 Dispută politică pe tema tunelului Momaia. Deschiderea unui tronson din Autostrada Sibiu–Pitești, amânată | adevarul.ro
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Dispută politică pe tema tunelului Momaia. Deschiderea unui tronson din Autostrada Sibiu–Pitești, amânată

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Deschiderea circulației pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești va întârzia, deși lucrările de infrastructură sunt practic finalizate. Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat luni că tunelul Momaia nu poate fi pus în funcțiune din cauza lipsei personalului specializat necesar pentru monitorizarea, mentenanța și intervențiile de urgență. În schimb, fostul ministru al Transporturilor îl acuză pe Popa că oferă explicații false.

Lucrările sunt întârziate.
Lucrările sunt întârziate. Foto: CNAIR

Potrivit ministrului, fostul șef al Transporturilor ar fi blocat angajările personalului care trebuie să asigure funcționarea în siguranță a tunelului. În lipsa acestor specialiști, autoritățile nu își pot asuma deschiderea circulației.

„Astăzi vă prezint situația la Ministerul Transporturilor, situație pe care am găsit-o după cele 21 de zile de mandat. Aşa cum v-am spus şi după audieri, am cerut un audit la nivelul ministerului. Încă nu este gata, dar o să vă aduc câteva elemente din ceea ce am găsit până în momentul de faţă şi o să încep prin a vă spune despre o bombă pe care am identificat-o. Din păcate, tunelul Curtea de Argeş nu va putea fi operaţionalizat, pentru că predecesorii mei s-au canalizat pentru a face diferenţa dintre Momoa, Momaia decât să se asigure să facă nişte lucruri ca acest tunel să poată fi funcțional”, a declarat Ștefan-Ovidiu Popa, într-o conferință de presă, conform Agerpres.Tunelul 

„În acest moment, fără oameni specializaţi, nimeni nu îşi poate asuma riscul să deschidă circulaţia. Vorbim, deci, de o întârziere. Nu putem estima momentan cât va fi întârzierea, dar cu siguranţă va fi o întârziere”, a declarat Ștefan-Ovidiu Popa.

Ministrul a precizat că au început deja discuțiile cu directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pentru organizarea concursurilor și angajarea etapizată a personalului necesar operării sistemelor de siguranță și intervenție din tunel.

Ministrul a subliniat că termenul contractual pentru finalizarea secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș este februarie 2027, astfel că lucrările se află încă în perioada prevăzută în contract.

Tunelul Momaia este aproape finalizat, dar nu poate fi deschis circulației

Problema apare în condițiile în care lucrările pe cei 9,86 kilometri ai secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești au ajuns la un stadiu fizic de 99%, potrivit informațiilor transmise în septembrie de directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Acesta anunța atunci că lucrările de drum, podurile, pasajele și viaductele erau finalizate, iar deschiderea circulației depindea de testele de siguranță ale tunelului Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri.

Imagini cu lucrările pe Autostrada Sibiu-Pitești. CNAIR susține că tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș ar putea fi deschis mai devreme

Tunelul este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, inclusiv camere video și senzori. Sistemele inteligente pot identifica obiectele aflate pe carosabil și pot comanda închiderea unei benzi sau chiar a întregii galerii, în cazul unor situații de risc.

În septembrie, reprezentanții CNAIR anunțau că urmează testarea finală a sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Deschiderea secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș era așteptată în acest an, înaintea termenului contractual din februarie 2027. După punerea în circulație a acestui tronson, șoferii vor putea parcurge aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai autostrăzii Sibiu – Pitești.

Contractul pentru construcția secțiunii 4, realizată de compania austriacă PORR, are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Radu Miruță îi răspunde actualului ministru: „Angajările au fost aprobate în răspunsul către CNAIR. Scuza a expirat

Radu Miruță, fost ministru al Apărării și al Transporturilor, îl acuză pe actualul ministru al Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, că oferă explicații false pentru întârzierea deschiderii circulației pe autostrada A1, în zona tunelului Momaia.

Fostul ministru susține că a aprobat, în mai 2026, solicitările Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru ocuparea a 518 posturi. Dintre acestea, 126 vizau structura centrală a companiei, însă Miruță afirmă că le-a respins, întrucât o parte dintre proiecte fuseseră transferate către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), fără ca personalul aferent să fie mutat în aceeași măsură.

În schimb, susține Radu Miruță, au fost aprobate posturile din structurile cu atribuții operaționale privind administrarea drumurilor naționale și a autostrăzilor. Acesta afirmă că decizia a fost comunicată oficial CNAIR și că, prin urmare, explicația invocată de actualul ministru nu are fundament.

„Angajările au fost aprobate în răspunsul către CNAIR. Scuza a expirat. Singurul lucru care mai lipsește ca să deschideți autostrada e un ministru în stare s-o deschidă. Pe acela, din păcate, nu-l pot aproba eu”, a transmis fostul ministru într-o postare pe Facebook.

Miruță l-a criticat pe actualul titular al portofoliului Transporturilor, acuzându-l că recurge în mod repetat la scuze și declarații neadevărate pentru a justifica întârzierile din infrastructură.

„Domnule ministru Momoa, să te faci de râs o dată poate avea legătură cu începutul ori cu nepriceperea, dar să persiști săptămânal în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important precum cel al Transporturilor. Sau... scuza și minciuna sunt doar programul dumneavoastră de guvernare”, a scris acesta.

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