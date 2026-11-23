Șoferii care alimentează luni, 23 noiembrie 2026, găsesc benzină sub pragul de 9 lei/litru în ofertele centralizate de Peco Online. Platforma indică un minim de 8,99 lei/litru pentru benzină și de 10,39 lei/litru pentru motorină, în stații din județele Cluj, respectiv Constanța.

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Unde sunt afișate cele mai mici prețuri

Pentru benzină, cel mai mic preț afișat este de 8,99 lei/litru, la stația DHR din Gherla, județul Cluj, de pe strada Clujului FN.

În cazul motorinei, minimul indicat de platformă este de 10,39 lei/litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39.

Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,05 10,51 4,78 Cluj-Napoca 8,99 10,49 4,84 Timișoara 9,04 10,48 4,85 Iași 9,05 10,51 4,85 Constanța 9,05 10,51 4,83

Tabelul prezintă minimele afișate de Peco Online pentru cele cinci orașe. Dintre acestea, Cluj-Napoca are cel mai mic preț la benzină, de 8,99 lei/litru, iar Timișoara la motorină, de 10,48 lei/litru. Pentru GPL, cel mai redus tarif din această comparație este în București: 4,78 lei/litru.

Cât costă un plin de 50 de litri

La minimele naționale afișate de platformă, alimentarea cu 50 de litri de benzină costă 449,50 lei, iar aceeași cantitate de motorină ajunge la 519,50 lei. Sumele sunt calculate pentru un rezervor de 50 de litri, pornind de la tarifele de 8,99 lei/litru, respectiv 10,39 lei/litru.

Prețurile au fost consultate în dimineața zilei de 23 noiembrie. Peco Online precizează că actualizările se fac la momente diferite ale zilei și că, pentru unele rețele, nu sunt disponibile actualizări zilnice. Valorile au caracter informativ și pot diferi de cele de la pompă din cauza întârzierilor de procesare și actualizare.