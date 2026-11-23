Senatorul republican John Kennedy a caracterizat presupusa aventură a fostului director executiv al Nvidia, Jensen Huang, cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei drept „cea mai scumpă relație sexuală de la Elena din Troia încoace”.

Jensen Huang și Alice Huang Foto: TVBS

Senatorul din Louisiana a făcut aluzie la celebra figură mitologică în timpul unui interviu acordat duminică, 22 noiembrie, emisiunii Meet the Press de la NBC, scrie The Guardian.

Kennedy a spus că este „mai puțin interesat de ceea ce a făcut Huang” și mai preocupat să îi întrebe pe secretarul Comerțului din administrația Trump, Howard Lutnick, și pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, cum a reușit China să ocolească în mod evident restricțiile americane privind exporturile.

„Domnul Huang ... a făcut ceea ce a făcut. Sper că s-a distrat. A fost cea mai scumpă relație sexuală de la Elena din Troia încoace”, a declarat Kennedy.

Howard Lutnick este criticat pentru că ar fi ignorat avertismentele privind introducerea ilegală de cipuri Nvidia în China de către compania Megaspeed.

Deși mai mulți oficiali americani, inclusiv Scott Bessent, au cerut includerea companiei pe lista neagră comercială, Departamentul Comerțului a întârziat luarea măsurii.

Kennedy a declarat că nu poate ajunge decât la concluzia că oficialii din conducerea Departamentului Comerțului sunt fie „atât de incompetenți încât nu i-ai pune nici măcar să conducă o camionetă cu mâncare”, fie „au permis în mod conștient ca acest lucru să se întâmple”.

Senatorul a spus că dorește să îi audieze pe Bessent și Lutnick sub jurământ, în fața unei comisii a Senatului.

„Iar dacă secretarul Lutnick ne dă cipurile pe tavă, trebuie să înceteze să facă asta, în opinia mea”, a declarat Kennedy.

Relația cu Alice Huang și acuzațiile de spionaj

În centrul cazului se află relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a Megaspeed, o companie din Singapore și client al Nvidia.

Cei doi nu sunt rude. Reuters, citând The New York Times, relatează că autoritățile americane au investigat-o pe femeia de afaceri și ar fi concluzionat că aceasta lucra pentru serviciile de informații chineze.

Într-un mesaj transmis angajaților, Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a cerut scuze familiei. Recunoașterea infidelității nu reprezintă însă o confirmare a acuzațiilor de spionaj, care fac obiectul verificărilor anunțate de companie.

Jensen Huang a fondat Nvidia în 1993 și a condus compania până pe 12 noiembrie, când a demisionat în urma dezvăluirilor privind o relație cu o presupusă spioană chineză și cu mai mulți angajați care îi erau subordonați.

Nvidia a deschis o investigație privind relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed, suspectată de spionaj.

În paralel, autoritățile americane investighează Megaspeed din 2024, compania fiind suspectată că ar fi redirecționat cipuri avansate de inteligență artificială către firme chineze, încălcând potențial restricțiile la export. Nvidia a inclus Megaspeed pe lista internă a companiilor către care nu mai vinde produse în iunie 2025.