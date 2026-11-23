Istoricul și politicianul Octavian Țîcu, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost candidat la funcția de președinte al țării, a analizat, în cadrul podcastului „Agenda Internațională” principalele provocări geopolitice și de securitate cu care se confruntă Chișinăul, în contextul războiului din Ucraina și al ambițiilor expansioniste ale Federației Ruse.

Octavian Tîcu a candidat la alegerile prezidențiale din 2020 și 2024 Foto: Arhivă

Fost ministru al Tineretului și Sportului în 2013 și fost președinte al Partidului Unității Naționale (PUN), Octavian Țîcu a intrat în Parlamentul de la Chișinău în 2019, pe listele Blocului electoral „ACUM”. A candidat la alegerile prezidențiale din 2020 și 2024, în ultimul scrutin fiind susținut de Blocul politic „Împreună”. Un susținător al reunificării Republicii Moldova cu România, acesta este și cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova.

În cadrul interviului, Octavian Țîcu a explicat fundamentele istorice și ideologice ale conceptului „Russki Mir” (Lumea Rusă), evidențiind modul în care Moscova încearcă să își reconstruiască sfera de influență în spațiul postsovietic. Istoricul a prezentat trei posibile scenarii privind viitorul geopolitic al Republicii Moldova, direct legate de deznodământul războiului din Ucraina, avertizând asupra consecințelor unei eventuale înaintări a armatei ruse spre Odesa și gurile Dunării.

Un loc central în cadrul dialogului l-a ocupat perspectiva unirii Republicii Moldova cu România. Fostul parlamentar de la Chișinău consideră că amenințarea militară rusă ar putea reprezenta principalul catalizator al reunificării, în condițiile vulnerabilităților militare ale Republicii Moldova. Acesta a vorbit inclusiv despre discuțiile purtate la Washington cu privire la perspectiva unirii și implicațiile unui asemenea scenariu asupra arhitecturii de securitate din Europa de Est.

Războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă dincolo de Prut, actorii politici care reprezintă interesele Moscovei la Chișinău, tensiunile din autonomia găgăuză și perspectivele soluționării dosarului transnistrean au reprezentat alte teme abordate în cadrul interviului. Octavian Țîcu a analizat inclusiv posibilitatea integrării europene a Republicii Moldova fără regiunea transnistreană, riscurile electorale ale reintegrării acesteia, precum și scenariul unei eventuale alipiri a Transnistriei la Ucraina.

Adevarul: Domnule Țîcu, cum arată această ideologie „Russki Mir”, care se află în centrul politicii externe a lui Vladimir Putin?

Octavian Țîcu: Lumea rusă este, întâi de toate, un spațiu care a fost conturat în mai multe dimensiuni istorice, ca să avem o idee a timpului și a spațiului. Pornim de la Rusia Kieveană, care a fost, să-i spunem, găoacea formativă a celor trei state slave: Rusia, Belarus și Ucraina.

Avem o Rusie mongolă, avem Cnezatul Moscovei, după care Rusia imperială, Rusia sovietică și acum avem Rusia lui Putin sau Rusia independentă de după 1991. Evident că această evoluție a spațiului a influențat popoarele și lumea în general, pentru că, de-a lungul timpului, expansiunea rușilor spre est, vest, sud și nord a dus la formarea, cred eu, a unuia dintre cele mai mari imperii din istoria umanității. În mod paradoxal, acest imperiu, care acum se numește Federația Rusă, s-a așezat cumva chiar pe teritoriul marelui imperiu al lui Ginghis Han. Rușii au învățat de la tătaro-mongoli, dincolo de simbioza genetică, felul de a controla spațiile mari.

Lumea rusă, în viziunea Rusiei, înseamnă, în general, tot ceea ce este asociat cu acest spațiu, pentru că el este umplut, să-i spunem așa, cu cultura rusă, cu limba rusă, cu politica rusă, cu ideologia, evident, cu religia ortodoxă, în mare parte, și cu panslavismul. De-a lungul timpului, rușii, în dorința lor de expansiune, au inventat câteva strategii imperiale. Evident, ca în cazul oricărui alt imperiu, a existat misiunea civilizatoare, care s-a referit la spațiile considerate mai înapoiate din punct de vedere civilizațional.

Ne referim la expansiunea Rusiei, în 80 de ani, spre Siberia, până la Bering, Magadan, Ciukotka și Insulele Kurile, spre Polul Nord și Asia Centrală. Ulterior, expansiunea spre Europa de Vest a fost însoțită de viziunea Moscovei ca a treia Romă, de dorința de a elibera așa-numitele popoare ortodoxe și Constantinopolul, precum și de teoria panslavistă a unirii tuturor slavilor sub sceptrul Moscovei.

