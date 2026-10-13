Panouri solare repornite la Ministerul Mediului după ce au fost descoperite întâmplător: „Adunau doar praf”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a repus astăzi în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice instalat pe clădirea instituției, reluând astfel producția de energie electrică din surse regenerabile.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului Foto: Facebook/Diana Buzoianu

Sistemul, care a rămas nefuncțional timp de mai mulți ani, este readus în circuitul de producție a energiei verzi, contribuind la reducerea consumului de energie din rețea și a amprentei de carbon a instituției.

Sistemul fotovoltaic are o putere instalată de 30 kWp, iar producția anuală estimată se ridică la aproximativ 36.000 kWh.

Ministrul Diana Buzoianu a scris pe Facebook că a descoperit întâmplător investiția.

„De câteva ore funcționează iar sistemul de fotovoltaice de pe acoperișul Ministerului Mediului! De ani de zile sistemul nu mai funcționa, ci doar aduna praf. L-am descoperit întâmplător, am chemat experții să vadă ce trebuie schimbat și în câteva zile de lucru e deja iar funcțional! Hai cu facturile mai mici la energie pentru minister”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Panourile fotovoltaice care nu mai erau funcționale au fost predate pentru reciclare unei fabrici specializate din România. Prin acest proces, materialele recuperabile din componența panourilor pot fi reintroduse în circuitul economic, în conformitate cu principiile economiei circulare.

„Instituțiile publice trebuie să fie primele care dau exemplul unei administrări responsabile și sustenabile a resurselor”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Potrivit unui comunicat, Ministerul Mediului se numără printre primele instituții publice din România care au fost dotate cu panouri fotovoltaice, încă din anul 2014.

Pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor vor fi publicate datele privind producția proprie de energie fotovoltaică, astfel încât aceasta să poată fi urmărită în timp real, după implementarea soluției tehnice necesare.