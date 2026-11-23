Curtea de Justiție a Uniunii Europene urmează să analizeze dacă România a încălcat dreptul european prin mecanismul legislativ care a dus la pierderea mandatului de primar al Timișoarei de către Dominic Fritz. Verdictul nu îi garantează revenirea în funcție, dar poate avea consecințe importante pentru modul în care statele membre pot aplica retroactiv sancțiuni aleșilor locali și pentru protecția mandatelor obținute prin vot.

Dominic Fritz încearcă să își recapete mandatul de primar, la CJUE Foto: Inquam Photos

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu poate să-l repună pe Dominic Fritz în funcția de primar al Timișoarei, dar poate stabili dacă mecanismul legislativ care i-a încheiat mandatul este compatibil cu dreptul european.

Tribunalul Timiș a sesizat instanța de la Luxemburg cu patru întrebări preliminare și a cerut soluționarea în procedură accelerată, blocând până la pronunțarea acesteia procesul prin care fostul edil contestă ordinul prefectului. Demersul deschide un dosar cu mize juridice și politice distincte, în care rezultatul depinde de interpretarea pe care CJUE o va da principiilor neretroactivității, proporționalității și protecției mandatului unui cetățean european ales într-un alt stat membru.

Cazul își are originea în anul 2020, când, la două zile după preluarea primului său mandat, Dominic Fritz a avizat un plan urbanistic zonal care fusese deja aprobat de predecesorul său, dar care fusese elaborat de un arhitect ce îi împrumutase bani pentru campania electorală. Agenția Națională de Integritate a constatat un conflict de interese, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Fritz în iunie 2026.

La jumătatea lunii august 2026, Curtea Constituțională a declarat constituțională aplicarea retroactivă a așa-numitului „amendament Fritz”, care prevede încetarea de drept a mandatului la 30 de zile după intrarea în vigoare a legii, pentru situații constatate sub regimul juridic anterior. Ordinul prefectului a fost emis pe 2 octombrie 2026, iar mandatul lui Fritz s-a încheiat la începutul aceleiași luni.

Problema mai generală a „amendamentului Fritz” este cât de departe poate merge o majoritate parlamentară atunci când își folosește pârghiile juridice pentru a-și îndeplini un scop politic. Privite separat, toate verigile care au dus la încetarea mandatului au respectat procedurile: actul privind integritatea a trecut ca angajament din PNRR; amendamentul a fost inițiat de PSD și susținut la vot de PNL pentru a nu periclita fondurile europene; Curtea Constituțională a dat validarea cu cinci voturi la trei; prefectul a emis ordinul în termenul prevăzut.

Cu toate acestea, efectul lor cumulat a fost scoaterea din funcție a unui mandat câștigat prin vot democratic, fără ca vreunul dintre acte să încalce, luat în sine, o procedură. Tocmai această distanță dintre ce spune legea și ce urmărește ea explică de ce verdictul CJUE este urmărit nu doar pentru soarta lui Dominic Fritz, ci și pentru ce arată el despre barierele pe care dreptul european le poate ridica în calea unor astfel de construcții.

Efectul politic, dincolo de soarta mandatului

Indiferent de deznodământul juridic, cazul are o dimensiune politică pe care analiștii o citesc cu prudență. Analistul politic George Jiglău consideră că victoria sau înfrângerea lui Fritz la CJUE nu va modifica semnificativ scorul electoral al USR, pentru că partidul nu a pierdut voturi din cauza problemelor juridice ale liderului său, iar susținătorii deja mobilizați tind să se mobilizeze și mai puternic.

„Nu cred că victoria sau înfrângerea lui Dominic Fritz în acest caz va influența foarte mult scorul USR. Partidul nu a pierdut alegători din cauza problemelor lui Fritz cu ANI și cu Curtea Constituțională; dimpotrivă, cei care îl simpatizau pe el și partidul se mobilizează și mai puternic. Cazul poate fi folosit în narativul potrivit căruia Fritz și alți politicieni importanți din USR sunt oameni care își făceau treaba în funcțiile publice, dar sunt «executați» pe altarul modului în care PSD conduce România și influențează inclusiv decizii ale Curții Constituționale. Pe acest narativ, USR nu cred că pierde voturi, ci își mobilizează mai bine susținătorii”, a explicat George Jiglău, pentru „Adevărul”.

Analistul compară mecanismul de mobilizare cu cel observat în cazul altor politicieni care au probleme cu legea, precum Călin Georgescu.

„Fritz nu poate fi privit, de exemplu, precum Călin Georgescu. Nu este comparabil cu un personaj care, în multe privințe, este un impostor politic, având legături bine documentate și o carieră construită pe anumite surse de capital financiar și politic. Cu toate acestea, mecanismul este asemănător: așa cum electoratul suveranist se mobilizează mai puternic pentru că Georgescu are probleme cu justiția, susținătorii USR se vor mobiliza mai puternic pentru Fritz. Dacă Fritz câștigă la Curte, va fi o victorie de imagine, dar nu cred că USR va accesa un bazin electoral nou. Cei care îl simpatizează vor fi și mai convinși că a avut dreptate, iar cei care îl antipatizează nu își vor schimba brusc părerea și nu vor începe să voteze USR”, a mai precizat George Jiglău.