Acesta a fost, de fapt, fundamentul ideologic al planurilor expansioniste rusești.

Evident că aceste expansiuni au fost însoțite de procese de colonizare, dar, în mod paradoxal, aceste colonizări nu au fost rusești. Spre exemplu, dacă privim la scară mai mică, Basarabia a fost colonizată cu țărani ucraineni, în mare parte, cu evrei, cu populații transdanubiene, cum ar fi bulgarii, găgăuzii, albanezii, sârbii, dar și cu germani, polonezi și multe alte etnii care, de fapt, au fost rusificate în cadrul lumii ruse.

Ceea ce observăm acum în spațiul postsovietic este, de fapt, o încercare a Rusiei de a reconfigura această lume rusă, sub alte sloganuri și concepții. Spre exemplu, războiul din Ucraina, la ora actuală, este justificat printr-o imaginară nazificare a Ucrainei, prin ideea că ucrainenii nu există ca popor sau că există teritorii rusești care urmează să fie recuperate. Aceeași narațiune o vedem și în cazul țărilor baltice, al Republicii Moldova, al României sau al altor state europene asupra cărora Imperiul Rus a exercitat, de-a lungul timpului, o anumită influență.

În acest context, cum vedeți situația geopolitică a Republicii Moldova, ținând cont că asistăm la o Rusie expansionistă, în adevăratul sens al cuvântului, inclusiv din punct de vedere militar? Avem un dosar de aderare la Uniunea Europeană în curs și, în același timp, o neutralitate militară păstrată de Republica Moldova. Chișinăul pare să se afle, în momentul de față, într-o zonă gri din punct de vedere geopolitic.

Da. Din 1792, teritoriul actual al Republicii Moldova, în totalitate sau parțial, a trecut de nouă ori între România și Rusia imperială, respectiv Uniunea Sovietică.

Dacă rușii ajung la Odesa și frontul ucrainean din sud se prăbușește, vom avea o a zecea revenire a Rusiei în Republica Moldova, în spațiul Basarabiei de altădată.

Vă imaginați că, de-a lungul acestor schimburi teritoriale, s-au creat memorii istorice diferite. Majoritatea românească și europeană se ancorează în memoria apartenenței Basarabiei la România, în diferite perioade istorice, dar există și o parte a societății care trăiește în lumea rusă, fie că a fost colonizată, fie că a fost expusă procesului de propagandă. Electoral vorbind, această divizare este reflectată cel mai bine de turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Adică 55% pentru Maia Sandu, candidat proeuropean, și 45% pentru Stoianoglo, candidat prorus.

Rusia, după 1992, a readus, de fapt, Republica Moldova în sfera sa de influență. În primul rând, prin instalarea unui regim separatist și prin ocupația militară efectivă a Republicii Moldova. Avem trupe militare pe teritoriul Republicii Moldova, o zecime din teritoriu fiind ocupată militar.

În al doilea rând, Rusia și-a instalat la conducere oameni fideli și are în Republica Moldova partide politice care îi reprezintă interesele. Din cele 12 parlamente pe care le-am avut de la proclamarea independenței, patru au fost total sau parțial controlate de Federația Rusă, prin interpuși sau prin lideri politici care au exercitat funcții de președinte, prim-ministru, deputați și așa mai departe. În plus, în Republica Moldova, minoritățile naționale nu sunt tradițional proeuropene. Ele sunt rusificate, sunt parte a lumii ruse. Acest lucru a creat paradoxuri, spre exemplu, situații în care ucrainenii rusificați susțin Rusia în acest război, și nu patria lor istorică, sau în care găgăuzii, în loc să graviteze spre Turcia, sunt parte a lumii ruse, asemenea bulgarilor sau altor etnii rusificate, care, în general, își asociază viitorul cu apartenența la Federația Rusă.

Spațiul informațional, până în 2022, era dominat de presa și televiziunile de limbă rusă.

La toate acestea se adaugă acel monopol care a existat până în 2022 asupra gazului și energiei electrice. Gazpromul, ca o bâtă geopolitică, așa cum a numit-o Putin, a creat o dependență totală a Republicii Moldova de Federația Rusă. Prin intermediul acestui monopol, rușii au reușit, pe de o parte, să finanțeze separatismul transnistrean, care obținea gazul gratuit și din asta trăia, iar, pe de altă parte, să țină sub control Republica Moldova prin coruperea strategică a elitelor, care au fost împiedicate să creeze resurse energetice alternative.

