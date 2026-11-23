Rebelii houthi din Yemen au anunțat că au lansat un atac asupra unei rafinării de petrol din orașul Rabigh, în vestul Arabiei Saudite. Gruparea susține că a lovit direct instalația, însă informațiile privind eventuale distrugeri nu au fost confirmate.

Rebeli houthi în Yemen Foto: Shutterstock

Anunțul a fost făcut pe 22 noiembrie, după ce, în ultimele luni, rebelii au revendicat în repetate rânduri atacuri asupra infrastructurii energetice saudite, relatează Reuters.

Houthii, susținuți de Iran, au declarat duminică că au desfășurat o operațiune împotriva rafinăriei din Rabigh și că proiectilele au lovit direct obiectivul. Deocamdată, nu există informații independente care să confirme atacul sau amploarea unor eventuale pagube.

În Rabigh se află Petro Rabigh, unul dintre marile complexe industriale din Arabia Saudită, care include atât instalații de rafinare a petrolului, cât și unități de producție petrochimică. Complexul a fost dezvoltat de compania saudită Saudi Aramco, în parteneriat cu grupul japonez Sumitomo Chemical.

Situat pe coasta Mării Roșii, la aproximativ 165 de kilometri nord de Jeddah, complexul beneficiază de acces la infrastructură portuară de mare adâncime, utilizată pentru exporturi.

Riadul nu a comentat deocamdată informațiile privind un posibil atac asupra instalației petroliere de pe coasta Mării Roșii. Nu există date oficiale despre eventuale pagube.

Atacuri repetate asupra infrastructurii energetice saudite

În ultimele luni, rebelii houthi au revendicat mai multe atacuri asupra unor obiective energetice din Arabia Saudită. Printre țintele menționate de grupare s-au numărat oleoductul Est–Vest, precum și rafinăriile din Jazan, în sudul țării, și Ras Tanura, în Provincia de Est.

Autoritățile saudite nu au confirmat niciuna dintre presupusele lovituri asupra rafinăriilor.

Luptele s-au intensificat din nou în luna iulie, pe fondul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran. În această perioadă, rebelii houthi au preluat controlul asupra unor teritorii aflate anterior sub autoritatea guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional.

Gruparea și-a intensificat, de asemenea, atacurile cu rachete și drone asupra aeroporturilor și infrastructurii energetice din Arabia Saudită.

În replică, forțele saudite au intensificat raidurile aeriene împotriva pozițiilor houthiților, în sprijinul aliaților lor din Yemen.

Siria ar putea trimite sute de militari în Arabia Saudită

La începutul lunii noiembrie, Siria lua în calcul trimiterea unor militari în Arabia Saudită, în contextul intensificării atacurilor rebelilor houthi.

Potrivit unui oficial sirian, primul contingent urma să fie format din aproximativ 600 de membri ai forțelor speciale.

Damascul a trimis deja în regat consilieri militari care participă la instruirea trupelor yemenite. Siria și Arabia Saudită au anunțat, totodată, semnarea unui acord bilateral de cooperare militară.