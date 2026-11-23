Cât de bine stai cu informațiile de cultură generală? Cititorii „Adevărul” pot transforma pauza de cafea într-o provocare, cu ajutorul quizului disponibil în rubrica „Jocurile zilei”. Întrebările sunt un bun prilej să-ți verifici cunoștințele și să ieși, pentru câteva momente, din rutina de luni.

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Quizul de luni, 23 noiembrie: „Dintre toate florile din lume”

Provocarea de astăzi, din categoria General, poartă titlul „Dintre toate florile din lume” și cuprinde 27 de întrebări. Ai încredere în primul răspuns care îți vine în minte sau preferi să cântărești fiecare alegere?

Intră AICI și rezolvă quizul zilei. Vezi câte răspunsuri corecte reușești să aduni și care sunt întrebările care te pun pe gânduri.

Poți transforma provocarea și într-un subiect de conversație cu prietenii sau colegii: trimite-le linkul și vedeți cum s-a descurcat fiecare. Cine răspunde corect la cele mai multe întrebări?

Jocuri pentru o pauză scurtă

Dacă preferi provocările cu numere sau cuvinte, rubrica „Jocurile zilei” include și Sudoku, integrame, Rebus și Caută minele. Poți alterna jocurile în funcție de dispoziție: cultură generală, logică sau căutarea cuvântului potrivit.

Jocurile pot fi accesate direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără instalarea unei aplicații. Alege o provocare de pe platforma „Jocurile Adevărul” și fă loc unei pauze de joacă în programul de astăzi.