Acest lucru a făcut ca Republica Moldova, până în 2020, să aibă aceste fluctuații.

De aceea, suntem în fața a trei scenarii privind evoluția Republicii Moldova, toate fiind în legătură cu deznodământul războiului din Ucraina. Primul scenariu presupune ca Ucraina să reușească să reziste, să învingă în acest război și, împreună cu Republica Moldova, să devină parte a familiei europene, integrându-se fie separat, fie împreună, dar și cu rezolvarea dosarului transnistrean. Ar fi un „happy-end”, un scenariu fericit.

Scenariul tragic ar fi ajungerea Rusiei la Odesa și prăbușirea frontului din sudul Ucrainei. Aceasta este, de fapt, strategia Rusiei: să ajungă la Odesa și la gurile Dunării. Este un vis pe care îl are din 1792, de când a ajuns la Nistru.

Atunci vom fi în fața scenariului din 1918. Ori România ne eliberează, așa cum s-a întâmplat în 1918, când Sfatul Țării a chemat armata română pentru a ne elibera de bolșevicii ruși, ori vom fi ocupați de armata rusă. Pentru că acolo există deja un contingent militar și o prezență militară activă. De aceea, vom avea câteva ore, poate câteva zile, pentru a decide. Al treilea scenariu este cel pe care l-ați prevăzut dumneavoastră, acest status quo. Am putea asista în continuare la menținerea influenței Rusiei în Ucraina, prin cucerirea acestor teritorii, la menținerea influenței Rusiei în Transnistria și a unor actori politici proruşi la Chișinău, care să destabilizeze în continuare situația politică și să aibă ambiția de a readuce Republica Moldova sub controlul Moscovei.

Din punctul de vedere al strategiei imperiale, Rusia nu ar fi interesată de un război împotriva Republicii Moldova. Rusia ar fi interesată mai degrabă de preluarea puterii pe cale pașnică, democratică, iar investițiile sale merg în această direcție, pentru a le arăta europenilor că investițiile și eforturile Uniunii Europene sunt în zadar și că moldovenii își doresc, în mod democratic, să fie alături de Rusia. De aceea, este important cum va evolua războiul și cum va evolua Republica Moldova în următorii trei ani. De ce spun asta? Pentru că la anul avem alegeri locale, în 2028 avem alegeri prezidențiale, iar în 2029 avem alegeri parlamentare.

Domnule Țîcu, mai există un scenariu care pare că nu mai este ignorat, cel puțin de clasa politică. Vedem că atât președintele de la București, cât și liderii de la Chișinău l-au menționat nu de puține ori în ultima perioadă: acela al unirii dintre Republica Moldova și România. Cum vedeți dumneavoastră posibilitatea unui asemenea scenariu?

Ambele capitale vorbesc despre unire și este bun acest lucru. N-am mai avut niciodată, în 35 de ani, un consens atât de larg, atât la nivel politic, cât și în societate. Pe ambele maluri ale Prutului se vorbește despre unire, dar eu aș zice să se facă mai mult pentru unire. Anul 1918 ne arată că astfel de eforturi trebuie promovate, în primul rând, la nivel diplomatic.

Avem nevoie de o agendă foarte activă pentru promovarea acestui deziderat, pentru căutarea aliaților și pentru multe alte demersuri care ar trebui să existe.

Desigur, ceea ce ne spun oficialii europeni și americani este că aceasta reprezintă decizia suverană a celor două state. Dacă își doresc să se unească, nimeni nu ar putea și nu ar trebui să se opună. Deci, mingea este în terenul nostru, al românilor. Aici ar trebui să se dea marea bătălie. Avem miniștri români la Chișinău, avem guvernatori de bancă, iar mai mult ca niciodată integrarea are loc și din punct de vedere energetic. Ați văzut că s-a deschis recent linia Vulcănești–Isaccea–Chișinău, care asigură o autonomie. Sperăm foarte mult la o mai mare integrare energetică, pentru că, din punct de vedere educațional, cultural și sportiv, suntem de mult integrați.

Dar, evident, probabil cel mai puternic impuls al acestei reunificări ar fi amenințarea militară a Federației Ruse. Mă refer, în primul rând, la capacitățile militare ale Republicii Moldova. Noi suntem complet dezgoliți chiar și în fața unei simple drone care poate lovi Președinția sau Parlamentul Republicii Moldova, fără ca noi să avem vreo posibilitate de replică.