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Analistul subliniază că politica românească este deja segmentată și puternic emoțională, iar evenimentele de acest tip nu aduc, de regulă, voturi noi, ci mobilizează mai bine electoratul existent. El admite însă că demersul juridic al lui Fritz este legitim și că rezultatul său rămâne incert, cu efecte politice limitate la cele două tabere deja conturate.

„Politica românească este deja foarte segmentată, personalizată și puternic emoțională, iar evenimente de acest tip nu aduc, de regulă, voturi noi, ci mobilizează mai bine electoratul deja existent. La fel se întâmplă și în cazul lui Georgescu: cei care îl antipatizează sunt mulțumiți că, măcar o vreme, nu mai poate transmite mesaje sau, pe termen lung, nu mai poate ajunge pe buletine de vot și pune în pericol prin posibila câștigare a unui mandat important. Nu cred că problemele lui juridice îi aduc adepți noi, ci doar îi mobilizează pe cei care îl susțineau deja”, a mai precizat George Jiglău.

Cele patru întrebări care pot schimba soarta dosarului

Tribunalul Timiș a formulat patru întrebări preliminare care vizează aspecte distincte ale speței.

Prima se referă la sfera de protecție a articolului 22 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu articolul 40 din Carta drepturilor fundamentale și cu Directiva 94/80/CE, și anume dacă dreptul european protejează doar eligibilitatea formală a unui cetățean UE într-un alt stat membru sau și exercitarea efectivă a mandatului obținut în mod valabil.

A doua întrebare privește neretroactivitatea: dacă o reglementare națională care impune încetarea de drept a unui mandat, înainte de expirarea duratei prevăzute de lege, pentru o conduită constatată definitiv sub un regim juridic anterior care nu prevedea această consecință, contravine principiilor securității juridice, încrederii legitime și neretroactivității.

A treia vizează proporționalitatea sancțiunii, iar a patra, garanțiile statului de drept și măsura în care funcția de ales local este protejată împotriva unor măsuri administrative restrictive sau disproporționate.

Cererea de procedură accelerată este justificată de durata limitată a mandatului și de blocajul creat la Tribunalul Timiș, dar statisticile arată că astfel de solicitări sunt admise cu strictețe. În 2025, din aproximativ 900 de cereri de procedură urgentă, doar 88 au fost acceptate.

Dacă procedura accelerată este admisă, un răspuns poate veni în câteva luni; în caz contrar, durata medie a trimiterilor preliminare la CJUE a fost de 17 luni în 2025. Această variabilă temporală este esențială, pentru că mandatul lui Fritz se consumă indiferent de verdictul final, iar o decizie favorabilă pronunțată după epuizarea mandatului își pierde o parte semnificativă din efectul practic.

La ce se poate aștepta Dominic Fritz?

În scenariul cel mai favorabil pentru Fritz, CJUE ar putea concluziona că dreptul european protejează nu doar candidatura, ci și exercitarea mandatului câștigat, că legea care îi retrage mandatul pentru o faptă pe care ea însăși o dezincriminează este incoerentă și că sancțiunea este disproporționată. Într-o asemenea situație, dosarul se întoarce la Tribunalul Timiș, care ar avea temeiul juridic să anuleze ordinul prefectului, iar Fritz ar putea, teoretic, să redevină primar.

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Argumentul cel mai solid al său privește tocmai această incoerență internă a legii: în timp ce un articol îi încheie mandatul pentru conflictul de interese din 2020, un alt amendament la aceeași lege dezincriminează fapta respectivă, ceea ce creează o contradicție pe care avocații săi o consideră decisivă.

Limita structurală a acestui scenariu rămâne însă natura procedurii preliminare. CJUE nu soluționează direct litigiul și nu dispune repunerea în funcție, ci interpretează dreptul european, iar instanța națională este cea care aplică interpretarea la speță.

Chiar și în cazul unei victorii, revenirea efectivă la primărie depinde de durata rămasă din mandat, de calendarul procesual de la Tribunalul Timiș și de eventualele căi de atac ale prefectului. În plus, o decizie favorabilă nu șterge automat interdicția de a ocupa o funcție publică timp de trei ani, care decurge din constatarea definitivă a conflictului de interese, și nici nu anulează efectele juridice deja produse în plan electoral.

În scenariul opus, cele patru întrebări ar putea primi un răspuns care să confirme legalitatea mecanismului național. Articolul 22 din tratat, pe care se sprijină o parte a sesizării, garantează cetățenilor UE dreptul de a candida în orice stat membru „în aceleași condiții ca resortisanții”, ceea ce înseamnă o regulă de egalitate, nu un scut special împotriva sancțiunilor aplicabile tuturor. Legea românească se aplică tuturor aleșilor locali, indiferent de cetățenie, iar Curtea ar putea concluziona că nu există o discriminare interzisă de dreptul european și că marja de apreciere a statului membru în definirea regimului incompatibilităților rămâne largă.