Premierul canadian Mark Carney a adus sâmbătă, 21 noiembrie, pe scenă doi imitatori, unul care l-a interpretat chiar pe el, iar celălalt pe președintele american Donald Trump, în cadrul cinei anuale organizate de Asociația Corespondenților Parlamentari.

„Apăs butonul pentru comedie”, a spus Carney sâmbătă, în timp ce comediantul Mark McKinney a apărut imitându-l pe prim-ministru, urmat de Mark Critch, care l-a interpretat pe Trump, scrie News.ro.

Imitatorul lui Trump a reprodus celebra strângere de mână fermă a președintelui american, salutându-i astfel pe Carney și McKinney. La rândul său, premierul canadian a ironizat renovarea somptuoasă a Biroului Oval realizată de Trump.

„Este o audienţă dificilă. Şi am fost în Biroul Oval. Singur. Cu noul său decorator de interior”, a spus Carney.

Nu este prima dată când Carney îl ironizează pe președintele SUA. În septembrie, acesta a imitat gestul pe care Trump îl face cu mâinile în timpul discursurilor sale.

„Este echivalentul funcțional a 18 baraje Hoover”, a spus premierul, după care și-a mișcat mâinile imitând gestul de acordeon caracteristic al președintelui SUA.

Atunci când susține discursuri, președintele SUA este cunoscut pentru faptul că își mișcă foarte mult mâinile și este adesea ironizat pentru felul în care le mișcă, de parcă ar cânta la un acordeon imaginar.

Acest gest este denumit adesea pe internet „mâinile de acordeon” ale lui Trump.

Relațiile dintre SUA și Canada devin tot mai tensionate, pe fondul declarațiilor repetate ale lui Trump privind transformarea țării în cel de-al 51-lea stat american, al războiului economic dintre cele două țări, dar și al deciziei Canadei de a se apropia de Europa.

Tot în septembrie, Trump le-a spus jurnaliștilor că ar putea reacționa cu „tarife foarte serioase” dacă Canada s-ar apropia UE, într-o măsură pe care el ar considera-o ostilă Statelor Unite, în plin război comercial cu vecinul său de la nord.

„Canada a fost un partener comercial groaznic. Dacă voi considera că este vorba, în vreun fel, despre un gest ostil, voi impune tarife foarte serioase sau voi opri comerțul cu Europa pentru multe produse”, a adăugat el.