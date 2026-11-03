Operațiunea JUPITER: peste 300 de percheziții în România. Evazioniști și suspecți de corupție, vizați

Polițiștii și procurorii desfășoară marți, 3 noiembrie, una dintre cele mai ample acțiuni din acest an, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. La nivel național au loc peste 300 de percheziții domiciliare, în cadrul unor dosare penale care vizează infracțiuni economico-financiare, fapte de criminalitate judiciară, încălcări ale regimului armelor și munițiilor, precum și infracțiuni din domeniul silvic.

Peste 300 de percheziții sunt în desfășurare Foto: Poliția Română

„Polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 304 percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de ilegalități”, a transmis Poliția Română într-un comunicat.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, contrabandă calificată, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, înșelăciune, fals, uz de fals, fraudă informatică, fals informatic, fals privind identitatea, contrafacere, delapidare, fals intelectual, furt, furt calificat, camătă, șantaj, tâlhărie, abuz în serviciu, obținere ilegală de fonduri, precum și infracțiuni de corupție.

De asemenea, acțiunile vizează și persoane suspectate de încălcarea legislației privind regimul armelor și munițiilor, braconaj, trafic de substanțe toxice și infracțiuni silvice. Anchetatorii verifică inclusiv cazuri de tăieri ilegale de arbori, furt de material lemnos, transport fără documente legale și manipularea datelor informatice din sistemele utilizate pentru monitorizarea fondului forestier:

„Polițiștii și procurorii urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal”.

Persoanele identificate în urma perchezițiilor vor fi conduse la audieri, urmând ca procurorii să decidă măsurile legale care se impun în fiecare dosar.

„Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel. Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, se mai arată în comunicat.