Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a lansat o propunere surprinzătoare în contextul războiului din Ucraina. Liderul de la Minsk s-a declarat dispus să meargă la Moscova împreună cu Volodimir Zelenski, pentru o întrevedere directă cu Vladimir Putin, oferindu-se să garanteze securitatea președintelui ucrainean pe durata deplasării.

Lukașenko se oferă să-l însoțească pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Foto: Profimedia

Propunerea a fost făcută într-un interviu acordat publicației franceze Le Point, înregistrat pe 17 noiembrie și realizat de jurnalista Anne Nivat. Convorbirea, care a durat aproximativ 90 de minute, a abordat războiul din Ucraina, viitorul securității europene și relațiile dintre Belarus și Uniunea Europeană.

Lukașenko a sugerat că o asemenea deplasare ar putea fi făcută doar de cei doi lideri ucraineni și belaruși, fără alte delegații, notează Kyiv Post.

„Volodimir Zelenski și cu mine am putea urca într-un avion și să zburăm la Moscova. Doar noi doi”, a declarat Lukașenko.

Acesta a insistat că ar putea să-l însoțească personal pe liderul de la Kiev și să își asume rolul de garant al protecției sale.

„Aș putea urca într-un avion alături de el și să zbor la Moscova în calitate de garant al securității sale”, a adăugat președintele Belarusului.

Liderul de la Minsk consideră că discuțiile directe între Belarus, Ucraina și Rusia ar putea produce rezultate într-un interval mai scurt decât negocierile la care participă și reprezentanți ai statelor europene.

Potrivit BelTA, Lukașenko a susținut că cele trei țări ar putea ajunge mai repede la un acord privind oprirea războiului și organizarea relațiilor în regiune după încheierea conflictului.

„Am ajunge la un acord mai repede decât cu voi [europenii] cu privire la încheierea acestui război, la modul în care ar trebui organizate lucrurile în viitor și așa mai departe. Iar oamenii ar primi acest lucru cu bucurie”, a afirmat acesta.

Deși a pledat pentru o formulă de negociere concentrată asupra celor trei state, președintele belarus a recunoscut că Franța și celelalte țări europene au în continuare un rol în conturarea viitoarei arhitecturi de securitate a continentului.

Declarațiile vin după negocierile desfășurate pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, considerate primele discuții trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite din februarie. Moscova s-a opus includerii reprezentanților europeni în formatul negocierilor.

Belarus, aliat apropiat al Kremlinului în războiul din Ucraina

Oferta lui Aleksandr Lukașenko vine în contextul în care autoritățile de la Minsk încearcă să se prezinte drept un posibil mediator în conflict. Belarusul este însă unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei, iar teritoriul său a fost folosit de forțele ruse pentru lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

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Lukașenko a recunoscut în repetate rânduri apropierea de Moscova. La un discurs susținut pe 2 octombrie, la Minsk, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Consiliului Interguvernamental Eurasiatic, liderul belarus a afirmat că țara sa va rămâne alături de Rusia și va respecta deciziile Kremlinului, chiar dacă ar putea avea opinii diferite în privința anumitor aspecte ale războiului.

Cu acea ocazie, el a făcut și o declarație în care a recunoscut implicarea Belarusului în conflict.

„În cele din urmă, suntem «co-agresori». Avem o întrebare, pe care o discutăm uneori în glumă: cine este mai mult «agresor» – eu sau el?”, a spus Lukașenko.

Kievul a respins în mod repetat încercările Minskului de a-și susține neutralitatea. În septembrie, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a acuzat Belarusul că facilitează direct operațiunile militare ale Rusiei.

„Belarusul este complice al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei”, a scris oficialul ucrainean pe platforma X. „Teritoriul, infrastructura și resursele sale continuă să servească mașinii de război a Rusiei”.

Și opoziția belarusă a atras atenția asupra implicării tot mai mari a țării în conflict. În iunie, Cabinetul de Tranziție Unit a avertizat diplomația ucraineană că Lukașenko s-ar putea pregăti să participe direct la război. Printre argumentele invocate s-au numărat modificările constituționale, dezvoltarea capacităților militare și integrarea tot mai strânsă a industriei de apărare din Belarus cu cea a Rusiei.

Putin i-a cerut în repetate rânduri lui Zelenski să vină la Moscova

Ideea unei întâlniri directe între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin nu este nouă. Pe 4 iunie, președintele ucrainean i-a adresat liderului de la Kremlin o scrisoare deschisă în care a propus organizarea unor negocieri de pace față în față, într-o locație neutră.

Răspunsul Moscovei a fost însă diferit. Kremlinul a susținut că, dacă Zelenski dorește o întrevedere cu Putin, ar trebui să se deplaseze la Moscova. Kievul a respins constant această variantă și a insistat asupra unui loc neutru pentru eventualele discuții.

Poziția a fost reiterată de liderul rus și în cadrul unei convorbiri telefonice din 27 octombrie cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store.

„Dacă Zelenski își dorește asta, să vină la Moscova”, a declarat și Aleksandr Lukașenko pentru Le Point, potrivit unor fragmente din interviu publicate marți, 24 noiembrie.

Astfel, deși se oferă să-l însoțească pe președintele ucrainean și să-i garanteze securitatea, propunerea lui Lukașenko presupune acceptarea condiției impuse de Moscova: desfășurarea întâlnirii chiar în capitala Rusiei.