De aceea, unul dintre argumentele principale ale acestei reuniri este tocmai securitatea și apărarea Republicii Moldova. Desigur, și faptul că tot mai mulți moldoveni înțeleg că cea mai scurtă cale pentru Republica Moldova de a se integra în Uniunea Europeană și în NATO este reunirea cu România. Asta ne-ar rezolva toate problemele, fără condiționalități, fără acquis-uri comunitare și fără clustere pe care trebuie să le închidem.

Acest lucru sporește foarte mult numărul simpatizanților reunirii. În plus, traversăm și o perioadă mai favorabilă acestor demersuri, care sunt înțelese de marile cancelarii europene, chiar și peste ocean. Din discuțiile pe care le-am avut în iunie, în Congresul Statelor Unite sau la Atlantic Council, factorii de decizie americani iau în considerare ideea acestei reuniri ca pe o posibilitate de a salva Republica Moldova și de a reașeza problema securității în Europa de Est într-un cadru, cumva, tradițional.

Foarte interesant ceea ce spuneți, dar, cu toate acestea, Rusia încă este prezentă în Republica Moldova. Cine sunt oamenii Moscovei în Republica Moldova și cum se manifestă acest război hibrid al Rusiei despre care tot vorbim dincolo de Prut?

Influența Moscovei, spuneam, se manifestă pe mai multe paliere. În primul rând, avem regimul separatist de la Tiraspol. Acest regim care, de 35 de ani, menține populația regiunii ostatică pentru ambițiile și interesele geopolitice ale Rusiei.

În al doilea rând, spre regret, Republica Moldova are o problemă în sud, cu autonomia găgăuză. Din cauza faptului că am avut oameni loiali Moscovei, în Constituția Republicii Moldova au fost inserate prevederi legate de autonomia culturală, teritorială și, pe alocuri, de autonomia politică. Acest lucru a creat o tensiune între Chișinău și Comrat, care persistă până în prezent.

După 35 de ani, cu regret, Chișinăul nu are la Comrat un partener de dialog sau o conducere loială Republicii Moldova. Chiar în aceste zile vor avea loc alegerile pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară, dominate, din nou, de candidații Moscovei.

Desigur, există și o pleiadă de oameni care reprezintă interesele politice ale Federației Ruse.

Evident, Republica Moldova a luat măsuri. Am reușit să înfrângem imperiul la alegerile parlamentare, ceea ce este o mare performanță pentru noi.

Au fost interzise multe dintre partidele proruse, în special cele legate de oligarhul fugar Ilan Șor, dar rămân Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și alte formațiuni deghizate, precum și lideri de opinie, influenceri și mulți alți oameni care așteaptă, care se pregătesc pentru diferitele scenarii ale acestui război și pe care trebuie să-i avem în vedere, în condițiile în care, cum spuneam, ne așteaptă trei ani cu alegeri extrem de importante.

Ați vorbit despre Transnistria și aș vrea să știu, care este punctul dumneavoastră de vedere privind soluționarea acestui conflict înghețat?

Este o situație mai favorabilă Chișinăului acum. În primul rând, pentru că separatismul transnistrean a supraviețuit datorită complicității Chișinăului, Kievului și Odesei.

Contrabanda se realiza prin Odesa, cu acceptul Kievului și al serviciilor vamale din Republica Moldova. Pentru că, dacă nu știți, regiunea transnistreană este unul dintre marii exportatori atât în România, cât și în Uniunea Europeană, tocmai datorită faptului că poate exporta prin Republica Moldova.

Ei bine, războiul a schimbat dramatic situația. Ucraina a închis frontiera, contrabanda se face mai greu, iar toate operațiunile legale trebuie să se desfășoare prin intermediul Republicii Moldova, inclusiv plata taxelor, exporturile și tot ceea ce este legat de acestea.

Chișinăul a început să strângă cureaua, ceea ce a generat nemulțumiri la Tiraspol, unde se vorbește despre o blocadă. Au fost inițiate și niște proteste în legătură cu aceste politici ale Chișinăului.

Dar, pe termen lung, aceasta ar fi strategia. Republica Moldova, în funcție de evoluția războiului din Ucraina, poate integra această regiune. Evident, sunt riscuri mari. Cel mai mare risc este legat de modul în care vor vota transnistrenii la eventualele alegeri. Dar sunt câteva lucruri care trebuie făcute.

În primul rând, demilitarizarea zonei, adică retragerea completă a armatei ruse și a arsenalului militar. În al doilea rând, democratizarea regiunii prin alegeri libere și prin crearea unui spațiu informațional proeuropean. Și, evident, dezoligarhizarea. Mulți vorbesc despre regimul separatist, dar puțini știu că liderii politici din zonă s-au schimbat, însă a rămas un singur om neschimbat: Victor Gușan, fondatorul holdingului Sheriff, care controlează întreaga putere. Atât președintele, cât și membrii Sovietului Suprem sunt oameni pe care el îi controlează și, astfel, poate influența deciziile politice din această zonă. După acești trei „D”, vom vedea cum evoluează lucrurile.

