Panourile fotovoltaice pot transforma acoperișurile și chiar balcoanele blocurilor în surse locale de energie, dar instalarea lor nu înseamnă doar alegerea echipamentului și găsirea unui loc disponibil. Starea structurii, orientarea, umbrirea, instalația electrică și regulile privind proprietatea comună sunt doar câteva dintre problemele care trebuie rezolvate înainte ca energia solară să ajungă la scară largă în blocurile din România.

Experții spun că este nevoie de verificarea structurii balconului înainte de montarea panourilor fot Foto: Shutterstock

Discuțiile privind instalarea panourilor fotovoltaice pe blocuri și balcoanele apartamentelor deschid o nouă perspectivă pentru locatarii care vor să producă energie local, într-un context în care tot mai mulți consumatori sunt interesați de reducerea dependenței de rețea.

Dacă pentru proprietarul unei case instalarea panourilor pe acoperiș este o soluție deja cunoscută, în cazul montării lor pe balcon situația este mai complicată. Suprafața disponibilă este limitată, iar amplasarea panourilor trebuie corelată cu orientarea, umbrirea, structura clădirii și instalația electrică.

Mai mult, atunci când este vorba despre acoperișul unui bloc, problema nu mai este doar a unui singur proprietar. Acoperișul și alte elemente ale clădirii pot implica proprietatea comună, ceea ce introduce o serie de întrebări legate de acordurile dintre locatari, investiție, utilizarea energiei produse și împărțirea beneficiilor.

Panourile de balcon pot aduce producția de energie în apartamente

Sistemele fotovoltaice de mici dimensiuni reprezintă una dintre cele mai simple modalități prin care un locatar de bloc poate produce o parte din energia consumată.

Spre deosebire de un sistem instalat pe acoperișul unei case, un sistem de balcon are însă o capacitate limitată. Numărul panourilor care pot fi amplasate este redus, iar orientarea și umbrirea pot afecta semnificativ producția.

În aceste condiții, scopul unui sistem de balcon nu este, în general, să acopere întregul consum al apartamentului, ci să contribuie la reducerea cantității de energie cumpărate din rețea.

Un alt aspect important este sincronizarea dintre producție și consum. Panourile produc cea mai mare cantitate de energie în timpul zilei, în timp ce consumul unei familii poate fi mai ridicat dimineața și seara.

Felix Căprariu: „Poate clădirea să o susțină?”

Felix Căprariu, expert în energie la IMM București Ilfov, consideră că panourile instalate pe balcoane și acoperișurile blocurilor pot avea un rol important în dezvoltarea producției locale de energie, însă atrage atenția asupra siguranței structurale a clădirilor.

„Panourile fotovoltaice de balcon și cele de pe acoperișurile blocurilor pot aduce tranziția energetică direct în orașe. ANRE consideră sistemele de balcon sub 800 W micro-instalații de producere a energiei, iar în Parlament se discută ca asociațiile de proprietari să devină prosumatori de condominiu, cu veniturile împărțite între locatari după cota-parte.

Miza reală este însă comunitatea de energie. Anul acesta, ANRE a creat Registrul Național al Comunităților de Energie, iar primele două comunități au fost înregistrate, în Galați și Sibiu. O astfel de comunitate, inclusiv un bloc cu instalații proprii, poate vinde surplusul direct pe piața angro. Astfel, și locatarii fără acoperiș sau bani pentru panouri pot avea acces la energie mai ieftină”, a declarat Căprariu pentru „Adevărul”.

Acesta a amintit că noul Cod al urbanismului, în vigoare din 25 august 2026, simplifică procedurile.

„Pentru panourile prosumatorilor sunt suficiente o înștiințare prealabilă și o structură capabilă să preia greutatea, vântul și zăpada. Dar regulile de urbanism, calitate, mediu și patrimoniu rămân obligatorii.

Aici este problema. Multe blocuri au fost construite înainte de normativele seismice moderne, iar balcoanele și terasele lor poartă urmele a decenii de infiltrații și coroziune. Un panou prins de un parapet degradat devine un risc de siguranță publică, iar un sistem comunitar cu baterii pe terasă adaugă încărcări importante. De aceea, orice montaj pe fațadă sau acoperiș ar trebui precedat de o evaluare făcută de un inginer structurist sau de un expert tehnic atestat.

Propun un ghid tehnic unitar, integrat cu procedura de înștiințare din noul Cod, și finanțarea expertizelor pentru asociațiile care vor să devină comunități de energie. Energia produsă la bloc poate reduce facturile, dar totul pornește de la o întrebare simplă: poate clădirea să o susțină?”, a explicat expertul.

