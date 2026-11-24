Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat decizia de achitare în primă instanță a celor patru polițiști judecați pentru intervenția din cazul Caracal. Oficialul a subliniat că stabilirea vinovăției aparține exclusiv instanțelor și trebuie să se bazeze pe probe, nu pe emoțiile sau așteptările societății. Hotărârea Judecătoriei Balș nu este definitivă.

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Invitat marți seară la Euronews, ministrul a vorbit despre tragedia din 2019, în urma căreia Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu au fost ucise de Gheorghe Dincă. Acesta a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, însă responsabilitatea altor persoane implicate în gestionarea cazului trebuie stabilită separat, printr-o hotărâre definitivă.

„Persoana care a comis aceste crime abominabile a fost condamnată. Justiţia aici s-a realizat şi criminalul este în puşcărie. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte implicaţia sau vinovăţia altor persoane, inclusiv din cadrul organelor judiciare, numai justiţia se poate pronunţa printr-o hotărâre definitive”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul a recunoscut că societatea așteaptă explicații și soluții în urma unor asemenea tragedii, însă a atras atenția că procesele trebuie să respecte toate garanțiile legale, chiar dacă există presiunea pentru obținerea rapidă a unui verdict.

„Societatea şi oamenii aşteaptă răspunsuri şi aceste răspunsuri ar trebui să fie livrate de către justiţie într-un timp cât mai rapid, dar şi aici trebuie spus cu respectarea tuturor garanţiilor cu privire la un proces echitabil”, a afirmat acesta.

Radu Marinescu a explicat că rapiditatea soluționării dosarelor nu trebuie să afecteze corectitudinea actului de justiție. În opinia sa, o hotărâre trebuie să reflecte ceea ce demonstrează probele administrate în cauză, nu presiunea publică sau reacțiile emoționale provocate de evenimente.

„Pentru că nu ne dorim niciodată o justiţie grăbită, care poate să fie o justiţie aproximativă. Ne dorim întotdeauna o justiţie dreaptă, obiectivă, care să ne spună efectiv cine a greşit, dacă a greştit şi cât a greşit (…) Justiţia nu este bazată în esenţa sa pe ceea ce simţim, ci pe ceeа ce probăm, ceea ce demonstram, pe realitate, pe adevăr obiectiv”, a mai declarat ministrul.

Referindu-se concret la cei patru polițiști achitați de Judecătoria Balș, oficialul a precizat că trebuie făcută diferența între răspunderea penală și cea disciplinară. Chiar dacă acuzațiile penale nu sunt confirmate în instanță, pot exista și alte forme de răspundere pentru nerespectarea obligațiilor de serviciu.

„Vedeţi, aici, nu numai justiţia penală trebuie să intervine, pentru că poate exista o soluţie care să ţină de componenta disciplinară. Eu nu ştiu ce verificări s-au făcut sau nu s-au făcut, ce concluzii s-au tras în ceea ce priveşte acţiunea poliţiştilor, pentru că de dânşii discutam atunci, din perspectiva respectării unor obligaţii de serviciu. Din perspectiva acuzaţiei penale, iată că organele judiciare au făcut un pas, au pus sub acuzare pe aceşti poliţişti, însă, încă o dată, până la o hotărâre definitivă, nu putem să ştim dacă acea acuzaţie a fost, de exemplu, corect construită, dacă probele au fost suficiente. Toate aceste lucruri le aflăm în cadrul unui proces”, a explicat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției susține că, în ultimii ani, au fost înregistrate progrese în ceea ce privește prevenirea unor situații similare. Printre schimbările menționate se numără îmbunătățirea procedurilor de intervenție, o mai bună colaborare între procurori și polițiști, precum și dezvoltarea unor mecanisme de avertizare timpurie.

Radu Marinescu a amintit și de introducerea infracțiunii de femicid în legislație, considerând că recunoașterea distinctă a acestui fenomen reprezintă un pas important. În paralel, sunt pregătite instrumente care să contribuie la prevenirea unor astfel de crime.

„Adică proceduri mai clare, modul de lucru al unei echipe care reuneşte procurorul şi respectiv poliţiştii, avertizările timpurii şi pe această coordonată s-au făcut progrese. Amintim, de exemplu, de incriminarea femicidului, pentru că aici e vorba de uciderea a două femei până la urmă. Şi societatea a reuşit să incrimineze femicidul, acum se iau şi măsurile necesare pentru a se implementa inclusiv un mecanism care să permită prevenţia”, a susținut ministrul.

Cazul Caracal a izbucnit în 2019, după ce Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a sunat la 112 pentru a cere ajutor, anunțând că este sechestrată în locuința lui Gheorghe Dincă. Intervenția autorităților a fost întârziată, iar adolescenta a fost ucisă. În același dosar a fost identificată și uciderea Luizei Melencu.

Cei patru polițiști judecați pentru modul în care au intervenit în cazul Alexandrei au fost achitați în primă instanță. Decizia Judecătoriei Balș poate fi contestată și nu reprezintă o hotărâre definitivă.