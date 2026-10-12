Când și cum cureți corect panourile solare: greșelile care le pot deteriora

Praful, polenul, excrementele de păsări și alte depuneri pot reduce producția panourilor solare. Totuși, curățarea nu este necesară la intervale fixe pentru toate instalațiile, iar o intervenție făcută greșit poate deteriora sticla sau stratul antireflex.

Cum cureți corect panourile solare și când ar trebui să o faci. Foto: Arhivă

Potrivit programului pentru sisteme fotovoltaice al Agenției Internaționale pentru Energie, depunerile de murdărie sunt responsabile pentru aproximativ 4–7% din pierderile globale de energie fotovoltaică. În unele amplasamente din Carolina de Nord, polenul a redus producția cu până la 15%, conform unui studiu al Laboratorului Național pentru Energie Regenerabilă din SUA.

Efectele diferă însă în funcție de cantitatea de praf, precipitații, înclinația panourilor și tipul depunerilor. Ploaia poate îndepărta o parte din murdărie, dar nu întotdeauna suficient. Excrementele de păsări pot umbri local celulele și pot contribui la apariția unor puncte fierbinți, notează publicația engadget.com

Curățarea nu garantează automat o creștere de 20% a producției. Într-un studiu citat de cercetători de la Universitatea din California, San Diego, panourile care nu au beneficiat de ploaie sau curățare timp de 145 de zile au pierdut 7,4% din eficiență. Totuși, curățarea unui sistem rezidențial obișnuit de 5 kW la jumătatea perioadei ar fi generat doar aproximativ 20 de dolari în energie suplimentară până la sfârșitul secetei.

Cum cureți panourile fără să le deteriorezi

Primul pas este consultarea manualului producătorului, deoarece recomandările privind produsele de curățare diferă. În general, este indicat să începi cu apă curată, cu un conținut redus de minerale.

Alege momentul potrivit: curăță panourile dimineața devreme sau seara, când sunt mai reci.

Verifică starea sticlei: dacă observi fisuri sau deteriorări, contactează instalatorul înainte de curățare.

Folosește materiale delicate: pentru depunerile persistente, utilizează un burete moale, o lavetă sau o perie cu extensie, neabrazivă.

Clătește bine: dacă producătorul permite folosirea unui detergent, îndepărtează complet reziduurile.

Evită apa dură: mineralele rămase după evaporare pot forma depuneri care blochează parțial lumina.

Nu folosi bureți abrazivi, raclete metalice sau aparate de spălat cu presiune. Acestea pot deteriora sticla ori stratul antireflex și pot provoca probleme care nu sunt acoperite de garanție.

Cât de des trebuie curățate

Nu există un interval universal valabil. Este mai util să urmărești datele privind producția de energie și să verifici dacă aceasta scade după perioade lungi fără ploaie sau în timpul sezonului cu mult polen.

Dacă producția rămâne normală, faptul că panourile par prăfuite nu justifică neapărat costul unei curățări profesionale. În schimb, depunerile persistente sau murdăria concentrată pe anumite zone pot face intervenția utilă.

Potrivit platformei Thumbtack, curățarea profesională costă în medie aproximativ 209 dolari în SUA, cu un interval uzual de 142–310 dolari. Costurile și rentabilitatea diferă în funcție de țară, dimensiunea instalației și accesul la panouri.

Dacă acestea sunt montate pe acoperiș și accesul presupune urcarea la înălțime, este mai sigur să apelezi la personal calificat decât să riști un accident. Există și sisteme automate de curățare, de la aspersoare cu temporizator până la roboți specializați, folosiți mai ales în instalațiile fotovoltaice de mari dimensiuni.

Concluzia: curățarea poate îmbunătăți producția atunci când depunerile sunt semnificative, dar decizia ar trebui luată în funcție de performanța instalației și de costuri, nu doar de aspectul panourilor.