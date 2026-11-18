Întins pe 230 de hectare, viitorul nod rutier de la Boița va conecta autostrăzile Sibiu – Pitești și Sibiu – Făgăraș cu DN 7, în apropierea locului unde constructorii ridică, începând din 2024, un viaduct de 650 de metri, în consolă. Lucrările au impus închiderea recentă a circulației pe un segment al A1.

Viaductul în consolă, aflat în șantier din 2024. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Aflat în șantier din vara anului 2024, primul viaduct construit la Boița, pe tronsonul Boița – Cornetu al autostrăzii montane Sibiu – Pitești (A1), este încă departe de finalizare.

Lucrări din 2024 la viaductul în consolă

Construirea viaductului a fost autorizată în aprilie 2024, iar în luna august a aceluiași an, asocierea turcă Mapa–Cengiz a început forajele pentru fundații. Structura, alcătuită din două căi independente și 11 deschideri, este susținută de 411 piloți forați.

Lucrările au avansat treptat, iar până vara anului 2026 constructorii au montat cele 96 de grinzi prefabricate pe sectoarele laterale ale viaductului. Cea mai dificilă parte a rămas deschiderea principală, de 140 de metri, realizată prin metoda consolei echilibrate, care presupune construirea succesivă a tablierului, segment cu segment, dinspre pilonii principali.

De la începutul lunii octombrie, lucrările la viaductul cu o lungime de 650 de metri și la nodul rutier Boița au impus închiderea circulației pe tronsonul de autostradă Sibiu – Boița (14 kilometri), finalizat în 2022.

Nodul rutier Boița, parte a Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (A13), va conecta autostrăzile A1 și A13 cu drumul național DN 7 de pe Valea Oltului. Restricțiile de pe secțiunea Sibiu – Boița sunt anunțate până la 19 decembrie 2026, timp în care traficul de pe autostradă este deviat pe DN 7, prin localitatea Tălmaciu, și pe DN 1, între Veștem și Cisnădie.

Potrivit CNAIR, constructorii turci de la asocierea Mapa–Cengiz execută un pasaj peste breteaua care asigură descărcarea autostrăzii A1 în DN 7.

„Acest pasaj face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea între A13 și A1, în zona localității Boița. Pasajul va fi construit în consolă, ceea ce presupune folosirea unui cofrag metalic mobil. În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier”, a informat CNAIR.

Nodul Boița, cea mai complexă intersecție de autostrăzi din România

În Boița, cele mai ample lucrări au loc în prezent la nodul rutier care va conecta autostrăzile de pe Valea Oltului. Amenajată pe o suprafață de aproximativ 230 de hectare, intersecția va avea zece bretele de legătură, poduri, pasaje și viaducte dispuse pe trei niveluri.

Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri rapide va fi legat de A1

„Nodul rutier cuprinde numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri, pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile”, informa CNAIR.

Lucrările la nodul rutier au început în noiembrie 2025 și sunt realizate de compania turcă Makyol, în cadrul primului tronson al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (A13), Boița – Avrig, lung de 14,23 kilometri.

În prezent, constructorii lucrează la cele zece bretele și la structurile de legătură. La începutul lunii noiembrie 2026, stadiul fizic al tronsonului Boița – Avrig ajunsese la 28%, iar finalizarea lucrărilor este așteptată la sfârșitul anului 2028.

Autostrăzile Sibiu – Pitești și Sibiu – Făgăraș așteptate în 2028

Nodul rutier Boița va conecta cele două autostrăzi, Sibiu – Pitești (A1) și Sibiu – Făgăraș (A13), aflate în prezent în șantier.

Autostrada Sibiu – Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri, fără centura Sibiului, și a fost împărțită în cinci secțiuni. Până în prezent, au fost deschise circulației Secțiunea 1 Sibiu – Boița, de circa 13 kilometri, și Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești, de aproximativ 30 de kilometri. Celelalte trei secțiuni, cu o lungime însumată de aproape 80 de kilometri, traversează relieful montan și deluros dintre Boița și Curtea de Argeș, prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș.

1/17 Lucrări la Boița pe șantierela autostrăzilor A1 si A13 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Autostrada conectată la Transfăgărășan, privită cu optimism. Două tronsoane A13 Sibiu - Făgăraș ar putea fi deschise în 2027

Cea mai apropiată de finalizare este Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, de 9,86 kilometri, construită de compania austriacă PORR. Lucrările de infrastructură sunt practic finalizate, însă deschiderea circulației, estimată inițial pentru toamna anului 2026, a fost amânată. Tunelul Momaia, de 1.350 de metri, este finalizat, dar punerea sa în funcțiune depinde de verificarea sistemelor de siguranță și de asigurarea personalului specializat pentru monitorizare și intervenție. Termenul contractual este februarie 2027.

Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13), lungă de 68 de kilometri, este construită de compania turcă Makyol, pe patru tronsoane, la poalele Munților Făgăraș, pe un traseu apropiat de DN 1 și Valea Oltului. Noua șosea va lega localitățile Boița, Avrig, Arpașu de Jos, Sâmbăta de Sus și Făgăraș, iar pe traseu sunt construite numeroase poduri și viaducte, între care cinci poduri în arc metalic.

La sfârșitul lunii octombrie 2026, lucrările pe tronsonul 1 Boița – Avrig (14,23 kilometri) ajunseseră la 28%, pe tronsonul 2 Avrig – Arpașu de Jos (19,92 kilometri) la 53,49%, pe tronsonul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,61 kilometri) la 52,23%, iar pe tronsonul 4 Sâmbăta de Sus – Făgăraș (16,27 kilometri) la 42,61%.

Finalizarea întregii autostrăzi este prevăzută pentru anul 2028, însă Asociația Pro Infrastructură estimează că, într-un scenariu optimist, tronsoanele 2 și 3, care însumează peste 37 de kilometri, ar putea fi deschise încă de la sfârșitul anului 2027.