Cei 10 kilometri ai Secțiunii 4 Tigveni–Curtea de Argeș din autostrada Sibiu–Pitești ar urma să fie deschiși circulației începând cu 3 decembrie, a anunțat marți ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Deschiderea tronsonului a fost posibilă după identificarea unei soluții temporare pentru asigurarea personalului necesar monitorizării și intervențiilor în tunel.

Când se deschid cei 10 kilometri ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

„Cei 10 km ai Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) din autostrada Sibiu-Pitești vor putea fi dați în circulație din 3 decembrie! Am identificat o soluție temporară, alături de constructor, pentru a putea constitui echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunel”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Pentru funcționarea pe termen lung a tunelului Curtea de Argeș, este nevoie de personal specializat. Ministrul Transporturilor a precizat că a trimis deja Guvernului un memorandum prin care solicită aprobarea angajării experților necesari.

Până când vor fi încheiate procedurile de recrutare și pregătire a echipelor, autoritățile au stabilit o variantă temporară, care ar permite deschiderea circulației pe tronson înainte de sfârșitul anului.

Potrivit lui Ștefan Ovidiu Popa, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lucrează la formarea unei echipe mixte, din care vor face parte angajați detașați de la Secțiile de Drumuri și specialiști ai constructorului austriac PORR.

„Imediat ce această echipă va fi operațională, se va deschide circulația și pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a mai precizat ministrul.

Deschiderea celor 10 kilometri ar permite șoferilor să circule pe o nouă porțiune din A1, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.