Factorii de decizie europeni, inclusiv cei de la nivel înalt, au spus că problema transnistreană nu ar constitui un impediment în integrarea europeană a Republicii Moldova, care poate fi realizată în doi pași. Adică integrarea teritoriului Republicii Moldova aflat sub controlul Chișinăului, urmată de integrarea progresivă a regiunii transnistrene, pe măsură ce vor fi îndeplinite aceste trei criterii: dezoligarhizarea, demilitarizarea și democratizarea.

Dar acest lucru ar însemna, practic, ca Transnistria să reintre de facto și de iure în componența teritorială a Republicii Moldova, adică să intre sub controlul Chișinăului.

Da. Ceea ce nu ar reprezenta un risc major dacă ne uităm la compoziția etnică a regiunii, alcătuită din trei blocuri. Moldovenii, românii, sunt majoritari, reprezentând peste 30%. Până la urmă, și denumirea este Republica Moldovenească Nistreană. Evident că este o cacealma, pentru că moldovenii au fost reprezentați doar fragmentar. Apoi avem 30% ucraineni și sub 30%, aproximativ 28%, ruși.

Dacă Republica Moldova va reuși să-i convingă pe ucraineni și pe moldoveni de necesitatea de a urma calea europeană, de a-și urma patriile istorice, aș spune eu, atunci lucrurile s-ar simplifica.

Dar, cum spuneam, lumea rusă a amalgamat aceste identități. Ei sunt parte a unui construct identitar: poporul transnistrean. Va fi foarte greu pentru Republica Moldova să integreze acest spațiu, având în vedere faptul că, în ultimii 35 de ani, a aparținut lumii ruse.

Să rămânem în acest context al lucrurilor destul de complicate din punct de vedere geopolitic și securitar. Vă întreb dacă scenariul în care Republica Moldova va renunța pur și simplu la Transnistria și la orice pretenție de integrare teritorială a acesteia poate fi unul viabil.

Să știți că eu, ca istoric care a scris o carte, „Homo Moldovanus Sovietic”, despre teorii și practici de construcție identitară în RASSM și RSSM, m-am ocupat și mă ocup de construcțiile identitare.

Atât poporul transnistrean, cât și poporul moldovean reprezintă forme de separatism: Republica Moldova în raport cu România, Transnistria în raport cu Republica Moldova.

Atât la București, cât și la Chișinău nu prea vom auzi vreodată că ideea unirii nu mai este viabilă. Orice politician român, cred eu, și-ar atrage mari nemulțumiri și probleme declarând vreodată că nu vede în viitor unirea Basarabiei, a Republicii Moldova, cu România. Exact la fel se întâmplă și la Chișinău în raport cu regiunea transnistreană. Niciun lider politic de la Chișinău nu neagă în mod absolut necesitatea integrării acestui spațiu, chiar dacă majoritatea dintre ei se tem de revenirea acestuia. Bine, mai puțin cei care reprezintă interesele Moscovei.

Dar cei care reprezintă interesele proeuropene autentice ale Republicii Moldova se tem de revenirea regiunii transnistrene, pentru că marja de vot este extrem de mică. Intrarea acestor 200.000–300.000 de transnistreni în procesul electoral poate complica foarte mult situația.

De aceea, la nivel declarativ, nimeni nu renunță, dar, în subteran, există ideea că am putea merge în Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, iar viitorul acestei regiuni ar depinde de viitoarea configurație regională.

Spre exemplu, reunificarea cu România ar crea o problemă în privința integrării regiunii transnistrene, chiar dacă acest lucru ar putea fi tranșat printr-un referendum în regiunea transnistreană.

Există și idei privind alipirea acestui teritoriu la Ucraina. Spre exemplu, oligarhului transnistrean Victor Gușan, care are cetățenie ucraineană, i-ar conveni mai mult integrarea regiunii transnistrene în Ucraina decât în Republica Moldova.

De ce? Pentru că el figurează într-un dosar la CEDO privind arestarea grupului Ilașcu, a fost milițian în regiunea transnistreană, iar interesele sale gravitează mai mult spre Ucraina decât spre Republica Moldova.

De aceea, viitorul acestei regiuni va fi, în continuare, în strânsă legătură cu evoluția războiului din Ucraina și cu succesele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.