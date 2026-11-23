Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni, 23 noiembrie, că discuțiile privind legea salarizării vor fi reluate la începutul anului viitor. Salariul minim, pensiile și taxarea muncii s-au aflat, de asemenea, pe agenda întâlnirii cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale.

Florin Manole, ministrul Muncii Foto: Mediafax

Discuțiile privind legea salarizării vor fi reluate la începutul anului 2027, a declarat luni, la Parlament, ministrul Muncii, Florin Manole. Potrivit acestuia, există o înțelegere cu sindicatele ca negocierile să se desfășoare „fără grabă”, pentru a ajunge la o formă consensuală, care să ofere predictibilitate angajaților din sistemul public.

Ministrul a participat la o întâlnire cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale, organizată la grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților. Discuțiile au vizat atât probleme din educație, agricultură, sănătate și ordine publică, cât și teme comune tuturor confederațiilor.

„Discuțiile vor fi reluate la începutul anului viitor, [...] ele vor fi făcute, citez, fără grabă, astfel încât forma finală să fie una consensuală și una care să asigure predictibilitate și încredere pentru lucrătorii din sistemul public”, a declarat Florin Manole.

Salariul minim și pensiile, discutate cu sindicatele

În privința salariului minim pe economie, Manole a precizat că PSD s-a angajat să continue discuțiile politice după ce va cunoaște situația bugetului și angajamentele pe care și le va putea asuma pentru următorul an bugetar.

Un alt subiect a fost indexarea și majorarea pensiilor conform legislației în vigoare. Ministrul a afirmat că, pe această temă, nu au existat diferențe de opinie între reprezentanții PSD și cei ai confederațiilor sindicale.

Participanții au discutat și despre revizuirea finanțării educației, plata cu ora și norma didactică. Manole a criticat măsurile aplicate anul trecut în acest domeniu, susținând că „nu a fost nicio reformă, au fost pur și simplu niște tăieri”.

Ministrul a explicat că mai multe angajamente vor putea fi asumate odată cu începerea discuțiilor despre bugetul pentru 2027. El a invocat atât necesitatea sprijinirii puterii de cumpărare și a economiei, cât și respectarea angajamentelor privind ținta de deficit.

Reducerea taxării muncii: ministrul așteaptă propuneri concrete

Referitor la taxarea muncii, Florin Manole a prezentat două teme aduse în discuție de partenerii sociali: transferul treptat al contribuțiilor către angajator, solicitat de sindicate pentru echilibrarea sarcinii fiscale, și reducerea impozitării muncii, propunere venită de la IMM România.

Potrivit ministrului, propunerea IMM România a fost discutată inclusiv la întâlnirea de vinerea trecută de la Ministerul Muncii, dedicată salariului minim. Manole a precizat că așteaptă cifre concrete, care să poată fi evaluate împreună cu Ministerul de Finanțe înainte de formularea unei opinii a Guvernului.

Manole a subliniat că discuția a fost una de principiu și și-a exprimat disponibilitatea de a căuta, împreună cu sindicatele și patronatele, soluții consensuale care să protejeze puterea de cumpărare a angajaților fără a adăuga, pe cât posibil, o povară pentru mediul economic.