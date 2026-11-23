Puține subiecte de familie stârnesc dispute mai aprinse decât reglarea termostatului. Pe de o parte, avem persoanele care lasă centrala pornită toată ziua, convinși că oprirea și repornirea ar consuma mai mult. Pe de altă parte, sunt cei care insistă că o casă goală nu are nevoie de căldură.

Cum economisești căldură atunci când pleci de acasă dimineața Foto: pixabay

Ambele tabere au argumente care sună logic, însă răspunsul corect nu depinde de intuiție, ci de tipul de sursă de încălzire și de modul în care casa pierde căldură. Un exercițiu de imaginație construit pe o casă reală, cu pereți reali, ferestre reale și un cazan real, într-o zi rece de noiembrie, arată că adevărul este mai nuanțat decât pare la prima vedere.

Scenariul este simplu și familiar. Toată familia pleacă de acasă până la ora 8:30. Întrebarea este dacă centrala trebuie lăsată să funcționeze toată ziua sau oprită, urmând să fie repornită cu câteva ore înainte de întoarcere.

Pentru a răspunde, ne imaginăm o casă dotată cu o centrală termică, într-o zi friguroasă de noiembrie. Rezultatele contrazic o convingere răspândită, dar demonstrează totodată că generalizările sunt riscante atunci când vorbim despre consumul de energie.

Varianta 1: căldura rămâne pornită toată ziua

În primul scenariu, centrala rămâne pornită după plecarea familiei. Toată ziua, căldura se scurge neîncetat prin fiecare fereastră și prin fiecare perete, în timp ce casa este goală. La prima vedere, această abordare pare comodă, pentru că locuința rămâne caldă, iar la întoarcere nu mai este nevoie de nicio ajustare. Totuși, confortul are un preț, iar pierderile de căldură se acumulează oră după oră, fără ca cineva să beneficieze de ele.

Argumentul invocat frecvent este că oprirea centralei ar obliga sistemul să lucreze „de două ori mai mult” pentru a recupera căldura pierdută. Este o intuiție răspândită, dar care nu ține cont de fizica transferului termic.

O casă nu pierde căldură liniar, ci cu atât mai lent cu cât diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară este mai mică. Cu alte cuvinte, o locuință care s-a răcit deja pierde căldură mai încet decât una menținută la temperatură constantă, iar această diferență se traduce în gaze economisite.

Varianta 2: centrala este oprită dimineața

În al doilea scenariu, centrala este oprită la ora 8:30, odată cu plecarea familiei. Casa începe să se răcească, iar pe măsură ce temperatura scade, pierderile de căldură devin tot mai mici.

Până la ora 14:30, consumul de gaz este mai mic de jumătate față de cel din prima variantă, ceea ce confirmă că oprirea centralei reduce semnificativ energia utilizată în intervalul în care nimeni nu este acasă. Însă apare o nouă provocare: pentru ca locuința să fie caldă la ora 17:00, când familia se întoarce, termostatul trebuie să pornească automat centrala la ora 14:30.

Aici intervine nuanța care dă dreptate parțial celor care adoptă prima variantă. Centrala nu pornește gradual, ci funcționează la capacitate maximă timp de aproximativ două ore și jumătate pentru a recupera diferența de temperatură. Consumul din această perioadă este intens, însă, la finalul zilei, bilanțul rămâne favorabil variantei a doua. Diferența reprezintă aproximativ o zecime din consum.