni) a viitoarei autostrăzi. Lucrările la cele două portaluri ale sale au început, iar echipele de muncitori și utilajele pregătesc terenul celor două intrări, în așteptarea „cârtiței” care va face excavarea propriu-zisă.

„Instalația de foraj (TMB) a intrat în teste la producător și urmează sa fie demontată si transportată spre țară. Aceasta va ajunge în portul Constanța în luna Octombrie după care se vor organiza transporturi agabaritice către șantier. Aproximativ în luna martie a anului viitor preconizăm începerea forajului la tunel”, informa, recent, secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Tunelul Poiana, cu câte două galerii și două benzi pe mers a fost planificat pentru a traversa Dealul Frăsinet, dintre județele Vâlcea și Argeș, fiind necesar pentru a evita zona cu alunecări active de pe valea Poieni.

Tunelul Poiana are o lungime de 1.700 metri, cu un gradient de 0,68 la sută (ascendent de la nord la sud) și va fi excavat simultan din ambele părți. Accesul la lucrări nu prezintă dificultăți deosebite.

Utilajul de forare. Sursa Facebook. Irinel Ionel Scrioșteanu
„Execuția tunelului va presupune excavări predominante în marne. Pentru a optimiza ritmul de avansare, lucrările vor fi împărțite în două faze. Prima fază va include excavarea galeriei superioare, instalarea arcelor TH (29/58) cu ancore pentru roci complet injectate, construcția unui radier temporar cu grosimea de 20 centimetri și forarea ancorelor complet injectate sub nivelul radierului permanent. A doua fază va începe după finalizarea primei și va cuprinde excavarea radierului, urmată de construcția radierului permanent din beton, realizată în tronsoane de 10–20 metri”, se arată în proiect.

În prima fază va fi excavată galeria superioară și terasa, la o înălțime de 7–8 metri, în funcție de echipamente. Vor fi montate structurile de sprijin, care vor fi consolidate cu beton torcretat și ancore speciale, pentru a preveni deplasarea terenului. Ea se încheie cu turnarea radierului temporar din beton, cu grosimea de 20 de centimetri, care va stabiliza lucrarea până la realizarea fundației finale.

A doua fază se desfășoară de la mijlocul tunelului spre portaluri. Ea presupune excavarea radierului, în tronsoane de 10–15 metri, și construirea radierului permanent din beton, turnat pe secțiuni de 10–30 metri. Lucrările la tunelul Poiana sunt așteptate să se încheie în perioada 2027 - 2028.

Cel mai lung tronson al Autostrăzii Sibiu – Pitești

Tunelul este cea mai complexă lucrare de artă de pe tronsonul Cornetu–Tigveni, cu o lungime de 37,5 kilometri, cel mai mare dintre cele trei segmente ale autostrăzii aflate în șantier.

Tronsonul de pe Valea Băiașului va fi construit de asocierea Astaldi/WeBuild – Tancrad. Contractul a fost semnat în 2022, are o valoare estimată la 5,32 miliarde lei (fără TVA) și prevede 12 luni pentru proiectare și 45 de luni pentru execuție. Prima autorizație de construire a fost emisă în decembrie 2024, iar termenul estimat de deschidere este anul 2028.

Autostrada Sibiu Pitești zona viitorului Tunel Poiana Foto Daniel Guță Adevărul (52) jpg
„Proiectul include construcția a 37,40 kilometri de autostradă, după cum urmează: 52 de poduri și pasaje, un ecoduct, un tunel, două noduri rutiere, două spații de servicii și un centru de întreținere și coordonare”, a informat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Acest tronson de autostradă va începe pe malul stâng al Oltului, în zona mănăstirii Cornet, de unde traseul va intra pe Valea Băiașului. Aici va fi construit și un nod rutier. Autostrada va continua de-a lungul văii și al drumului județean DJ 703M. Un reper istoric al zonei este Posada, locul bătăliei din 1330, când voievodul Basarab I a înfrânt armata regelui Carol Robert de Anjou, moment ce marchează începutul independenței Țării Românești.

La Poiana, traseul va străbate dealul Frăsinet prin tunelul de circa 1,7 kilometri. De aici, autostrada va trece pe lângă localitățile Sălătrucu, Văleni, Șuici, Rudeni, Ceparii Pământeni, Bârsești, Ceparii Ungureni și Tigveni, unde este prevăzut nodul rutier care va asigura legătura cu DN 73C.

Tunelurile de pe Autostrada Sibiu – Pitești: doar trei în șantier

Alături de tunelul Poiana, alte opt tuneluri sunt proiectate pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești. Șapte dintre ele vor fi construite pe Secțiunea 2 (Boița–Cornetu), de pe Valea Oltului, cu o lungime de aproximativ 31 de kilometri. Cel de-al optulea tunel este la Curtea de Argeș, pe Secțiunea 4 (Tigveni–Curtea de Argeș), care are o lungime de circa zece kilometri.

Pe segmentul Boița–Cornetu, primele două tuneluri, unul de 250 de metri și altul de 360 de metri, vor fi construite în zona localității Boița, la intrarea în defileul Oltului, pe partea dreaptă a văii. Alte două tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 1,39 kilometri (unul dintre ele depășind 1.000 de metri), vor fi realizate în zona Lazaret, pe partea stângă a văii. În aceeași zonă va fi construit și un ecoduct peste DN 7, râul Olt și calea ferată de pe Valea Oltului.

Un alt tunel, de 1,6 kilometri, va fi construit la vest de localitatea Câinenii Mari, pe versantul stâng al defileului. În zona amenajării hidroenergetice de la Robești, traseul va traversa versantul printr-un tunel de circa 0,9 kilometri, urmat de un alt tunel de aproximativ 455 de metri.

Pe Valea Oltului se lucrează în prezent doar la tunelul de la Robești (video), în timp ce pentru celelalte sunt încă așteptate autorizațiile de construire. Lucrările de pe acest tronson sunt complicate de prezența faliilor și a rocii instabile, care sporesc riscul de prăbușire.

La Curtea de Argeș, într-un stadiu mai avansat al execuției, se află tunelul de 1.350 de metri de pe Secțiunea 4. Acesta traversează Dealul Momâia și a fost forat complet în primăvara acestui an.

Proiectul a prevăzut excavarea simultană din ambele direcții, de la nord la sud și de la sud la nord. Spre deosebire de tunelurile de pe Valea Oltului, care străbat roci mai dure, tunelul de la Curtea de Argeș trece prin marne nisipoase, nisipuri și argile slab consolidate.

Autostrada Sibiu - Pitești, gata în 2028, conform estimărilor

Autostrada A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri (fără centura Sibiului). Traseul a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019–2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu–Boița (14 km) și, din iunie 2025, Secțiunea 5 Curtea de Argeș–Pitești (30 km). Celelalte trei tronsoane, care vor traversa în mare parte Defileul Oltului, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și au termen de finalizare în perioada 2027–2028, însumând aproximativ 79 kilometri.

Autostrada Sibiu–Pitești, parte a Autostrăzii A1 Nădlac–București (580 km), este prima care traversează Munții Carpați și va asigura, pe teritoriul României, conexiunea Est–Vest între Constanța și Nădlac.