Problema care nu trebuie ignorată

Montarea unor panouri fotovoltaice presupune mai mult decât alegerea echipamentului și găsirea unei suprafețe disponibile.

La blocurile mai vechi, starea balcoanelor, teraselor și a elementelor de fațadă poate ridica probleme. Infiltrațiile, degradarea betonului sau coroziunea elementelor metalice pot afecta capacitatea structurii de a suporta noi echipamente sau sisteme de prindere.

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În cazul unei instalații comune, problema poate deveni și mai importantă dacă sunt instalate baterii, invertoare sau alte echipamente pe acoperiș.

De aceea, înaintea unui proiect de amploare, evaluarea unui specialist în structuri poate deveni o etapă esențială.

Din punct de vedere al producției de energie, acoperișul unui bloc are un avantaj suplimentar, dată fiind suprafața disponibilă.

În loc ca fiecare apartament să instaleze câte unul sau două panouri pe balcon, o parte dintre proprietari ar putea participa la un proiect comun pentru instalarea unui sistem mai mare pe acoperiș.

O asemenea soluție poate permite o producție mai mare de energie și poate deschide posibilitatea alimentării consumurilor comune ale clădirii.

Dar și aici apare o problemă, legată de cine folosește energia produsă. Dacă energia este destinată iluminatului spațiilor comune, lifturilor sau altor consumatori comuni, modelul este relativ clar. Dacă obiectivul este ca energia să ajungă la apartamentele individuale, apar probleme suplimentare legate de contorizare, distribuție, investiție și împărțirea beneficiilor.

Răzvan Iordache: „Tehnologia există deja”

Răzvan Iordache, Coordonator Marketing la Livoltek consideră că soluția este fezabilă din punct de vedere tehnic și că România are un potențial important datorită numărului mare de blocuri.

„Din perspectiva Livoltek, inițiativa este una binevenită și fezabilă tehnic. Instalarea sistemelor fotovoltaice pe blocuri poate transforma suprafețele disponibile, în special acoperișurile, în surse locale de energie și poate contribui la reducerea costurilor pentru locatari.

Este o idee bună pentru că permite producerea energiei mai aproape de locul de consum, reduce dependența de rețea și oferă proprietarilor posibilitatea de a beneficia direct de energia solară. În cazul sistemelor de pe balcoane, impactul este mai mic, dar acestea pot reprezenta o soluție accesibilă pentru apartamentele unde acoperișul nu este disponibil”, a declarat Iordache pentru „Adevărul”.

Acesta a explicat că există sisteme fotovoltaice pe blocuri, însă electricitatea este folosită doar pentru spațiile comune și încărcare de mașini. „Conceptul este unul ideal pentru ca România are foarte multe orașe cu blocuri care ar putea începe să producă energie electrică și nu doar acoperișul poate fi folosit inclusiv fațada acestora ar putea să producă energie.

Pentru ca soluția să fie implementată la scară largă, este important ca legislația să ofere reguli clare privind instalarea, racordarea și împărțirea energiei produse în cadrul blocurilor. Tehnologia există deja; următorul pas este crearea unui cadru simplu și predictibil care să permită utilizarea ei pe scară cât mai largă”, a explicat specialistul.

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De ce fațadele blocurilor ar putea deveni o nouă suprafață pentru producția de energie

Acoperișul nu este singura suprafață care poate fi utilizată pentru producția de energie solară.

În anumite configurații, panourile sau alte soluții fotovoltaice pot fi integrate și pe fațade. Suprafața disponibilă este mult mai mare decât cea a unui balcon individual, însă producția depinde de orientarea clădirii și de cantitatea de radiație solară disponibilă.

În plus, orice intervenție asupra fațadei trebuie analizată și din perspectiva siguranței, a modului de prindere și a aspectului clădirii.

Prin urmare, faptul că o suprafață este disponibilă nu înseamnă automat că este și potrivită pentru instalarea panourilor.

Comunitățile de energie ar putea schimba modelul

Una dintre cele mai interesante evoluții este trecerea de la modelul în care fiecare proprietar produce energie separat la un model în care mai mulți consumatori participă la aceeași instalație.

O comunitate de energie poate permite includerea unor locatari care nu au acces direct la o suprafață potrivită pentru panouri sau care nu își permit să investească singuri într-un sistem.

În cazul unui bloc, un astfel de model ar putea transforma acoperișul într-o resursă comună și ar putea permite ca beneficiile producției să fie împărțite între participanți.

Pentru ca acest lucru să funcționeze la scară largă, însă, sunt necesare reguli clare privind proprietatea asupra instalației, investiția inițială, repartizarea energiei și a veniturilor și relația cu furnizorii și distribuitorii.