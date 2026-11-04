Percheziții în București, Ilfov și Iași într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu estimat la peste 5,2 milioane de lei

Polițiștii Capitalei au efectuat, miercuri, trei percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar penal privind reținerea și neplata, în termenul legal, a impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă.

Evaziune fiscală de milioane de lei Foto: Adevărul

Potrivit cercetărilor, în perioada aprilie 2023 – octombrie 2026, o femeie, în calitate de administrator al unei societăți comerciale care avea ca obiect de activitate fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, ar fi reținut mai multe obligații fiscale aferente salariilor angajaților, fără a le vira către bugetul de stat în termenul legal de cel mult 60 de zile de la scadență.

Este vorba despre impozitul pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), scrie Agerpres.

Conform Biroului de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prejudiciul estimat este de 5.227.000 de lei, fiind aferent unui număr de 29 de acte materiale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea procurorilor, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.