În timp ce multe târguri de Crăciun sunt organizate în piețe centrale, cu căsuțe din lemn și instalații luminoase, într-un sat european sărbătorile de iarnă au un decor cu totul neobișnuit. Fermierii își deschid vechile pivnițe, grajduri și poduri, transformate în spații pentru comercianți și meșteșugari.

Satul de poveste unde târgul de Crăciun se organizează în pivnițe, grajduri și case vechi de piatră Foto: Provincia autonoma di Trento/FB

Este vorba despre Rango, un cătun de munte din regiunea Trentino, în nordul Italiei, care aparține de comuna Bleggio Superiore. Așezarea este inclusă din 2006 în circuitul „Cele mai frumoase sate din Italia” și găzduiește unul dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun din regiune.

Particularitatea evenimentului este tocmai folosirea spațiilor tradiționale ale vechilor gospodării. În locul standurilor obișnuite, vizitatorii descoperă produse artizanale și delicatese locale în pivnițele în care țăranii își păstrau odinioară recoltele, dar și în fostele grajduri și poduri.

1/7 Satul în care târgul de Crăciun se mută în pivnițele și grajdurile vechi Foto: Provincia autonoma di Trento/FB

Târgul de Crăciun, printre case de piatră și ulițe medievale

Rango este un sat construit pe versanții munților, cu locuințe tradiționale din piatră, așezate unele lângă altele. Casele sunt legate prin pasaje acoperite, porticuri și curți interioare care, în trecut, ofereau adăpost călătorilor, păstorilor și turmelor aflate în drum prin regiune, potrivit Turisti Per Caso.

În perioada sărbătorilor, aceste spații capătă o altă destinație. Pivnițele, grajdurile și podurile își deschid porțile pentru comercianți și meșteșugari, iar străduțele înguste devin parte dintr-un traseu festiv. Nu lipsesc decorațiunile realizate manual, obiectele artizanale și ornamentele care păstrează specificul rural al localității.

Farmecul locului este dat și de detaliile arhitecturale păstrate de-a lungul timpului: drumurile pavate cu piatră, fântâna din centrul satului și balcoanele din lemn, folosite cândva pentru uscarea știuleților de porumb. Întregul decor amintește de viața comunităților montane de odinioară.

Miere, brânzeturi și prăjituri cu nuci, printre produsele tradiționale

Târgul este și o ocazie pentru turiști să descopere gastronomia specifică regiunii Trentino. Printre produsele locale expuse la standuri se numără mierea de Bleggio, brânzeturile provenite din pășunile montane din împrejurimi și celebra prăjitură cu nuci, preparată cu nuci cultivate în zonă.

Satul cu o stradă de 40 de centimetri lățime, pe care abia încape un om. Are o fortăreață uriașă și atrage turiști din toate colțurile lumii

Vizitatorii pot găsi și obiecte de artizanat, jucării din lemn și unelte agricole vechi, care amintesc de ocupațiile tradiționale ale locuitorilor.

Pentru cei care vor să se încălzească în timpul plimbării, sunt pregătite și preparate calde specifice bucătăriei locale. Printre acestea se numără supele tradiționale, canederli – găluște consistente, specifice zonei alpine – și cafeaua de orz, o băutură cu aromă aparte, întâlnită în gastronomia regiunii.

Satul este situat de-a lungul vechii Via Imperiale, o rută care a reprezentat de-a lungul timpului un punct important de trecere pentru negustorii și pelerinii care traversau Trentino. Vechile spații boltite din piatră, cunoscute local drept „vòlt”, erau folosite pentru a proteja păstorii și animalele de vremea schimbătoare din munți.

Ce pot vizita turiștii în apropierea satului

Cei care ajung în zonă pot descoperi și alte atracții. În Rango se află Muzeul Școlii, unde sunt păstrate materiale didactice din prima jumătate a secolului al XX-lea, care ilustrează modul în care se desfășura educația în urmă cu aproape un secol.

Pentru iubitorii de natură există Sentiero della Noce, un traseu dedicat descoperirii culturii nucului, unul dintre produsele reprezentative ale zonei. O altă opțiune este o drumeție spre Cima Sèra, de unde pot fi admirate peisajele montane din Trentino.

La mică distanță se află și Balbido, cunoscut drept „satul pictat”, datorită picturilor murale colorate care decorează clădirile. Una dintre atracțiile sale este o vrăjitoare uriașă, realizată din lemn și bambus, care depășește zece metri înălțime.

În timpul târgului, atmosfera este completată de muzicieni, bufoni și coruri populare, care îi însoțesc pe vizitatori pe străduțele vechi ale localității.

Când are loc târgul de Crăciun în 2026

Ediția din 2026 a târgului de Crăciun din Rango se desfășoară în mai multe zile din noiembrie și decembrie. Potrivit calendarului publicat de organizatori, evenimentul are loc în zilele de 14-15, 21-22 și 27-29 noiembrie, respectiv 5-8, 12-13, 19-20, 26-27 și 29-31 decembrie.

Programul de vizitare este între orele 9:30 și 18:30, iar accesul la târg este gratuit.