Casa Verde Fotovoltaice 2026: cine poate primi finanțare pentru baterii și ce condiții trebuie îndeplinite

Proprietarii de panouri fotovoltaice care au statut de prosumator vor putea solicita finanțare pentru instalarea unor sisteme de stocare a energiei, potrivit proiectului de ghid pus în consultare publică de Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în consultare publică proiectul Ghidului de finanțare pentru programul destinat sistemelor de stocare a energiei produse de panouri fotovoltaice. Programul, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator.

Prin noua schemă, proprietarii de sisteme fotovoltaice vor putea primi bani pentru achiziția și instalarea unor baterii care să permită stocarea energiei produse în timpul zilei și folosirea acesteia ulterior.

Cine poate beneficia de finanțare

Pot solicita finanțarea persoanele fizice care au calitatea de prosumator și dețin un sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordat la rețeaua de electricitate.

Un criteriu important este că sistemul fotovoltaic existent nu trebuie să fi fost finanțat printr-un program al AFM. Potrivit proiectului de Ghid, sunt eligibili atât prosumatorii care și-au instalat panourile prin edițiile anterioare ale programelor AFM, cât și cei care au suportat din fonduri proprii costurile pentru instalarea sistemului.

Prin urmare, finanțarea este destinată bateriei și sistemului de stocare, nu instalării inițiale a panourilor fotovoltaice.

Ce condiții trebuie să îndeplinească sistemul fotovoltaic

Pentru a putea beneficia de finanțare, solicitantul trebuie să dețină un sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordat la rețea, și să aibă calitatea de prosumator.

Sistemul de stocare care urmează să fie instalat trebuie să fie destinat energiei electrice produse din surse regenerabile.

Capacitatea minimă eligibilă prevăzută în proiectul Ghidului este de 12 kWh.

Sistemul de stocare trebuie, de asemenea, să fie dimensionat în funcție de producția de energie a sistemului fotovoltaic și de necesarul real de consum al gospodăriei. Prin această cerință se urmărește ca bateria să fie adaptată atât cantității de energie produse, cât și consumului beneficiarului.

Cât este finanțarea acordată

Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei.

Pentru fiecare beneficiar, finanțarea poate ajunge la maximum 15.000 de lei, TVA inclus.

Suma acordată trebuie să respecte însă două limite. Finanțarea nu poate depăși 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare și nici 75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

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Restul de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției trebuie suportat de beneficiar.

De exemplu, în cazul unui sistem de stocare cu o capacitate de 12 kWh, valoarea rezultată prin aplicarea limitei de 1.250 de lei pentru fiecare kWh este de 15.000 de lei. Pentru acordarea efectivă a sumei trebuie respectată în același timp și limita de 75% din cheltuielile eligibile.

Cine poate instala bateriile

Sistemele de stocare vor putea fi instalate prin intermediul instalatorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute în program.

Proiectul Ghidului prevede că pot participa instalatorii care dețin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Instalatorii trebuie să îndeplinească și cerințele minime referitoare la transparență și capacitatea de implementare stabilite prin program.

Ce urmărește programul

Programul este destinat stocării energiei produse de sistemele fotovoltaice ale gospodăriilor. Energia generată în timpul zilei poate fi înmagazinată în baterie și utilizată ulterior, inclusiv în intervalele de seară, când producția panourilor fotovoltaice scade.

Potrivit Ministerului Mediului, utilizarea sistemelor de stocare poate contribui la reducerea necesarului de energie preluată din rețea în perioadele de consum ridicat.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că programul este destinat tuturor persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă și-au instalat panourile printr-un program AFM sau din fonduri proprii.

„Prin acest program de 400 de milioane de lei, deschidem finanțarea tuturor persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă și-au instalat panourile printr-un program al AFM sau din fonduri proprii”, a declarat Diana Buzoianu.

Ghidul nu este încă în forma finală

Proiectul Ghidului de finanțare se află în prezent în consultare publică. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu urmează să organizeze dezbateri cu prosumatorii, instalatorii, organizațiile profesionale și alte persoane interesate.

Propunerile și observațiile primite în perioada de consultare vor fi analizate înainte de aprobarea formei finale a Ghidului de finanțare.

Prin urmare, condițiile din proiectul aflat în consultare publică reprezintă forma propusă în prezent și pot fi modificate înainte de aprobarea și lansarea programului.